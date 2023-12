[Blue Bottle Coffee Japan合同会社]

2024年1月5日(金)から1月31日(水)の期間限定でJRゲートタワーに出店、コーヒートラックではカフェに先駆けドリンクを先行発売





ブルーボトルコーヒージャパン合同会社(本社:東京都江東区)は、 2024年1月5日(金)から1月31日(水)の期間限定で、ブルーボトル コーヒートラックとポップアップストアを名古屋駅直結「JRゲートタワー 1F イベントスペース」に同時出店いたします。コーヒートラックでは、バレンタイン期間限定ドリンクである、エクアドル産のカカオのみを使用したチョコレートでお作りする「シングルオリジンカカオ モカ」と「シングルオリジンカカオ ホットチョコレート」を全国のブルーボトルコーヒー カフェに先行して発売いたします。ポップアップストアでは、コーヒープロダクト デザインメーカー「Fellow(フェロー)」とコラボレートしたカーターシリーズのストロー付きタンブラー「カーターコールド 16oz(ホワイト)」を公式オンラインストアと合わせて限定発売します。その他、国内の自社焙煎所で焙煎したフレッシュなコーヒー豆や、オリジナルのコーヒードリッパーなど、ご自宅でのコーヒー体験に彩りを添えるアイテムをバラエティ豊かにご用意しております。2024年春に名古屋市にオープンする中部地方1号店に先駆けて、ブルーボトルコーヒーがお届けする「おいしいコーヒー体験」をお楽しみいただけると嬉しいです。



ブルーボトルコーヒーでは、「おいしいコーヒー体験は、人生をより美しくする」と考え、カップの中のコーヒーはもちろん、コーヒーを取り巻く体験に重きを置いております。おいしいコーヒー体験をご提供するため、“デリシャスネス”“ホスピタリティ”“デザイン”を大切にし、周辺環境や地域のコミュニティに合わせたカフェ作りや、オンラインストアの定期便などを通してご自宅でのコーヒー体験をお届けしてまいりました。



愛知県・名古屋市は、日本を代表する都市の一つであり、喫茶店でのモーニングサービスなど独自のコーヒー文化が発展している都市です。ブルーボトルコーヒーでも2022年から2回、コーヒートラックやポップアップストアを出店させていただき、地域の方々との繋がりやコミュニティを大事に築いてまいりました。今回、名古屋で3回目の出店として、名古屋駅に直結しオフィスや商業施設、ホテル、レストラン街などの多様な都市機能を集積した「JRゲートタワー」の1階イベントスペースに期間限定で「ブルーボトル コーヒートラック」と「ブルーボトルコーヒー ポップアップストア」を出店させていただくことになりました。同じスペースでの出店となるため、おいしいコーヒーやドリンクと、コーヒーライフを彩るブランドオリジナルアイテムのショッピングを合わせてお楽しみいただけます。2024年春には名古屋市に中部地方1号店のオープンを予定しており、一足お先にブルーボトルコーヒーが考える「おいしいコーヒー体験」や世界観をお楽しみいただける機会となっております。ぜひ、多くの名古屋エリアのみなさまにお立ち寄りいただけると嬉しいです。



BLUE BOTTLE COFFEE TRUCK





ブランドロゴを入れたクラシックなデザインの車体にエスプレッソマシンを搭載した「ブルーボトル コーヒートラック」では、カフェと同様にバリスタがラテアートを施したラテなどのエスプレッソドリンクをご提供いたします。エスプレッソに使用するのは、ブランドとして初めてアウトドアシーンに向けて開発された「アウトドア ブレンド」です。また、ご注文をいただいてから1枚ずつ丁寧に焼き上げ、熱々な状態でご提供するブルーボトルコーヒーのアイコンメニュー「リエージュ ワッフル」もご用意しております。ブルーボトル コーヒートラックでのみ味わえるエスプレッソドリンクを、ぜひお楽しみください。



