社会課題解決スタートアップ企業「Lean on Me」が障がい者への理解を深めるeラーニングシステム「Special Learning」を使用した研修を協会職員に対して実施



インクルTech* (インクルテック)で社会課題を解決するスタートアップ企業・株式会社Lean on Me(本社:大阪府高槻市、代表取締役:志村駿介、以下「リーンオンミー」)は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の準備及び開催運営を行う、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会とアドバイザリー契約を締結したことをお知らせ致します。



※インクルTechとは、インクルージョン(Inclusion)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語で、SDGsに関心が高まる今、ソーシャルな課題の中でも、多様性の包摂を実現するテクノロジーを意味しております。





【背景】

大阪・関西万博では、障がいのある人もない人も共に万博を楽しめるユニバーサルサービスの提供が求められています。しかし、知的障がいや発達障がい、精神障がいといった外見からは気づきづらい障がいのある方への理解を深めるのは簡単ではありません。そこで、障がい者との向き合い方が学べるeラーニングシステム・コンテンツを提供してきたリーンオンミーが同協会とアドバイザリー契約を締結、協会職員を対象にしたアクセシビリティ研修を実施することになりました。





【アドバイザリー契約における取り組み概要】





ユニバーサルサービスガイドライン・ユニバーサルサービス計画策定へのアドバイス



ユニバーサルサービスガイドライン及びユニバーサルサービス計画の策定及び運用に対する助言

協会職員のユニバーサルサービスに関する教育計画への助言





協会職員を対象とした研修



有識者によるウェビナー/リアル研修

障がいのある方への理解を深めるeラーニング「Special Learning」の教材受講

協会新規職員の着任時におけるユニバーサルサービスに関する研修動画制作・提供











■公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 運営事業局長 石塚 智之様よりメッセージをいただきました

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)においては、障がいの有無に関わらず誰もが安全安心に万博を楽しんでいただけるような環境を整えていくための準備を進めています。

このような中、豊富な経験を持つ株式会社Lean on Meに、ユニバーサルサービスの充実のため継続的にアドバイスをいただけることとなり、大変心強く思っております。

大阪・関西万博が、世界中から訪れるすべての人々にとって優しく、印象に残るものとなるよう全力で進めてまいりますのでぜひご期待ください。





■2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)について

2018年11月に博覧会国際事務局(BIE)総会にて開催が決定した2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)は、2019年1月、国・地方自治体・経済界の協力のもと設立された公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が、大阪・関西万博の準備及び開催運営を行い、博覧会を成功させることをもって国際連合の掲げる持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献するとともに、我が国の産業及び文化の発展をめざします。(公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 ホームページより一部抜粋)



<開催概要>

名称:2025年日本国際博覧会(略称「大阪・関西万博」)EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN

開催期間:2025年4月13日から2025年10月13日まで

開催地:夢洲(大阪府大阪市)

テーマ:いのち輝く未来社会のデザイン(Designing Future Society for Our Lives)

サブテーマ:Saving Lives(いのちを救う)、Empowering Lives(いのちに力を与える)、Connecting Lives(いのちをつなぐ)

想定入場者数:約2,820万人





■弊社代表 志村駿介のコメント



僕にはダウン症で知的障がいのある弟がいます。ダウン症の弟と歩んできたから知る、喜び、怒り、哀しさ、楽しさ。年を重ねて世の中が見えてわかった、母が積み重ねてきた気苦労。障がい者の家族だから実感する、障がい者と一般社会との見えない障壁。障がいのある子を産んだお母さんにも、「この子を産んで良かった」と心の底から思ってもらいたい。一人でも多くの障がいのある方に、幸せな人生を送ってもらいたい。そのような想いから、株式会社Lean on Meを設立しました。今回の2025年大阪・関西万博を通じて、外見では気づきづらい障がいのある方も一緒に楽しく過ごせる、インクルーシブな社会の実現に向けた一助になれば嬉しいです。





■「Special Learning」について

社会福祉法人など障がい福祉サービスに従事される職員様、障がいのある方を積極的に雇用する一般企業の従業員様、障がいのあるお客様の対応をされる従業員様を対象に、知的障がいや発達障がい、精神障がいといった外見からは気づきづらい障がいのある方と接する上で必要となる知識を動画で学ぶことができるオンライン研修サービスです。日常の支援でつまずいた時、自分がいま必要とする知識(コンテンツ)を自ら選択して学ぶ(視聴する)ことで、障がいのある方への不適切な対応を事前に防止できるサポートツールです。

「Special Learning」の詳細については、以下URLよりご覧ください。

https://portal.special-learning.jp





■リーンオンミーについて

社名:株式会社Lean on Me

所在地:(本社) 〒569-0093 大阪府高槻市萩之庄5-1-1-502

(大阪支社)〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目9番20号 新中島ビル8階GH

TEL:072-648-4438

設立:2014年4月1日

資本金:2億9,180万円(準備金を含む)

代表者:代表取締役 志村 駿介

URL: https://leanonme.co.jp

事業内容:障がいのある方への理解を深めるeラーニング「Special Learning」

https://portal.special-learning.jp



