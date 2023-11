[渋谷スクランブルスクエア株式会社]

約150本のネオンバーライトから成る先進的なツリーオブジェクト“Scramble Bright Tree”が登場!



「渋谷スクランブルスクエア」(以下、本施設)は、「この街に、サイレントナイトは、似合わない。」をテーマに、「SHIBUYA SCRAMBLE XMAS 2023」(以下、本フェア)を2023年11月16日(木)から12月25日(月)まで開催します。







≪今年の渋谷スクランブルスクエアのクリスマスのテーマは「この街に、サイレントナイトは、似合わない。」

にぎわいが似合う街、渋谷だからこそ出来る「SHIBUYA SCRAMBLE XMAS 2023」を開催≫





「世界最旬宣言」をビジョンとして掲げる本施設の2023年クリスマスのテーマは、「この街に、サイレントナイトは、似合わない。」。このテーマのもと、「渋谷らしい。でも、ここにしかない、にぎわい。」を感じることができ、お客さまにとっての新しいクリスマス体験となるフェアの実現を目指します。なお、本フェアの詳細情報は、特設ページ(https://www.shibuya-scramble-square.com/2023_christmas )にて随時公開します。



≪ポイント1.≫ 先進的なツリーオブジェクト“Scramble Bright Tree(スクランブル ブライト ツリー)”!

約150本ものネオンバーライトで、クリスマスの渋谷の夜に重なる多様な気持ちを表現

放射線状に広がる約150本ものバーライトからなる、新感覚のクリスマスツリーはネオンバーライトが集まる先進的なツリーオブジェクトです。Scene12から見える渋谷の夜景とあわせて、ご堪能ください。



≪ポイント2.≫「最旬」アーティスト YONA YONA WEEKENDERS(ヨナヨナウィークエンダーズ)さん

書き下ろしクリスマスソング「Lively Christmas」をキャンペーンソングに

YONA YONA WEEKENDERSさん書き下ろしの「Lively Christmas」はご本人による楽曲紹介とともに、11月16日(木)~12月25日(月)の間お楽しみいただけます。また、Spotify の「SHIBUYA SKY」公式アカウントではYONA YONA WEEKENDERSさん選曲によるプレイリスト「THE ROOF MIX #17」を公開する他、屋上展望空間「SKY STAGE」内バーエリアにて11月16日(木)よりプレイリストをお楽しみいただけます。



≪ポイント3.≫【イベント】ネオンツリーの下でシティポップを堪能する

スペシャルライブ「XMAS SCRAMBLE MUSIC SHOW」を開催

80-90年代の邦・洋楽の名曲群をカバーするプロジェクト「Tokimeki Records(トキメキレコーズ)」、DJ NOTOYA、TOSHIKI HAYASHI(%C)によるシティポップの音楽で、渋谷のにぎやかなクリスマスをより一層盛り上げます。



■SHIBUYA SCRAMBLE XMAS 2023 概要

【期間】2023年11月16日(木)~12月25日(月)

【テーマ】「この街に、サイレントナイトは、似合わない。」

【特設ページ】https://www.shibuya-scramble-square.com/2023_christmas

【CM】(30秒)https://youtu.be/JZxSGgyPfzU

(15秒)https://www.youtube.com/watch?v=2YRMgSmJOC8



<クリエイティブ制作背景>

渋谷はいつだって、にぎわいが似合う街。赤を基調とした目を引くビジュアルに登場するのは、クリスマスを楽しみ、にぎやかに盛り上がる老若男女多国籍の渋谷の人々です。「この街に、サイレントナイトは、似合わない。」というテーマのもと、渋谷の街のクリスマスムードを高めていきます。



本施設は、濃厚な光と未来志向な演出を施した新感覚クリスマスツリー「Scramble Bright Tree」を展開します。

普段からにぎやかな渋谷でも、クリスマスは特別なもの。世界中から様々な人がやってくる場所で、光り輝く様々な思いが交差し、互いに刺激を受け、さらに前向きな気持ちになっていく。渋谷スクランブルスクエアは、そんな“気持ちの交差点”になりたいといった想いを込めました。



