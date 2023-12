[株式会社インフィニット]





アルファポリスにて大好評連載中の怪物転生下克上ファンタジー!

シリーズ累計発行部数150万部(※漫画、電子含む)の大人気小説、原作・金斬児狐によるシリーズ「Re:Monster」。



2024年4月より放送開始となることが発表となりました。

合わせて、11月24日”進化の日”にシルエットが公開されていたコンセプトビジュアルの全貌が解禁。

最新PVも公開され、ゴブ朗と共に進化を遂げていくゴブリンの仲間たちと、人間ながらもゴブ朗たちと切磋琢磨していく赤髪ショートのキャストが発表。

PVではキャラクターの声をいち早くお聞きいただけます。

そして、監督を務めるのはイナガキタカユキ、シリーズ構成は山口宏、キャラクターデザインは高岡淳一、ほかメインスタッフ情報も初解禁となります。



2024年4月よりいよいよTVアニメ放送開始!

ますます盛り上がりを魅せる「Re:Monster」。

今後の続報にもご期待ください。



TVアニメ「Re:Monster」第1弾PVが公開!佐藤拓也演じるゴブ朗と切磋琢磨するキャラクターを細田健太、加隈亜衣、植田佳奈、菅野真衣が担当!監督・イナガキタカユキのほかメインスタッフも解禁!





TVアニメ「Re:Monster」第1弾PVが公開となりました。

本PVでは、最弱ゴブリンへと転生してしまったゴブ朗が転生後の世界で出会い共に逞しく成長していくゴブリンの仲間や人間のキャラクターが登場。

そんな仲間たちとどのように弱肉強食の世界を生き抜いていくのか、この先の展開がますます気になるPVとなっております。



【追加キャラクター】

ゴブ吉 役 細田健太

ゴブ美 役 加隈亜衣

ゴブ江 役 植田佳奈

赤髪ショート 役 菅野真衣



【スタッフ】

原作:金斬児狐 『Re:Monster』(アルファポリス刊)

原作イラスト:ヤマーダ、NAJI柳田

漫画:小早川ハルヨシ

監督:イナガキタカユキ

シリーズ構成:山口宏

キャラクターデザイン:高岡淳一

色彩設計:門脇由佳

美術監督:荒井和浩

撮影監督:近藤慎与

音響監督:阿部秀平

音響効果:山谷尚人(サウンドボックス)

録音調整:小島信人(Cygames)

音響スタジオ:スタジオトロン

音響制作:セイバーリンクス

編集:小池祐樹

音楽:坂部剛

プロデュース:ジェンコ

アニメーション制作:スタジオディーン



◼︎TVアニメ「Re:Monster」第1弾PV



















いよいよ2024年4月放送開始!!追加キャスト4名とメインスタッフからのコメントが到着





TVアニメ「Re:Monster」は2024年4月より放送開始!!

追加キャストの細田健太、加隈亜衣、植田佳奈、菅野真衣。

監督のイナガキタカユキ、シリーズ構成の山口宏、キャラクターデザインの高岡淳一よりコメントが到着!



◼︎ゴブ吉役 細田健太



ゴブ吉を演じさせていただきます、細田健太です!

『Re:Monster』は全体からすごく生き抜く力!

生命力を強く感じるアニメになっていると思います!

ゴブリン達がギュンギュン成長していく姿に置いていかれないように、

そしてゴブ吉としてゴブ朗に置いていかれないように全身全霊で臨みました!

ちょっとおバカだけどピュアで誠実なゴブ吉をよろしくお願いしますっ!!

最弱ゴブリンたちの下克上をお見逃しなくっ!!



◼︎ゴブ美役 加隈亜衣



この度、ゴブ美の声を担当させていただけることになりました。

ゴブリンにも様々な個性があり、それぞれが生きるために

精一杯闘って、食べて、強さを求める。

そんな世界の主人公・ゴブ朗は進化のスピードが凄まじいのですが、

彼のそばにいるゴブ美のいじらしさや可愛らしさにもご注目いただければと思います。

戦闘シーンや食事シーンは特にアニメならではの楽しみが味わえると思います。

『Re:Monster』ぜひご覧くださいっ。



◼︎ゴブ江役 植田佳奈





いつもなら、敵側であるモンスター達の誕生から成長の物語です。

お馴染みのRPG要素もあり、ゲーム好きの私は台本を読みながらニヤニヤしています。

ゴブリン史上、最高にかっこいい主人公と、仲間達の日常をお楽しみに!





