[プリモグローバルホールディングス株式会社]

5月15(月)-6月30日(金)



ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:澤野 直樹)が運営するダイヤモンド専門店「ラザール ダイヤモンド ブティック」では、2023年5月15日(月)~6月30日(金)の期間、公式Instagram にて『#Myラザールリング Present Campaign』を開催いたします。

上記期間中、ラザール ダイヤモンド ブティックの婚約指輪または結婚指輪のお写真を、指定のハッシュタグをつけて投稿いただいた方の中から抽選で合計10名様に特別なプレゼントをご用意いたします。

ボディケアや、ヘッドスパ、フラワーレッスンなど癒される時間と体験が選べるギフト「ソウ・エクスペリエンス Relax Gift」、「ラザール ダイヤモンド オリジナルジュエリーケース」を各5名様にプレゼント。ぜひこの機会にご投稿くださいませ。皆さまのご参加を待ちしております







#Myラザールリング Present Campaign

https://www.instagram.com/lazarediamond_boutique/





<#Myラザールリング Present Campaign詳細>



■応募期間

2023年5月15日(月)~ 6月30日(金)



■応募方法

1.ラザール ダイヤモンド ブティック公式インスタグラム(@lazarediamond_boutique)をフォロー

※既にフォローいただいている方もキャンペーンの当選対象になります。



2.ラザール ダイヤモンド ブティックでご購入いただいた、「婚約指輪」または「結婚指輪」のお写真を

「#Myラザールリング 」「#ラザールダイヤモンド」と、「#婚約指輪」または「#結婚指輪」をつけて、Instagramフィードに投稿。



よろしければご愛用のリングのお気に入りポイントなども、キャプションにてお聞かせください。



■プレゼント

1.「ソウ・エクスペリエンス Relax Gift(GREEN)」5名様

ボディケア、ヘッドスパ、フラワーレッスンなど癒される時間と体験が選べるギフト

収録内容:88体験 / 1,057コースと36グッズ 収録エリア:47都道府県



2.「ラザール ダイヤモンド オリジナルジュエリーケース」5名様



■ご当選者さまの発表

・ご応募締め切り後、7月上旬~中旬を予定しております。

・当選者の発表は、Instagramのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

・当選のご連絡後、指定の期限までにご返信がない場合、当選を無効とさせていただきますのでご了承ください。

*プレゼントは選べません

*お届け先は日本国内のみとさせていただきます。

*アカウント非公開設定の方は対象外となります。



■ラザール ダイヤモンド ブティック公式SNSアカウント

@lazarediamond_boutique

https://www.instagram.com/lazarediamond_boutique/

本アカウント以外からDMをお送りすることはございません。なりすましアカウントにご注意ください。





【ダイヤモンド専門店「ラザール ダイヤモンド ブティック」概要】

ニューヨークのダイヤモンドカッティング会社、及びラザール ダイヤモンドのブランドホルダーであるラザール・キャプラン・インターナショナルとライセンス契約を、またその日本子会社であるラザール・キャプラン・ジャパンと販売店契約を結び、日本国内の大都市を中心に16店舗展開しているブティックです。

https://www.lazarediamond.jp/shops/



【ブランド概要】

世界屈指のダイヤモンドカッター、ラザール・キャプランが理想としたのは、アイディアルメイクが生み出す、七色に輝くダイヤモンド。彼が追い求めた“The World's Most Beautiful Diamond(R)”と、その稀有な輝きに贈られた称賛は、世界三大カッターズブランドと称される「ラザール ダイヤモンド」の誇りです。コンフリクトフリーダイヤモンドだけを取り扱い、100 年以上の歴史とニューヨークの洗練された美意識が磨いたその輝きは、本物を知る人々に選ばれています。

https://www.lazarediamond.jp/about/



公式ホームページ : https://www.lazarediamond.jp/

公式オンラインショップ: https://www.lazarediamond.jp/onlineshop/



About Lazare Kaplan

Mr.ダイヤモンド、ラザール・キャプランの情熱



1883年、宝石商の三代目として生まれたラザール・キャプランは、ベルギー・アントワープで若くして優秀なダイヤモンドカッターとして認められ、20歳で独立。その後、アメリカ・ニューヨークに拠点を移し、その生涯を通じて「The World‘s Most Beautiful Diamond(R)」の探求に情熱を注ぎます。1919年、彼の従兄弟で数学者のマルセル・トルコフスキーの理論をもとに、ダイヤモンドが7色に輝く完璧なプロポーション「アイディアルメイク」をカットによって実践。この理想的で贅沢なカッティングは、1世紀を経た現在もラザール ダイヤモンドが厳格に守り続けるブランドのアイデンティティです。1935年には、ダイヤモンドの巨大原石726ctのヨンカーダイヤモンドのカットを、著名な宝石商ハリー・ウィンストン氏から任され、1年をかけてこの偉業を成し遂げます。当時すでに「カッティングの魔術師」と呼ばれていたラザール・キャプランは、ダイヤモンドの美しさや価値を正統に評価すること、人材育成や技術開発にも尽力。ダイヤモンドの輝きを生むカットの重要性を説き、米国鑑定機関における4Cの確立にも大きく貢献しました。業界をけん引し続けた崇高な美意識と数々の業績から、ラザール・キャプランは伝説となり、いまも「Mr.ダイヤモンド」として称賛されています。



Our Quality

ラザール ダイヤモンドならではの高品質



他の追随を許さない「The World‘s Most Beautiful Diamond(R)」の至高の輝きは、すべてのプロセスで最高峰を極めることでしか得られないもの。ラザール ダイヤモンドは、原石の調達からカット、研磨までをすべてを自社で監修。世界的に見ても稀有なダイヤモンドカッターズブランド。そのままでも美しい正八面体「オクタへドロン」を中心にダイヤモンドの原石を厳選。カラット数よりも輝きというダイヤモンドの本質的な美しさを優先させた贅沢なプロポーション「アイディアルメイク」にカットし、熟練の職人が手作業で行うポリッシングなど、全プロセスにこだわることで圧倒的な輝きを引き出しています。現在では、高品質ダイヤモンドの証明となっているIDナンバーのレーザー刻印も、ラザール ダイヤモンドが共同開発した世界初の技術です。何ひとつ妥協しないこと、さらなる高みを目指すこと――。これらは、創始者ラザール・キャプランから受け継いだ私たちの誇りであり、7色に輝くダイヤモンドの真実なのです。



婚約指輪一覧: https://www.lazarediamond.jp/collection/engagement/

結婚指輪一覧: https://www.lazarediamond.jp/collection/marriage/



■会社概要

商号 : プリモグローバルホールディングス株式会社

代表者 : 代表取締役社長 澤野直樹

本社所在地 : 東京都中央区銀座5-12-5 白鶴ビルディング4F

創立 : 1999年4月15日

事業内容 : ブライダルリング専門店「アイプリモ」の運営

ダイヤモンド専門店「ラザール ダイヤモンド ブティック」の運営

店舗 : 国内89店舗、海外43店舗 (2023年5月時点)

資本金 : 1億円

URL : https://www.primoghd.co.jp/ja/index.html