「この街に、サイレントナイトは、似合わない。」をテーマに、渋谷の自由で先進的なにぎやかさをネオンバーライトで表現したツリーオブジェクトです。放射線状に広がる約150本ものネオンバーライトは「渋谷の進んでいく未来」を、カラフルなカラーは、「渋谷の多種多様な人々」をイメージしました。

世界中から様々な人達が訪れる渋谷の街で、それぞれの光が尊重しあい、刺激を受けて、毎日の生活がより明るくよいものになってほしいという願いを発信します。スクランブル交差点と渋谷の夜景を背景に、今までにない体験をお楽しみください。

設置期間:2023年11月16日(木)~12月25日(月)

設置会場:12階イベントスペース「Scene12(シーン トゥエルブ)」



渋谷のクリスマスや、本フェアのテーマをイメージして書き下ろしていただいた新曲「Lively Christmas」は、ちょっと気分が上がる、アップテンポなクリスマスチューンになっています。初めてのワンマンライブなど、節目のライブは渋谷でやることが多いと語る彼らだからこそ紡ぐことができる「渋谷の夜はにぎやか」や「ネオンは七色」といった歌詞にもご注目ください。

期間中、本楽曲は本フェアのCMソングとして館内でお聴きいただけるほか、YONA YONA WEEKENDERSさんによる楽曲紹介も併せてお楽しみいただけます。さらに、渋谷の屋外ビジョンでの展開も予定しており、渋谷のクリスマスをより一層盛り上げます。

本施設内の12階イベントスペース「Scene12」と展望施設「SHIBUYA SKY」の屋上展望空間『SKY STAGE』内バーエリアでは、今回の楽曲のフルVer.がお楽しみいただけるとともに、Spotify の「SHIBUYA SKY」公式アカウントではYONA YONA WEEKENDERSさんが選曲したプレイリスト『THE ROOF MIX #17』をお楽しみいただけます。



【オリジナルプレイリスト「THE ROOF MIX」】



SHIBUYA SKYでは渋谷の夜景とともに楽しめるオリジナルプレイリスト「THE ROOF MIX」を定期的に配信中。「THE ROOF SHIBUYA SKY」(2023年11月30日(木)までの期間限定営業)ならびに屋上展望空間「SKY STAGE」内バーエリアでの時間に彩りを加える他、Spotify の「SHIBUYA SKY」公式アカウントからもいつでもお楽しみいただけます。2023年11月16日(木)からのプレイリストは、YONA YONA WEEKENDERSさんがセレクト。Spotify の「SHIBUYA SKY」公式アカウントでは、11月9日(木)よりプレイリストを先行配信。



【Spotify SHIBUYA SKY公式アカウント】

https://open.spotify.com/user/q3akng52ju5du14hwespk149o?si=b5a0ca9f79e54c7b

※YONA YONA WEEKENDERSさんセレクトのSpotify「THE ROOF MIX #17」は上記URLよりご確認いただけます

※YONA YONA WEEKENDERS「Lively Christmas」は発売日に合わせ11月22日(水)にプレイリストへ追加いたします



【THE ROOF SHIBUYA SKY特設サイト】

https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/the-roof



▽アーティストプロフィール

YONA YONA WEEKENDERS(ヨナヨナ ウィークエンダーズ)





“ツマミになるグッドミュージック”を奏でるメロコア・パンクシーン発の4人組バンド。磯野くんの表現力豊かな歌声と骨のあるバンドサウンド、酒をガソリンに音楽をドライブする彼らのステージは必見。2021年4月7日(ヨナの日)にスピードスターレコーズから配信シングル「いい夢」でメジャーデビューし、同11月に1st Full Album「YONA YONA WEEKENDERS」を発表。2023年は5枚目のEPをリリースし、FUJI ROCK FESTIVALやGREENROOM FESTIVALなど大型イベントに多数出演するなどフェスシーンでも注目を集めている。

