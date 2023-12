[ウインドリバー株式会社]



ニュースハイライト

・VDC Researchの調査で、ウインドリバーがエッジコンピューティング向けOS市場のリーダーの座を獲得

・ウインドリバーは、リアルタイムOS、商用組込みLinux、IoT向け組込みOSの各カテゴリにおいて世界市場シェアトップの座を堅持

・多くの業界がよりソフトウェア定義化され複雑化している中で、ウインドリバーのエッジソフトウェアは、進化するミッションクリティカルなインテリジェントシステムのニーズに対応





2023年12月11日 - カリフォルニア州アラメダ発 - ミッションクリティカルなインテリジェントシステム向けソフトウェアを提供する世界的リーダー、ウインドリバーは、VDC Researchの最新調査で、世界市場のリアルタイムオペレーティングシステム(RTOS)および商用組込みLinuxの両カテゴリにおいて、首位の座を引き続き堅持したことを発表しました。この調査結果は、VxWorks(R)(*1)、Wind River Helix(TM) Virtualization Platform(*2)、Wind River Linux(*3)といった、ウインドリバーのエッジコンピューティング向けOSプラットフォームのリーダーシップを示すものです。



ウインドリバーの最高製品責任者(CPO)、アビジット・シンハは次のように述べています。「インテリジェント・エッジ・ソフトウェア市場で再びトップシェアを獲得できたことを嬉しく思います。今後数年間で、企業データの大半がエッジで処理されるようになると市場の研究者が予測する中、ソフトウェア定義によるインテリジェントなマシンエコノミーのために設計されたプラットフォームは、自動車、航空宇宙・防衛、産業オートメーション、通信など、増加する業界のニーズに応えます。ウインドリバーは、クラウドから組込みエッジまでの複数の領域がもつ能力をライフサイクル全体にわたって統合することで、このとてつもない動きを商機と捉えて事業を展開し、新たな変革的ビジネスモデルの推進を支援するユニークなポジションに立つ企業です」



VDCの最新レポート「The Global Market for IoT & Embedded Operating Systems( IoTと組込みOSの世界市場)」では、ウインドリバーは以下の各カテゴリでマーケットシェア首位を獲得しています。

・RTOS売上高:シェア30.8%( 2位のベンダーは17%)

・商用組込みLinux売上高:シェア44%( 2位のベンダーは8.2%)

・IoT向けおよび組込み向けOS売上高:シェア28.2%( 2位のベンダーは14.1%)



VDC Researchのエグゼクティブバイスプレジデント、クリス・ロンメル氏は次のように述べています。「新しいソフトウェア開発とデプロイメントのパラダイムが、さまざまな業界のエンジニアリング組織のニーズを再構築しています。エコシステムが急速に変化している今、ウインドリバーの製品イノベーションは、エッジソフトウェア市場における継続的なリーダーシップの原動力となっており、クラウドを中心としたアプリケーション開発能力と、最も厳しいセーフティクリティカルな要件を満たす専門能力をお客様に提供しています」



スマートで接続された自律的なマシンやデバイスが生産、流通、運用を行うインテリジェントマシンエコノミーの発展に伴い、企業はクラウドネイティブやエッジ、オープンソースベースのテクノロジーを採用しています。ウインドリバーは、今日のソフトウェア定義の世界で求められるリアルタイムパフォーマンス、可用性、セキュリティ、安全性といったDNAにより、お客様をサポートします。



ウインドリバーは、VxWorksコンテナサポートで2023 Military + Aerospace Electronics Platinum Innovators Award(*4)、DevOpsソリューションで2023 Bronze Stevie(*5)、年間最高評価の新製品の2022 Grand Stevie American Business Award(*6)、Leading Lights 5G Technology Vendor of the Year(*7)、TMC 2022 Communication Solutions Product of the Year(*8)を受賞しています。











ウインドリバーについて

ウインドリバーは、ミッションクリティカルなインテリジェントエッジ向けソフトウェアを提供する世界的なリーディングカンパニーです。40年以上にわたり、イノベーターかつパイオニアとして、最高レベルのセキュリティ、安全性、信頼性を数十億台を超えるデバイスやシステムに提供しています。ウインドリバーのソフトウェアと専門性は、オートモーティブ、航空宇宙・防衛、インダストリアル、メディカル、通信など、あらゆる業界のデジタルトランスフォーメーションを加速させています。ウインドリバーは、ワールドクラスのグローバルなプロフェッショナルサービスとサポート、および幅広いパートナーエコシステムによってサポートされた包括的なポートフォリオを提供しています。ウインドリバーの詳細については、以下をご覧ください。

https://www.windriver.com/japan



Wind Riverは、Wind River Systems, Inc.およびその関連会社の商標または登録商標です。記載されているその他の商標は、各所有者に帰属します。



※本プレスリリースは2023年12月11日に発表したプレスリリースの抄訳です。

https://www.windriver.com/news/press/news-20231211