◼︎赤髪ショート役 菅野真衣



祝TVアニメ化、本当におめでとうございます!

このたび、赤髪ショートを演じさせていただく事になりました、菅野真衣です!

新米冒険者だった彼女がゴブ朗と出会い、ぐんぐんと成長していく姿や

子犬のように健気で可愛い一面にぜひ注目していただきたいです!

そして!個性豊かな仲間との冒険!バトルシーンも大迫力で

とっても魅力的ですので!春からの放送を楽しみにしていてくださいね!



◼︎監督・イナガキタカユキ



皆さまお待たせしました

ついにアニメで動くゴブ朗たちの活躍が見られる時が来ました

魅力的なキャラクターや世界観を存分にお楽しみください。



◼︎シリーズ構成・山口宏



原作の密度が濃く、また、色々な意味でTVで放送するには難しい部分(笑)もあるので、

どれだけ原作の持ち味を崩さず「TVアニメ」という媒体へ落とし込むかの勝負でした。

脚本というよりは脚色の作業でしたが、個人的には楽しみながら作業できました。ぜひ御覧ください。



◼︎キャラクターデザイン・高岡淳一



今回キャラクターデザインを担当しました高岡です。

この作品のデザインをするにあたって、楽しく作業させていただきました。

キャラの点数も多く、またデザインのバリエーションが豊かだったため苦労も

多かったのですが、 楽しく作業が出来ました。

そしてそのキャラ達が、物語の中で楽しく活躍してくれればと思います。



佐藤拓也、細田健太、加隈亜衣、植田佳奈、菅野真衣 メインキャスト5人による寄せ書きサイン色紙プレゼントキャンペーンが実施!





今回解禁となりました追加キャストを含めたメインキャスト、佐藤拓也、細田健太、加隈亜衣、植田佳奈、菅野真衣の5人による寄せ書きサイン色紙のプレゼントキャンペーンが実施決定!!

TVアニメ「Re:Monster」公式Xにて実施となります。みなさまのご応募お待ちしております。



◼︎TVアニメ「Re:Monster」2024年4月より放送開始!!

佐藤拓也、細田健太、加隈亜衣、植田佳奈、菅野真衣寄せ書きサイン色紙プレゼントキャンペーン概要

応募方法:TVアニメ「Re:Monster」(@ReMonster_anime)をフォロー&対象ポストをRP

応募締切:12月24日(日)23:59まで

賞品:メインキャスト5名による寄せ書き直筆サイン色紙





音楽情報





TVアニメ「Re:Monster」OPテーマ

CHANSUNG(2PM) & AK-69 feat. CHANGMIN 「Into the Fire」



韓国の男性グループ 2PM メンバーのチャンソン、HIPHOPアーティストのAK-69がコラボレーション。2AMのチャンミンをフィーチャリングボーカルに加えた、HIPHOPとROCKが融合した疾走感のある楽曲が完成!



<アーティストプロフィール>

◼︎チャンソン(2PM)



1990年2月11日生まれ。

韓国にて俳優、そして男性グループ「2PM」のメンバーとして活動中。

2006年「思いっきりハイキック!」で俳優デビュー。

2018年には「Treasure」という楽曲で日本ソロデビューを果たした。

今もなお人気を誇っており、歌手やグループ活動以外にも俳優として様々な姿を見せている。



[CHANSUNG(2PM) JAPAN OFFICIAL]

・JAPAN OFFICIAL プレサイト:https://pre.chansung.jp/

・X:@CHANSUNG_JAPAN(https://twitter.com/CHANSUNG_JAPAN)



◼︎AK-69



ヒップホップアーティスト。唯一無二のラップと歌の二刀流の先駆者としてアーティスト活動をスタート。

これまでに海外のビッグアーティストDJ Khaled、Fabolous、Fat Joeらとコラボ楽曲を制作。

国内ではUVERworld、清木場俊介、ToshI(X JAPAN)、清水翔太、倖田來未、登坂広臣、AI、シェネル、そしてグループ史上初の外部からのコラボアーティストとして、KAT-TUN feat. AK-69が実現。同時に楽曲プロデュースも担当している。

YouTubeでのミュージックビデオ総再生数は2億回を超え、最新アルバム『The Race』ではiTunes, Apple Music HIP HOPチャート1位を含む4冠を獲得。