ブルーボトル コーヒートラック 先行・限定発売メニュー・アイテム







写真左:シングルオリジンカカオ モカ

右:シングルオリジンカカオ ホットチョコレート



【先行発売】

シングルオリジンカカオ モカ 737円

シングルオリジンカカオ ホットチョコレート 758円

エスプレッソにチョコレートとミルクを合わせたドリンクであるモカ。通常コーヒートラックでのご提供は実施しておりませんが、今回エクアドル産のカカオのみを使用して作られたチョコレートでお作りする「シングルオリジンカカオ モカ」と「シングルオリジンカカオ ホットショコレート」を、全国のブルーボトルコーヒー カフェに先行して発売いたします。エクアドル産のカカオは、ジャスミンやオレンジを思わせるフローラルな香りと、適度な苦味が特徴です。深みとコクのあるキャラメルのような甘みと華やかさを持つコーヒートラック限定ブレンドコーヒー「アウトドア ブレンド」と合わせ、豊かな香りや複雑さ、深みをお楽しみいただける一杯となりました。ミルクは牛乳はもちろん、植物性ミルクの「オーツミルク」にも無料で変更が可能なため、ミルクによる味わいの違いもお楽しみいただけると嬉しいです。そして、同じエクアドル産のチョコレートを使用した「シングルオリジンカカオ ホットチョコレート」もご提供いたしますので、大人だけでなくお子さまもご一緒にお楽しみいただけます。ぜひ、この特別なシングルオリジンカカオドリンクで、寒い季節にほっと温まっていただけると嬉しいです。





【土日祝日限定・数量限定】

チョコレートチップ クッキー 373円/1枚

国内の製造拠点で一つずつ丁寧に手作りしている、ブルーボトルコーヒー カフェで定番のチョコレートチップ クッキーを、土日祝日・数量限定にてコーヒートラックでご提供いたします。シンプルな生地に、力強さと上品な苦味のあるチョコレートをたっぷりと加え、キッチンで焼き上げています。時折感じるシーソルトの塩味がアクセント。ブルーボトルコーヒーのこだわりがたくさん詰まったクッキーをぜひお楽しみください。

*各日50個限定でのご提供となり、なくなり次第終了となります。





【限定販売】

キーチェーン - コーヒートラック - 1,870円

2022年の春からスタートしたブルーボトル コーヒートラックは、ブルーボトルコーヒーのカフェが近くにない場所を含む各地へ赴き、毎回多くの方にブルーボトルコーヒーの体験をお届けしてまいりました。そのコーヒートラックをモチーフに、ボトルロゴとテイクアウトカップのチャームが連なるオリジナルのキーチェーンをコーヒートラック限定でご用意しています。丸みのあるフォルムのコーヒートラックや、シンプルなロゴが揺れるキーチャームが、みなさまの日常のふとした瞬間に彩りを添えるアイテムになれば嬉しいです。





ブルーボトル コーヒートラック ご提供メニュー(一部抜粋)

ブルーボトル コーヒートラックでは、アウトドアシーンに向けて開発し、コーヒートラック限定で提供している「アウトドア ブレンド」をエスプレッソとして使用したドリンクをご提供いたします。やや深めに焙煎したエチオピア産とコロンビア産のコーヒー豆をベースにより浅めに焙煎したエチオピア産のコーヒーをアクセントとして加えています。深みとコクのあるキャラメルのような甘みを引き出し、華やかさを添えたバランスの良いブレンドです。 淹れたては、キャラメルやココアのようなフレーバーが感じられ、温度が下がるにつれてアクセントとなる明るい華やかなフレーバーを感じることができ、より複雑な味わいへと変化していきます。



COFFEE

アウトドアブレンド エスプレッソ 621円

アウトドアブレンド アメリカーノ 621円

アウトドアブレンド ラテ 699円



PASTRY

リエージュ ワッフル 629円



*ブルーボトル コーヒートラックとブルーボトルコーヒー 公式オンラインストア限定で、アウトドア ブレンド コーヒー豆(200g)2,157円を販売しております。

*ミルクを使用するドリンクのオーツミルクへの変更が無料となっております。



BLUE BOTTLE COFFEE POPUP STORE







国内の自社焙煎所で焙煎したフレッシュなシングルオリジンコーヒーやブレンドコーヒー豆をはじめ、コーヒー抽出器具やマグカップ、トートバッグなど日々のライフスタイルにも彩りを与えてくれるオリジナルアイテムをバラエティ豊かにご用意しております。コーヒー豆はお客さまのお好みなどをお伺いし、またご希望の抽出器具に合わせた挽き売りも承りますので、コーヒーミルをお持ちでないお客さまにも、ご自宅にて一段とおいしいコーヒーをお楽しみいただくきっかけをご提供できれば嬉しいです。



