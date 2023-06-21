山崎55年を含むワイン・ウイスキー・日本酒計497ロットが競…
［Shinwa Wise Holdings株式会社］
山崎55年・エスティメイト7,000万円～1億円、DRC・ルロワ・ルフレーヴ・5大シャトー各種・ドンペリ他を出品（記事末に本記事の英語訳・中国語訳有）
Shinwa Wise Holdings 株式会社 (本社：中央区銀座 代表取締役 倉田陽一郎）の100％子会社である Shinwa Auction株式会社（本社：中央区銀座 代表取締役 倉田陽一郎）は、2023年6月24日（土）に東京・銀座、Shinwa Wise GroupギャラリーにてWINE／LIQUORオークションを開催。ワイン・ウイスキー・日本酒計497ロットが競りにかかります。
オークション・下見会は一般公開（入場無料・見学のみの入場も可）、入札は会場での直接入札の他、事前入札、Webからのリアルタイム入札（ライブビッディング）を受付けています。
また、オークション当日はワイン・軽食の提供あり。出品商品の一覧は弊社ウェブサイトにて公開中です。
■開催情報
オークション開催日時：2023年6月24日（土）12：00 開始（開場11：30）
下見会開催日時：2023年6月23日（金）13：00～15：00
会場：Shinwa Auction株式会社・Shinwa Wise Groupギャラリー（〒104-0061 東京都中央区銀座7-4-12銀座メディカルビル 1F・2F・B1F）
※オークション・下見会ともに一般公開（予約不要・入場無料）
【オークションカタログPDF公開中】
https://www.shinwa-auction.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/20230624wine.pdf
【参加をご希望のお客様へ】
競りに参加する場合は弊社サービスへの会員登録が必要となります。
（個人・法人での登録が可能です。登録に際して本人確認書類が必要となります）
オークション参加に関する詳細はこちらから↓
https://www.shinwa-auction.com/bid/bid2/
■注目ロット
LOT.497 山崎 55 年（The Yamazaki 55 Years Old）
1bottle（700ml） 46%
カード・冊子・ミニボトル（50ml）
木箱・外箱付 配送時の専用箱あり ボトル本体、カード、ミニボトルに購入者の名前入
エスティメイト（Estimate） ￥70,000,000.～￥100,000,000.
LOT.11 Louis Roederer Cristal Gold Medalion Orfevres Limited Edition
（ルイ ロデレール クリスタル ゴールド メダリオン オルフェーヴル リミテッド エディション）
2002 1jeroboam
321/400
箱付（一部破損）
エスティメイト（Estimate） ￥1,500,000.～￥2,500,000.
1876年、ルイ・ロデレール社の「クリスタル」が誕生した。情勢が不安定だっ たロシアで皇帝アレクサンドル2世の要望により、ボトルが透き通って見え る専用の透明なクリスタル製のボトルを使用。そして「クリスタル・ブリュッ ト」と命名された。 2002年は比類ない当たり年で、ジェロボアム・ボトル（3000ml）として限 定でリリースされた。当初、400本が生産されたが、200本しか市場に流通 されていない。そのため希少性も高く、すでに価格が高騰している。ボトル を飾る手作りの24金ゴールドメタルを使用した贅沢なデコレーションにも 注目したい。
LOT.96 La Fucina di Leonardo Broncone（ラ フッチーナ ディ レオナルド ブロンコーネ）
2001 6bottles
各木箱・冊子付
エスティメイト（Estimate） ￥40,000.～￥100,000.
※ラ フッチーナ ディ レオナルド ブロンコーネはLot.96～99に渡って出品
イタリアの非営利団体「La Fucina di Leonardo」（レオナルドの創造）によって造られるワイン。「ブロンコーネ」の名前は「ブドウ樹の 剪定」を意味している。このプロジェクトはイタリア・フィレンツェ 市の「レオナルド・ダ・ ヴィンチ理想博物館」と提携して実現した。 エチケットにはレオナルドダヴィンチのデッサンが用いられている。 ワインはサッシカイア、ティニャネロ、ソライアを生んだジャコモ・ タスキ博士が担当したことで注目されているが、生産量が少ないた め市場にはほとんど流通していない。2000年、2001年はすでに飲 み頃を迎え、素晴らしいブーケを放つ。
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山崎55年为首，共计497件竞拍品，包括葡萄酒、威士忌和日本酒等，将于6月24日（星期六）在东京银座举行拍卖。
Shinwa Wise Holdings K.K.（地址：东京都中央区银座，代表董事：仓田洋一郎）的全资子公司Shinwa Auction Co.（地址：东京都中央区银座）将于2023年6月24日（星期六）在东京银座的Shinwa Wise Group 画廊举行葡萄酒/烈酒拍卖会。共有497件葡萄酒、威士忌和日本酒将被拍卖。拍卖会和预展对公众免费开放，无论是参观还是竞拍，您都可以亲自到现场、也可提前或通过网络进行实时竞拍（线上拍卖）。
拍卖会当天将提供葡萄酒和茶点。您可以在公司的网站上浏览拍卖品的图录。
拍卖会信息
拍卖日期：2023年6月24日，星期六，12:00（开场11:30）
预展日期：2023年6月23日，星期五，13:00-15:00
地点：Shinwa Auction Co., Ltd. Shinwa Wise Group 画廊（〒104-0061 东京都中央区银座7-4-12 银座医疗大厦1F, 2F, B1F)
拍卖会和预展均对公众开放（无需预约，免费入场）。
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An auction for 497 lots of wine, whiskey, and Japanese sake, including Yamazaki 55-year, will be held on June 24th (Saturday) in Ginza, Tokyo.
Shinwa Auction Co., Ltd., a 100% subsidiary of Shinwa Wise Holdings Co., Ltd. (Headquarters: Chuo-ku, Ginza, Representative Director: Yoichiro Kurata), will be holding a WINE/LIQUOR auction on June 24, 2023 (Saturday) at the Shinwa Wise Group Gallery in Ginza, Tokyo.
A total of 497 lots, including Yamazaki 55-year-old whisky, wine, and Japanese sake, will be up for bidding.
The auction and preview will be open to the public (free admission/ visitors welcome), and bids will be accepted through direct bidding at the venue, as well as through pre-bidding and real-time bidding via the web (live bidding).
Furthermore, wine and light refreshments will be provided on the day of the auction. The list of items for the auction is currently available on our website.
■ Event Information
Auction Date: June 24, 2023 (Saturday), 12:00 PM start (doors open at 11:30 AM)
Preview Date: June 23, 2023 (Friday), 1:00 PM - 3:00 PM
Venue: Shinwa Auction Co., Ltd. / Shinwa Wise Group Gallery
(1F・2F・B1F Ginza Medical Building, 7-4-12 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061)
*Both the auction and preview are open to the public (no reservation required, free admission).
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＜本件に関するお問い合わせ先＞
Shinwa Auction 株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目4-12 担当 岡崎・高井
Tel：03-3569-0030 /mail：info@shinwa-auction.com
https://www.shinwa-auction.com
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/21-18:46）
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