そのエンジンの格の違いを見せつけ、常にポールポジションで走り続けている。

様々なジャンルのアスリートが楽曲を使用しているほか、自動車メーカー、高級時計ブランド、スポーツチームなど様々な企業のアンバサダーも務めている。



[AK-69 OFFICIAL]

・AK-69 オフィシャルホームページ:www.ak-69.jp

・Instagram : @ak69_official(https://www.instagram.com/ak69_official/)

・X : @ak69_official(https://twitter.com/ak69_official)



◼︎イ・チャンミン(2AM)



1986年5月1日生まれ。2008年に韓国4人組ボーイズグループ、2AMのリードボーカルとしてデビューして以来、圧倒的な歌唱力で世界中のファンを魅了し続けているイ・チャンミン。

日本では、ソロアーティストとして、ツアーやファンミーティングを開催しながらソロ活動以外でも、元超新星のソンモ、DEEP TAKAとのボーカルグループ、250(TWO-FIFTY) のメンバーとしても活動している。



[LEE CHANGMIN(2AM) JAPAN OFFICIAL]

・X:@changmin_JAPAN(https://twitter.com/changmin_JAPAN)



原作情報







原作:「Re:Monster」

著:金斬児狐



アルファポリスにて大好評連載中の怪物転生下克上ファンタジー

原作小説計14冊、コミックス1~10巻好評発売中!

シリーズ累計発行部数150万部!(※漫画、電子含む)



<あらすじ>

ある日同僚と飲みに行った帰り道、妹的存在兼ストーカーな少女に殺された。

しかし目を覚ますと、そこは異世界。しかも弱小ゴブリンに転生してしまっていたのだ……。



喰えば喰うほど強くなる【吸喰能力】を駆使して、あっという間にゴブリン・コミュニティのトップに君臨。

仲間とともに進化を繰り返し、奪った人間の女達も手なずけた。



仲間を危険に晒すものはモンスターであろうが人間であろうが許さない。

敵とみなせばとにかく喰って喰って喰いまくってやる!



今度こそ力の限り、弱肉強食なこの世界を生き抜くために!!



「Re:Monster」コミックス第10巻は大好評発売中!



画:小早川ハルヨシ

作:金斬児狐



原作特設サイト:https://www.alphapolis.co.jp/media/remonster



作品概要







<放送情報>

2024年4月より放送開始!!



<CAST>

ゴブ朗(CV:佐藤拓也)

ゴブ吉(CV:細田健太)

ゴブ美(CV:加隈亜衣)

ゴブ江(CV:植田佳奈)

赤髪ショート(CV:菅野真衣)



<STAFF>

原作:金斬児狐 『Re:Monster』(アルファポリス刊)

原作イラスト:ヤマーダ、NAJI柳田

漫画:小早川ハルヨシ

監督:イナガキタカユキ

シリーズ構成:山口宏

キャラクターデザイン:高岡淳一

色彩設計:門脇由佳

美術監督:荒井和浩

撮影監督:近藤慎与

音響監督:阿部秀平

音響効果:山谷尚人(サウンドボックス)

録音調整:小島信人(Cygames)

音響スタジオ:スタジオトロン

音響制作:セイバーリンクス

編集:小池祐樹

音楽:坂部剛

プロデュース:ジェンコ

アニメーション制作:スタジオディーン



<introduction>

突如ストーカーに刺され、目覚めると最弱ゴブリンに転生していたゴブ朗。

喰えば喰うほど強くなる【吸喰能力】で異常な進化を遂げ、

あっという間にゴブリン・コミュニティのトップへ――



弱肉強食の異世界で、有能な仲間達とともに生き抜いていく痛快下克上サバイバル!

怪物転生ファンタジーが蠢き出す!!



<音楽情報>

OPテーマ: CHANSUNG(2PM) & AK-69 feat.CHANGMIN(2AM) 「Into the Fire」



<各種詳細>

原作小説公式サイト:https://www.alphapolis.co.jp/media/remonster

アニメ公式HP:https://re-monster.com/

アニメ公式X(Twitter):@ReMonster_anime (ハッシュタグ #remonster_anime )

アニメ公式TikTok:@ReMonster_anime

(C) 金斬児狐・アルファポリス/リ・モンスター製作委員会



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-19:16)