[アドバンテック株式会社]

~幅95mmのスリム型、静音性も同時実現~



産業用コンピュータの分野において世界トップシェアのアドバンテック株式会社(Advantech Co., Ltd. 本社:台湾台北市/日本法人:東京都台東区、以下 アドバンテック)は、コンパクト タワー型産業用PC「IPC-320」を発売開始しました。本製品は最新の高性能第12世代インテル(R) Core(TM) プロセッサに対応し、幅はわずか95mmのコンパクト性で場所を取らずに設置が可能です。更に光学ドライブの搭載や、拡張カード(Low Profile)にも対応し、産業現場の様々な場面での使用に対応しております。











主な特徴











・高さ270mm x 奥行300mm x 幅95mm のコンパクトサイズ

・静音ファン搭載で最大34dB(アドオンカード無しの場合)の低ノイズ

・高性能第12世代インテル(R) Core™ i9/i7/i5/i3 & Pentium(R)/Celeron(R)プロセッサに対応

・光学ドライブ搭載可能

・Low Profile拡張スロット×2(PCIe x16およびPCIe x4)





【製品詳細はこちら】

https://www.advantech.com/ja-jp/products/f84b671b-953b-4585-98df-15076256d5f0/ipc-320/mod_3b6c44ca-740a-404b-87c5-6afc510476c0











【アドバンテックについて】



アドバンテックは、IoTインテリジェントシステムおよび組込みプラットフォームの分野でグローバルトップシェアのインダストリアル・プラットフォームメーカーです。「Enabling an Intelligent Planet(インテリジェントで持続可能な地球を実現する)」をコーポレートビジョンに掲げ、近年はIoT、ビッグデータ、AIのトレンドを取り入れ、エッジインテリジェンスなWISE-PaaS AI・IoTプラットフォームとマーケットプレイスのインダストリアル業界向けソリューションを提供し、クライアントとビジネスパートナーとが結びつきを深め、AI・IoT時代の新たなビジネスをCo-Creation(共創)できるエコシステムの実現を進めています。(www.advantech.co.jp)



