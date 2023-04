[デウス エクス マキナ ジャパン ]

好奇心や冒険心旺盛なあなたにピッタリのアイテムが登場。旅先で過ごす毎日や自由奔放な生き方からインスピレーションを得たデウスとカリウマの最新のコラボレーションは、自然界と人類の関係を維持しながら、あなたと共に生きて行くことを目的にデザインされています。

天然資源の消費量をより減らすため、カリウマのデザインでは高品質な原材料を使用。隅々に至るまで、シューズは全てリサイクルされた再生資源から作られています。

再生コルクのインソール、天然ゴムのアウトソール、エシカルを意識して生産されたスエードなど、OCA Lowには環境に配慮した機能が満載。気持ち良く履いて頂けます。

国内では デウス公式オンラインストア・浅草店 限定発売

1型2色展開

Col. Black / Green

Size : 8/9/10/11

スペシャルサイトは こちらから ▶︎https://bit.ly/3GbFpnw

































ABOUT

ラテン語で “機械仕掛けの神“ を意味する デウス エクス マキナは、2006年にオーストラリアで誕生しました。 ブランド哲学である “クリエイティビティな文化を讃える”は、バイク・サーフィンカルチャーから派生し、現在ではアート・スノー・音楽・サイクルなど、旗艦店の有る世界12カ国より独自のカルチャーが発信されています。