X(旧Twitter):https://twitter.com/yyw_from_tyo/

Instagram:https://www.instagram.com/YONAYONAWEEKENDERS/

YouTube:www.youtube.com/@yonayonaweekenders_official

TikTok:https://www.tiktok.com/@yonayonaweekenders

HP:https://www.yonayonaweekenders.com/

楽曲情報

【タイトル】Lively Christmas

作詞 作曲:磯野くん

編曲:YONA YONA WEEKENDERS・高橋遼

【配信日時】2023年11月22日(水)0:00 より各配信系サイトより購入可能



ポイント3. 【イベント】ネオンツリーの下でシティポップを堪能する

クリスマススペシャルライブ「XMAS SCRAMBLE MUSIC SHOW」を開催!





本フェアのネオンバーライトで表現した先進的なツリーオブジェクト“Scramble Bright Tree”の下、クリスマススペシャルライブを行います。80-90年代の邦・洋楽の名曲群をカバーするプロジェクト「Tokimeki Records(トキメキレコーズ)」、DJ NOTOYA、TOSHIKI HAYASHI(%C)によるシティポップの音楽で、渋谷のにぎやかなクリスマスをより一層盛り上げます。

※「SCRAMBLE MUSIC SHOW」は、日本のミュージックカルチャーの中心地である渋谷の街らしく、様々なものと音楽を組み合わせ、混じり合うことにより生みだされる最旬の音楽イベント。本施設の開業時(2019年11月)より展開

開催日時: 12月9日(土) 15:00-20:00予定

開催場所: 12階 イベントスペース Scene12

公 式 H P :https://cms.shibuya-scramble-square.com/sms/



DJ LINEUP



■Tokimeki Records(トキメキレコーズ )



都会の夜の帳を舞台に、ノスタルジーな音楽を手がける音楽プロジェクト。 2019年の夏の終わり。80-90年代の邦・洋楽の名曲群をカバーする プロジェクトとして活動が始まる。Spotifyが2021年に注目の新進気鋭/国内アーティスト10組を選出する“RADAR:Early Noise 2021”にも選ばれる。2022年秋に初のオリジナルアルバム「透明なガール」をリリース。2024年ワンマンツアーが決定。1月12日(金)にビルボードライブ横浜、1月27日(土)にクラブ月世界にて開催予定。

Instagram @tokimekirecords

Twitter : @tokimekikanjite



■TOSHIKI HAYASHI(%C)



東京を拠点に活動する、DJ/BEAT MAKER、音楽プロデュー サー。HIPHOPを基礎に、City PopやR&Bなど様々なジャンルの楽曲を制作。 2019年にはマンハッタンレコードからBASI、鈴木真海子をftした「TIME IS OVER EP」を発表、2023年10月にはアルバム「MAHORO」をリリース。iri、SKRYU、chelmicoへの楽曲提供やTokimeki RecordsやCBSのRemixを手がけるなどメジャー、インディーズ問わず良質な音楽を数多く提供している。 またラップデュオchelmicoのサポートLIVE DJとしても活躍し、全国各地でライブを行っている。



■DJ NOTOYA



DJ/キュレーター。日本産レコード専門のウェブショップ<Tokyo Condition>を運営する傍ら、これまでに数多くの希少な邦楽作品のアナログ再発の監修も手がける。2018年にビクターからリリースしたシティポップ系コンピレーション『Tokyo 1980s Victor Edition - Boogie, Funk & Modern Soul from Japan』は、Spotifyでの再生回数が2000万回を超える異例のヒットを記録。2021年には新作『DJ NOTOYA presents TOKYO GLOW』をリリース、70-80年代の日本コロムビアの音源をコンパイルした本作は、各種サブスクでの配信に加え、2枚組LPがフランスのレーベルWewantsoundsから発売されている。

Instagram:@djnotoya @tokyocondition

Twitter @djnotoya



ポイント4. クリスマス限定おすすめ商品が登場!