ブルーボトルコーヒー ポップアップストア 販売アイテム







【ポップアップストア・公式オンラインストア限定発売】

カーターコールド 16oz(ホワイト) 7,700円

アメリカ・サンフランシスコを拠点とする、コーヒープロダクトメーカー「フェロー」とコラボレートした、カーターシリーズのストロー付きタンブラーです。今回、真っ白なタンブラーにブルーのボトルロゴがワンポイントのオリジナルタンブラーを、こちらのポップアップストアと公式オンラインストアで限定発売いたします。シンプルでスタイリッシュなデザインだけでなく、機能性にも優れており、保冷・保温性があるので飲み物の温度をキープします。シリコーンゴムが付いたスクリュートップの蓋とストローストッパーで液漏れしにくく、安心して飲み物をお楽しみいただけます。タンブラー内部がセラミックコーティングされているので、飲み物の匂い移りがしにくいのも特徴です。ぜひ、ご自宅やオフィスで日常のシーンを彩るアイテムになれば嬉しいです。

実容量:473ml





コーヒー豆各種

国内の自家焙煎所で焙煎した、フレッシュなシングルオリジンコーヒーをはじめ、お客さまのお好みに合わせてご提案できるよう、幅広い味わいを楽しめるブレンドコーヒーをご用意しております。ご希望の抽出器具に合わせて、ポップアップストアにてコーヒー豆を挽くことも可能ですので、ぜひスタッフにお気軽にご相談ください。



BLEND COFFEE

■ ベラ・ドノヴァン 1,924円 200g

ブルーボトルコーヒー創立初期に作られ、ブランドで一番人気のブレンドです。上品なコクが特徴で、ベリーの繊細さとほのかなスモーキーさがバランスよく感じられる、心地よくクラッシックな味わいです。初めてブルーボトルコーヒーを体験いただく方にもおすすめのブレンドです。



■ ジャイアント・ステップス 1,924円 200g

ブルーボトルコーヒーで提供しているブレンドコーヒーの中で、最も重みがある深煎りコーヒー豆です。ダークチョコレートのような濃厚でどっしりとした口当たりでミルクとの相性もぴったりです。



■ スリー・アフリカズ 1,924円 200g

ブルーボトルコーヒーの定番ブレンドの中で一番明るいブレンドです。チョコレートのようなアロマと、ベリーのような甘み、爽やかなシトラスの風味が感じられるすっきりとした味わいです。ブラックですっきりとしたおいしさを感じていただくのもおすすめです。



■ ヘイズバレー・エスプレッソ 1,924円 200g

ブルーボトルコーヒーの中でも、最もダークなエスプレッソ。ずっしりした重厚感と共にシルキーさを感じられます。ダークチョコレートのようなコクと、クリーミーな口あたり、ブラウンシュガーのような甘みがあり、ミルクとの相性は抜群です。ドリップで淹れてもダークチョコレートのような甘みを感じられるブレンドです。



■ ナイトライト ディカフェ 2,041円 200g

ブルーボトルのカフェインレスコーヒー。朝でも夜でも時間帯を問わずに飲んでいただけるおいしいディカフェをお届けしたいという想いから生まれました。ディカフェでありながらクリーミーな味わいをお楽しみいただけます。



*価格は全て税込表示です。



ブルーボトル コーヒートラック&ポップアップストア 名古屋 JRゲートタワー





場所:愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 JRゲートタワー1階 イベントスペース

アクセス:JR名古屋駅桜通口出てすぐ

営業時間:10:00-19:00

開催期間:2024年1月5日(金)~1月31日(水)

定休日:なし

*状況により、営業時間が変更となる可能性がございます。



ABOUT BLUE BOTTLE COFFEE ブルーボトルコーヒーとは





ブルーボトルコーヒーは2002年に、創業者のジェームス・フリーマンによって、アメリカ・カリフォルニア州・オークランドで誕生しました。世界中のコーヒー農園から仕入れた高品質で新鮮なコーヒーを国内の自社焙煎所で焙煎し、ご注文を受けてから丁寧に淹れた、おいしさを徹底的に追求したスペシャルティコーヒーをご提供しています。品質へのこだわりとサステナビリティへのコミットメントを原動力として、「おいしいコーヒーは人生をより美しくする」というシンプルな信念のもと、おいしいコーヒーで世界をつなぐことを目指しています。現在はアメリカとアジア(日本、韓国、上海、香港)に合計 100 店舗以上のカフェを展開しています。 詳細はブルーボトルコーヒーの各SNSや公式オンラインストアをぜひご覧ください。



ブルーボトルコーヒー 公式オンラインストア:https://store.bluebottlecoffee.jp/

ブルーボトルコーヒー 公式インスタグラム:http://instagram.com/bluebottlejapan

ブルーボトルコーヒー 公式X(旧Twitter):https://twitter.com/bluebottlejapan



