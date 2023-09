[株式会社 J HARMONY]





今年1月に初の東京ファンミーティングを成功させ



2023年11月8日、今年2度目の日本ファンミーティングを行うことになったイ・ジェウク!



Netflixでも絶賛配信中の話題作品「還魂」シリーズで主演を務め全国をときめかせ

アクション映画「キルボクスン」で視聴者を圧倒させる演技を魅せた「イ・ジェウク」

今年2度目のファンミーティング "NOVEMBER"



9月1日(金)からチケットの販売開始!

沢山のご応募お待ちしております。



公演概要







「2023 LEE JAE WOOK FAN MEETING IN OSAKA "NOVEMBER"」



【日程】

<大阪> オリックス劇場

2023年11月8日 (水) 開場17:30/開演18:30

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。



【料金】¥11,000(税込)

※未就学児入場不可

※別途プレイガイド手数料がかかります。



【お問合せ】

LEE JAE WOOK JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局

(月~金 午前10時~17時)

support@leejaewook.jp



チケット情報







【ファンクラブ1次先行(抽選)】

受付期間:2023/9/1(金)18:00~9/10(日)23:59



【ファンクラブ2次先行(抽選)】

受付期間:2023/9/13(水)18:00~9/22(金)23:59



【プレリクエスト(先着)】

受付期間:2023/10/2(月)18:00~10/20(金)22:00



【一般販売(先着)】

受付期間:2023/10/25(水)18:00~11/6(月)22:00



