[IR Robotics]

IPO準備中企業・上場企業に特化したハイクラス転職サービス「CxO人材バンク」は、株式会社ブーストが開催する「BOOSTランニングフェスタ IN 国立競技場」のスポンサーになったことをお知らせします。







「BOOSTランニングフェスタ IN 国立競技場」とは、3月26日(日)に開催される、日本のスポーツの聖地「国立競技場」でランニングを楽しむイベントです。



個人で走るマラソンや、仲間とチームでゴールを目指すリレーマラソンなど、お好みの方法で参加できます。



今回、当イベントのスポンサーとして参加することになり、当日に配布されるゼッケンに「CxO人材バンク」のロゴを載せて頂きました!





スポンサーとしてだけではなく、ランナーとしても、社員がチームで「ハーフマラソン」に参加します!

「CxO人材バンク」のTシャツを着用して参加するため、もし当日参加される方で見かけましたらお声掛け頂けると嬉しいです。



一緒に盛り上げていきましょう!!





CxO人材バンク



「CxO人材バンク」は、IPO準備中企業及び上場企業のエグゼクティブ層・マネジメント層・専門職に特化しており、企業の経営を担う重要ポジションへの転職をサポートいたします。



当事業を通して、企業の経営課題解決・企業成長の加速の一助となることを目指して参ります。



CxO人材バンク:https://cxo-jinzaibank.jp/



◆上場企業のCxO・その道のプロフェッショナルが話すゲストの“キャリア”と“仕事論”を深堀りするYouTubeチャンネルを運営しています!◆

CxOの履歴書チャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCimlVSKM9Y4cUZcTK4C-RIw



■その他SNS

Twitter:https://twitter.com/cxo_jinzaibank



■会社概要

社名 :株式会社IR Robotics

代表 :金 成柱

本社 :東京都千代田区麹町5-3-23 We Work 日テレ四谷ビル

事業内容: IR DX事業、エデュケーション事業、CxO人材紹介事業を展開

会社HP : https://ir-robotics.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/17-18:16)