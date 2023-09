[ファストドクター株式会社]

ファストドクター株式会社 執行役員 / VP of Product(Vice President of Product)の西岡悠平は、2023年9月20日、一般社団法人日本CPO協会(以下、日本CPO協会)の理事に就任いたしました。

今後、日本CPO協会での活動を通じ、日本のプロダクトづくりを支えるエンジニア、デザイナー、プロダクトマネージャー、そして日本企業の発展に貢献してまいります。







ファストドクター株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:菊池亮(医師)・水野敬志)は、医療プラットフォーム「ファストドクター」を通じて、医療体験のデジタル化や医療生産性の向上に取り組んでいます。

このたび、「日本のソフトウェアプロダクトをグローバルで通じる水準へ引き上げる」ことを理念に掲げる日本CPO協会の理事に、ファストドクターのプロダクト開発責任者であり、日米のIT企業でAIやML分野でのエンジニアリング経験を持つ西岡が拝命されました。

就任を機に、今後一層ファストドクターは医療DX推進を加速し、「生活者の不安と、医療者の負担をなくす」という企業ミッションの実現へと取り組んでまいります。



就任コメント





この度の理事選出において、大変光栄に思います。日本から、真のプロダクトリーダーを多く生み出すことに貢献していきます。

現職ファストドクターでの「医療」という洗練が求められる領域においてのプロダクトリード経験も活かしながら、前職でのシリコンバレーにおける5年間の経験も日本に還元していきたいと思います。



西岡悠平(にしおか・ゆうへい)プロフィール







2003年、京都大学大学院情報学研究科を修了。シスコシステムズ株式会社にて「Tuigwaa」を開発し、2005年に「未踏スーパークリエータ」に認定。その後、4次元データ株式会社入社、2008年に楽天技術研究所に入所し自然言語処理や画像処理、機械学習などの先端技術の研究開発をリード。2014年、スマートニュース株式会社に入社。2018年にSmartNews Internationalへ転籍し、アメリカの州ごとのローカルニュース機能や政治的情報提供の公平性を担保する機能を責任者としてリードし、リリースまで導く。

2023年2月にファストドクターへ入社。ファストドクターの各種サービスが1つの会員IDで受けられる会員基盤の構築などに取り組む。





一般社団法人 日本CPO協会について





日本と世界のプロダクト開発をつなぎ日本のソフトウェアプロダクトをグローバルで通じる水準へ引き上げることを目指し、2021年1月に設立。日本のプロダクトづくりを支えるエンジニア、デザイナー、プロダクトマネージャー、そして日本企業をサポートします。



・団体名:一般社団法人 日本CPO協会

・代表理事:ケンワカマツ

・設立:2020年1月20日

・本社:〒104-0061 東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス 2F

・URL:https://japancpo.org/



<代表理事>

DCM Ventures Venture Partner ケンワカマツ



<理事>(社名50音順・敬称略)

株式会社EventHub CEO 山本 理恵

株式会社SmartHR Product Manager 松栄 友希

freee株式会社 ALL STAR SAAS FUND PM Advisor 宮田 善孝

ラクスル株式会社 執行役員CPO デジタル庁 CPO 水島 壮太



<新任理事>(社名50音順・敬称略)

GO株式会社 執行役員 プロダクトマネジメント本部 本部長 黒澤 隆由

株式会社メルカリ 執行役員 VP of Loyalty Program / 株式会社メルペイ 執行役員 CPO 成澤 真由美

ファストドクター株式会社 執行役員 / VP of Product 西岡悠平

Homage 執行役員 / CPO COO 花井 梓





ファストドクター株式会社について





2016年創業。日本全国に対応する日本最大級のプライマリ・ケア医療プラットフォーム「ファストドクター」を運営するヘルステック企業。プラットフォームを通じて、患者、医療・介護施設、自治体、公的研究機関、製薬・保険企業等、医療業界における様々なステークホルダーに対して医療体制の構築や医療データ活用等の多様な価値を提供している。





所在地:〒108-0014 東京都港区芝4丁目5-10 ACN 田町ビル3F

設立:2016年8月

代表者:菊池 亮(医師)・水野 敬志

https://www.fastdoctor.co.jp



