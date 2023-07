[株式会社CyberOwl]

株式会社CyberOwl(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:田中啓太、読み:サイバーアウル)が運営する“お金に関する情報メディア”「マネ会」(https://manekai.ameba.jp/)は、サイトをリニューアルいたしました。









サイトリニューアルの背景





2016年6月よりサービス提供を開始いたしました「マネ会 by Ameba」は、日常の生活の中で役だつ身近な節約術から、詳しく知っているとお得なクレジットカード、専門的な知識を必要とする借入れや投資、資産運用など、“みんなでお金について考える場”としてお金に関する幅広い情報を発信してまいりました。



この度のサイトリニューアルでは、より“読みやすさ”を追求。読みやすさに直結するサイトのUI/UXを改善することで、オーガニックユーザー(自然流入)を増やすことを目的としました。また、スマートフォンから「マネ会 by Ameba」をご利用いただいているユーザーが圧倒的に増えてきた背景もあり、スマートフォンユーザーにとってさらに使いやすい仕様にリニューアルされています。



サイトリニューアルのポイント





1.トップページの刷新



ユーザーが探している情報に、素早く且つ迷わずたどり着けるよう、情報ごとにカテゴリーボタンを設置。「カードローン」、「クレジットカード」、「お金借りる」、「キャッシュレス」、「保険」、「証券」、「節約」など、15個のカテゴリーに分け、関連性のある記事をグループ化することでユーザビリティの向上を図りました。



2.読みやすさを追求したコンテンツページ



スマートフォンから「マネ会」をご利用いただいているユーザーが増えてきたことを鑑み、スマートフォンからの読みやすさを追求するため、文字サイズと余白の調整をおこないました。また、コンテンツ内の強調箇所に引かれるマーカーの色や、メリット・デメリットを表示する色も「マネ会」のコンセプトカラーに合わせ、サイト全体に統一感を出し、より読みやすい仕様に。



さらに、これまでコンテンツ内に縦積みで配置されていた口コミ情報を横並びに変更したことで、口コミ情報は提供しつつもそれらを必要としていないユーザーの目には入りにくい状態をつくり、ユーザーが必要としている情報に素早くたどり着きやすくなりました。









今後もユーザーの皆様のためになる情報をどこよりもわかりやすく発信し、お金に関して気になったら「マネ会」を閲覧したくなるような、お金に関する総合メディアを目指してまいります。



開発メンバーへのインタビュー





今回のサイトリニューアルに携わった開発メンバーのインタビュー記事もCyberOwlのコーポレートサイトに掲載しています。エンジニア、デザイナー、プロデューサーの3人に、サイトリニューアルをするにあたって特にこだわった点や、大変だった点についてお話を伺いました。ぜひご覧ください。



記事はこちら:https://www.cyberowl.co.jp/blog/culture/3820



「マネ会 by Ameba」概要





「マネ会 by Ameba」では日々の生活で使える身近な節約術から、ちょっと難しい金融知識まで、知って得するお金の情報を発信しています。専門家やお金のプロによる監修記事をはじめ、『マネ会』独自で収集した口コミ情報や人気ランキングなどお役立ちコンテンツが満載です。記事については、ファイナンシャルプランナーや弁護士などの専門家の監修を入れるだけでなく、独自のイラストや口コミ、各サービス比較などを交えて、難しい金融に関する情報をより分かりやすく届けられるように心がけています。

URL:https://manekai.ameba.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/manekaiofficial



