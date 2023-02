[ケイト・スペード ニューヨーク]

2つのアイコニックなブランドが、ファッションブランドの代名詞となったカラーからインスピレーションを得て生み出した、ケイト・スペード ニューヨークのヘリテージにオマージュを捧げ、その未来を称えるカラー







どんなときもカラーと大胆な発想、前向きさを称賛し、完璧ではないけれども特別なライフスタイルを送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援するケイト・スペード ニューヨークは、カラーの世界的な権威であるパントン社との初のコラボレーションを2月6日に発表し、同日に「ケイト・スペード グリーン」キャンペーンをローンチしました。ケイト・スペードのDNAに内在するグリーンは、ブランドの創業当初からブランドの中心に位置していました。今回、パントン社と共に新たに開発した「ケイト・スペード グリーン」と呼ばれるカラーは、ブランドが30年に亘って体現してきた可能性と前向きさに溢れた精神を連想させる、ブランドのヘリテージに捧げるモダンなオマージュです。







エネルギーと新鮮さを兼ね備えたグリーンというカラーの独特な性質は、時間と共に移り変わるトレンドに左右されることもなく、そのダイナミックで大胆な特性によりマーケットで愛されるようになりました。ブランドの新シグネチャーカラーとなった「ケイト・スペード グリーン」は、パントン社とのコラボレーションとケイト・スペード ニューヨークの30周年を祝し、今春から、フレッシュなスタイルがラインナップする限定の「ケイト・スペード グリーン」カプセルコレクションや、グローバルで展開される新しいストアデザインのコンセプト、そしてアップデートされたパッケージ (ショッパー、ボックス、ガーメントバッグ、ダストバッグ)など多岐に亘るお客様とのタッチポイントに登場していきます。



「ケイト・スペード グリーン」カプセルは、アパレル、ハンドバッグ、ジュエリー、フットウェア、ホームウェア、サングラス、ウォッチまでカテゴリーを跨いだコレクションとして登場します。ブランドの創業当初に初登場して以来、愛され続けてきたブランドのアイコンバッグ「サム」の中で最もクラシックなナイロン製のスタイルも、リサイクル素材でアップデートを遂げ、「サム」を再構築した「サム アイコン」コレクションの新作として、「ケイト・スペード グリーン」のカプセルコレクションにラインナップします。





ケイト・スペード グリーン カプセルコレクション:上段左から時計回り:SAM ICON KSNYL NYLON SMALL TOTE ¥39,600, BIKINI ¥18,700, DUCHESS SATIN SHELL ¥39,600, HERITAGE SPADE FLOEWR HUGGIES ¥13,200, CREWNECk CASHMERE CARDIGAN ¥56,100, SAM ICON KSNYL NYLON FLAP NS CROSSBODY ¥19,800, DRAONFLY RIVIERA DRESS ¥58,300, SAM ICON KSNYL NYLON SMALl SHOULDER BAG ¥42,900, DHCHESS SATIN PENCIL SKIRT ¥39,600, STATEMENT NECKLACE ¥55,000 ※全て税込み





「グリーンは、私たちのブランドとヘリテージにとって非常に重要です。グリーンは、ケイト・スペード ニューヨークのユニークなスタイルを定義する本質である、フレッシュで自然体という印象を有していることで、ブランドの パーソナリティを表す真のシグネチャーとなりました。グリーンというカラーは、表現し、探求し、そして新しいことを試してみたいという私たちの願望に語りかけてきます。『ケイト・スペード グリーン』は、ブランドのリニューアルと新たなスタートの象徴です。この30年間の歩みを振り返って、私たちが最も称賛したいと 思っている、ブランドが常に表現してきた鮮やかなカラーと前向きさを未来に向けたスタート地点として用いていきます」と、ケイト・ スペード ニューヨークの最高経営責任者兼ブランドプレジデントのリズ・フレイザーは語りました。



30周年を迎える節目の年に、グローバルライフスタイルブランドの新たなチャプターの幕開けとして、アイコニックなピンクのクローバーのブランディング、パッケージを「ケイト・スペード グリーン」でリニューアルします。2月上旬には、フラッグシップショップやお客様が直接参加できる場所において「ケイト・スペード グリーン」をお披露目します。



2月1日から6月にかけて、銀座店(東京)の3階を「ケイト・スペード グリーン」がジャックし、フォトブースも設置されます。そして、2月には、「ケイト・スペード グリーン」は、ロックフェラーセンター店(NY)とアラモアナセンター店 (ホノルル)の専用エリアに導入されます。また、「ケイト・スペード グリーン」は、マリーナベイサンズ(シンガポール)、漢神アリーナショッピングプラザ(台湾)やオークブルックセンターなどのニューオープンの店舗のストアデザインコンセプトに取り入れられます。



さらに、2月10日のニューヨークファッションウイークのスタートに合わせ、セレクトしたニューヨークのシグネチャーであるイエローキャブに、「ケイト・スペード グリーン」とその他のヘリテージのブランドコードであるストライプとポルカドットなどを 組み合わせてラッピングを行います。街行く人は、ケイト・スペード ニューヨークがfall 2023コレクションのプレゼンテーションを開催する2月10日から2月16日まで、マンハッタン界隈でこのイエローキャブを捕まえることが出来ます。そして、4月には、ヘリテージのブランドコードで台湾の地下鉄のラッピングを実施します。



