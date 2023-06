[ENGAWA株式会社]

ENGAWA株式会社(読み:エンガワ、代表取締役社長:牛山 隆信、以下「当社」)は、運営する英字ライフスタイルマガジン「Tokyo Weekender」の5月-6月号を発行いたしました。今回は”Diversity”をテーマに、「TOMO KOIZUMI」をはじめとした特集のほか、ロカビリー集団「The Strangers」や日本の飲食業界を牽引する2名が始めた、医療従事者に送る「おにぎりプロジェクト」などについてお届けします。

ぜひ、手に取ってご覧ください。







特集1:The dazzling dress of designer TOMO KOIZUMI.

人はありのままの自分を認め、「自分らしさ」を確立して最大限にその魅力を発揮できることに喜びを感じ、人生は輝きます。今回、表紙を飾るのは煌びやかなカラーと丸みを帯びたシルエット・ボリュームが特徴のTOMO KOIZUMIの作品。

東京を拠点に活動する彼のデザインは、Lady GAGAや渡辺直美などの著名人に着用されています。インタビューでは、彼のオリジナリティ溢れるデザインのルーツや憧れ、ドレスを通じて多様性への思いをお話しいただいています。





インタビュー(本誌引用)



I think of my dresses as rainbows, a symbol of the LGBTQ communty.They’re a way for people to come out.



私のドレスは、LGBTQコミュニティの象徴である虹だと思っています。人々がカミングアウトするための手段なのです。







特集2:ROCK AROUND THE CLOCK

日本のトレンドの発信地、東京は新しいトレンドが入れ替わる都市ではありません。

33年続くロカビリー集団「The Strangers」もその1つ。50年代の米国風のリーゼントやジャケットを着用し、仲間とダンスで自分達を表現する原宿で生まれたスピリットは、時を超えて、今も新しい仲間を受け入れながら東京を輝かせています。







インタビュー(本誌引用)



We want to protect old things, but also try new things, evolve and be in flow with the present.



古いものを守りつつも、新しいことに挑戦し、進化し、今を生きていきたい。











■「Tokyo Weekender 5月-6月号」その他のトピック

・Island Escape -本島を離れ、石垣島と竹富島を満喫する冒険-

・日本で唯一の小人症のバーレスクダンサー、ちびもえこさんへのインタビュー

・スウェーデン出身・日本在住ドラァグクィーンEndigoの軌跡

・日本を代表するシェフ・飲食店オーナーが牽引する「おにぎりプロジェクト」



■ 「Tokyo Weekender 5月-6月号」

・発行日:2023年5月26日

・出版社:ENGAWA株式会社

・設置場所:https://www.tokyoweekender.com/stockists/

※雑誌は、ホテル・商業施設にフリーペーパーとして、ご用意がございます。ぜひ、お手にとってご覧くださいませ。



■ 定期購読について また、最新のTokyo Weekenderを設置している施設がお住まいの地域にない方、いち早く手にとりたい方向けに、お得な定期購読購入サービスも行っております。

https://www.fujisan.co.jp/product/1281692656/



■ ローンチパーティについて マガジンの5月-6月号のリリースを記念して、ローンチパーティを開催いたします。 大使館や外資系企業などの発信力が高い在日外国人で構成されたTokyo Weekender独自の会員制コミュニティー『Insider Club』のメンバーや誌面に登場したアーティスト・クリエイターなどを招待し、共に東京を楽しむリアルな交流の場としてパーティーを開催いたします。

前売り券申し込み・詳細:https://twmagazineparty.peatix.com/view



<概要>

・開催日時:2023年6月9日(金)19:00~23:00

・開催場所:or MIYASHITA PARK(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20−10)

・チケット:前売り券 1500円※6月8日24時まで購入可 当日券:2000円



■ Tokyo Weekenderについて



Tokyo Weekenderは、1970年創刊され、日本現存最古の歴史を持つ外国人向けの英字ライフスタイルメディア。日本在住の外国人はもちろん、増加する訪日外国人旅行客(インバウンド)や海外から日本や東京のユニークな情報を求めるファンに向けて、他にはない魅力的な情報を情報を毎日発信しています。

URL:https://www.tokyoweekender.com/

Instagram:https://www.instagram.com/tokyoweekender/

Facebook:https://www.facebook.com/tokyo.weekender/?locale=ja_JP





■ ENGAWA株式会社について



日本の価値ある対象を世界の人々に最適に伝え、多くの外国人と日本人が共感し、感動するシーンを創出し続けるマーケティング会社。1970年の発行から53年の歴史を持つ英字メディア「Tokyo Weekender」の運営、外国人KOL・インフルエンサーマーケティング、日本の魅力ある商品・サービスを発信するOMOTENASHI Selectionの運営など、海外・インバウンドに向けたコミュニケーション支援を行っています。

URL:https://engawa.global/