心温まるホリデーシーズンだからこそ手に入れたい最旬限定アイテムが目白押しです。クリスマス気分をさらに盛り上げる、本施設のショップからクリスマスおすすめのアイテムをご紹介します。





ポイント5. 館内期間限定店舗





個性あふれるショップによるポップアップショップがホリデーシーズン限定で開催されます。

心踊るこの時期にこそ手に入れたいアイテムに、ぜひご注目ください。





□4階「Space4」:A&F COUNTRY POP UP STORE

世界中のアウトドア用品を輸入販売するA&F COUNTRYのポップアップストア。現在は、Active Urban Lifeをテーマにアパレルやバッグを中心に展開中。11月24日(金)からは「GIFT」をテーマにクリスマスギフトにおすすめのアウトドア商品をラインアップします。

開催日時: 2024年1月31日(水)まで









□4階「イベントスペース」:WOOLRICH POP UP STORE

機能性と洗練されたデザインが魅力のウールリッチ。1830年創業のアメリカ最古のアウトドアウェアブランド「ウールリッチ」の2023年秋冬最新コレクションからブランドを代表するアイコニックモデルまで、一堂に集まる期間限定のポップアップストアになります。

開催日時:2024年2月15日(木)まで









□7階「 L×7」: SAVE THE DUCK POP UP STORE

「100% Animal Free」のスローガンの下、動物由来素材を一切使用しない、イタリアのヴィーガン・アウターウェアブランド「SAVE THE DUCK(セーブ・ザ・ダック)」のポップアップストア。2023年秋冬コレクションは、スキーウェアにインスパイアされたアイテムが、ウィンタースポーツスタイルを連想させます。新テクスチャーと艶のある仕上がりで、ファッション性と機能性を融合させています。

開催日時: 11月17日(金)~11月30日(木)





□2階「Space2」:いつもポッケに愛と夢を! POP UP STORE



テンション上げて今を乗り切ろうとしている“ワタシ”を応援する「お守り」のようなバッグやポーチたち。持っているだけでHAPPYな気分になれるポーチはお友達へのギフトにも。11月30日(木)からはさらにクリエイターの個性あふれる“激”なパワーが伝わる“激”な品々が登場。いつもポッケに激愛と激夢を入れて!

開催日時: 11月23日(木・祝)~12月4日(月)





□7階「 L×7」: ECOALF GIFT FOR THE FUTURE



ホリデーシーズンのプレゼントには、自分にも大切な人にも、そして地球にとっても優しいコト・モノを選んでみませんか?ECOALFと協業パートナーが提案する未来にむけたライフスタイルのための贈り物。#第2の地球はないのだから

開催日時: 12月5日(火)~12月17日(日)









□2階「Space2」:The GiFT Christmas & New Year Market in Shibuya 2023

The GiFTが国内外から集めた素敵なクリスマスインテリア雑貨やスイーツ、コスメ、ファッション雑貨などの魅力的なクリスマスギフトをご用意してクリスマス一色に彩ります。ぜひお楽しみに!また後半からはNEW YEARギフトとして、素敵なお正月飾りや人気陶芸家の2024年干支の作品や、おもたせなども展開いたします。

開催日時: 12月6日(水)~12月27日(水)



ポイント6. クリスマス限定グルメ(飲食)





バラエティー豊かな店舗が集まる本施設のなかでも、シーズンごとにさまざまなメニューが登場するレストランからクリスマスシーズン限定のメニューが登場。ちょっと贅沢したくなる季節にぴったりのこだわり素材を活かした限定メニューをご紹介します。



※リリースに記載している表示価格は、標準税率 10%(軽減税率対象商品は 8%)の消費税を含んだ税込価格です

※本リリースで使用している画像は、以下よりご確認いただけます。

https://www.dropbox.com/sh/gjcaqchhj83qjpw/AABKLTpbRIS6uIL9rHEkVdW0a?dl=0