「ケイト・スペード ニューヨークは、強力で明確なブランドの視覚的なアイデンティティーを創り出す上で、カラーが果たす重要な役割を常に認識していました。その為、彼らと共に、ブランド創業30周年を記念したブランド公式の『ケイト・スペード グリーン』 カラーを開発できることは非常にエキサイティングなことでした」と、パントン社のバイスプレジデントのローリー・プレスマンは語りました。そして、「新しさ、若さ、成長を連想させる鮮やかで生き生きとしたカラーのケイト・スペード グリーンは、前向きで可能性に溢れるブランドの精神を象徴しています。サニーイエローのような前向きさで満ちた『ケイト・スペード グリーン』は、私たちを啓発し、好奇心を刺激し、そして、新しいやり方で世界を見るように鼓舞してくれます」と続けました。

kate spade new york:

1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだってオリジナリティーあふれる視点で、perfectly imperfect lifestyle(完璧ではないけれども特別なライフスタイル)を送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。ケイト・スペード ニューヨークはタペストリー・インクのブランドです。ケイト・スペード ニューヨークはタペストリー・インクのブランドです。https://www.katespade.jp/



Pantone:

パントン社は、ブランドやメーカーのワークフローのあらゆる段階で、カラーに関する重要な意思決定を可能にする、カラーの普遍的な言語を提供しています。世界中の1000万人を超えるデザイナーやプロデューサーがパントン社の製品とサービスを利用して、インスピレーションから実現までの過程において、カラーの定義づけ、コミュニケーションとコントロールを行っています。

ケイト・スペード グリーン カプセル コレクション: サム アイコン KSNYL ナイロン







アイコンバッグの「サム」は、ブランド創業時に、シンプルなスクエアフォルムに当時はスタンダードでなかったナイロン素材を用い、小さなブラックの”kate spade new york”の織ネームを外側に縫い付けた、タイムレスで、モダン且つ実用的なバッグとして初登場しました。エッセンシャルバッグとして愛され続けてきた「サム」を敬意を込めて再構築した「サム アイコン」コレクションに、今シーズンは、最もクラシックなナイロン製のスタイルをリサイクル素材でアップデートした新バージョンがラインナップ。初めて、外側のシェルにKSNYL - Kate Spade New YorkとNylonを掛け合わせた造語で、リサイクルナイロンを90%以上含む素材名。今シーズンは、リサイクルナイロン100% - 内側のライニングには100%リサイクルポリエステルを用い、そこにレザーをミックスすることでより洗練された印象にリフレッシュを遂げて登場します。



左から:SAM ICON KSNYL NYLON SMALL SHOULDER H20×W25×D9cm ¥42,900, NORTH SOUTH FLAP CROSSBODY H17xW13xD3cm ¥19,800, EAST-WEST MEDIUM CROSSBODY H14×W24×D12cm ¥51,700, COSMETIC CASE ¥17,600 H11xW20xD9cm, MEDIUM SHOULDER H20×W28×D12cm ¥51,700, SMALL TOTE H16×W24×D8.5cm ¥42,900 ※全て税込み





リユース可能な新ショッパー:







ケイト・スペード グリーンに、その他のブランドコードであるストライプやポルカドット等を組み合わせた、リユース可能な新ショッパーが3サイズで登場します。ボックス、ガーメントバッグ、ダストバッグもショッパー同様にケイト・スペード グリーンにその他のブランドコードを組み合わせたデザインにて、すべてがサイクル可能な状態(リサイクルできる施設が存在するもの)もしくはリユース可能な素材でリフレッシュを遂げて、公式オンラインショップ、及び一部を除く、全国のケイト・スペード ニューヨーク ショップにて2月1日より順次登場します。





ケイト・スペード ニューヨーク グリーン ルーム:







ブランドの新シグネチャーカラーのケイト・スペード グリーンをフィーチャーした期間限定イベントを銀座店で開催。期間中は、銀座店の3Fが、フロアから天井までケイト・スペード グリーンで覆いつくされたケイト・スペード グリーン ルームに変身。特別な世界観で撮影が楽しめるフォトスポットも登場します。

開催期間: 2023年2月1日 – 6月末日

会場: 銀座店3F / 中央区銀座5-5-19

備考: 入場無料 / 予約不要



Kate Spade New York Spring 2023 Pop-Up Shop:



突然の雨からインスピレーションを得たSpring 2023コレクションのテーマ ”a misadventure in nature”(自然の中で遭遇した、思いがけない冒険)の世界観を表現したポップアップショップを2月8日より、全国7箇所で順次開催。ケイト・スペード グリーンをメインカラーとしてフィーチャーした会場には、ケイト・スペード グリーン カプセルコレクションに加え、雨粒、大きな雲、生命力あふれるフローラルなどのモチーフを落とし込んだ春の新作アイテムがラインナップ。ポップアップショップ限定商品の販売や、期間中に商品お買い上げのお客様へのプレゼントをはじめとするオリジナルコンテンツもご用意しています。





・阪急うめだ本店 (2/8-2/14): 大阪府大阪市北区角田町8-7 (1階 コトコトステージ11)

・伊勢丹新宿店 (2/8-2/21) : 東京都新宿区新宿 3-14-1 (本館1階 プロモーション)

・岩田屋本店 (2/8-2/21) : 福岡県福岡市中央区天神 2-5-35 (本館1階 KIRAMEKI BOARD)

・ジェイアール名古屋タカシマヤ (3/1-3/7): 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-4 (3 階 ローズパティオ)

・京都高島屋 (3/1-3/21): 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町 52 (1 階 ゆとりうむ特設会場)

・阪急うめだ本店 (4/5-4/18): 大阪府大阪市北区角田町8-7 (4階 コトコトステージ41)

・横浜高島屋 (4/5-4/18): 横浜市西区南幸1-6-31 (1階 正面特設会場)

<問い合わせ先>

ケイト・スペード カスタマーサービス

Tel: 050 5578 9152

www.katespade.jp



■Kate Spade Green特設ページ:https://www.katespade.jp/green.html

■Kate Spade Sustainability特設ページ:https://www.katespade.jp/sustainability.html



