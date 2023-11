[株式会社リードエッジコンサルティング]

11月28日 20時までの期間限定で、第1期販売を実施中



株式会社リードエッジコンサルティング(本社:東京都新宿区 / 代表取締役:庄司貴之)は、アニメーションIP共創プロジェクト"I am xAlice"のコンテンツ第1弾として、NFTコレクションの期間限定セールを開始しました。

公式サイトおよび公式LINEから、暗号資産決済とクレジットカード決済の2つの手段で購入可能です。







販売サイトURL:https://xalice.ai/mint

プロモーションビデオURL: https://youtu.be/f1jo_pbTVEA





"I am xAlice"は、遠い未来、人類が消えた地球で、無限の季節をループし続ける仮想世界に閉じ込められたAIアバター"xAlice"たちが繰り広げる物語を描く、コンテンツ共創プロジェクトです。



プロジェクト第1弾として、日本発・初のパブリックブロックチェーン "Astar Network"を基盤とする3,333体のジェネレーティブNFTコレクションとして、個性豊かなxAliceたちのデジタルイラストの販売を開始しました。



NFTの第1期販売は11月28日(火)の20時までの期間限定で、公式サイトの販売ページ( https://xalice.ai/mint )および公式LINE( https://lin.ee/wrnZ6H5 )から、暗号資産決済(ASTRトークン)およびクレジットカード決済にて購入することが可能です。



人気イラストレーター「ちょん*」氏を起用







メインアーティストはX (旧Twitter) フォロワー数17万人、「絵師100人展」「ホロライブ」等でのイラスト制作実績があり、7月には初のオリジナル画集「Polaris*」が発売されるなど、各方面でめざましい活躍を見せる「ちょん*」氏が担当いたします。

かわいさと透明感の中に少し不思議で不穏な雰囲気を混ぜ込んだ独自のテイストを持つイラストの数々で、老若男女を問わず幅広い層からの支持を集める注目のアーティストです。

"I am xAlice"は「ちょん*」氏にとって初のジェネラティブNFTコレクションとなります。



人気Web3プロジェクト「MEGAMI」の姉妹コレクション







2022年7月にリリース、10,000枚が即完売した国内トップのNFTプロジェクト「MEGAMI」チームが企画原案とアドバイザリーとして参画、「I am xAlice」プロジェクトをサポートします。

「I am xAlice」NFTコレクションには、MEGAMIとのコラボレーションパーツも登場します。









Astar Networkについて







Astar Networkは、次世代の分散型インターネット「Web3」の社会実装・大衆化を目指すパブリックブロックチェーンであり、日本トップの時価総額とグローバルプレゼンスを有しています。世界を牽引するバイナンスやコインベースなどに投資され、その革新的なテクノロジーと稀有なエコシステムを高く評価されています。

現在、Astar Networkは世界最高峰の開発チームであるPolygon Labsと協業し、世界最大規模のブロックチェーン「Ethereum」を高速化し、スケーラビリティを高めた「Astar zkEVM Powered by Polygon」を新たに開発・提供しています。

今後Astar zkEVMを加えたAstarエコシステムは、高いUXと拡張性によりWeb3の大衆化を加速します。そして日本国内外の企業・自治体と事業連携を深め、世界に先駆けた事例創出やゲーム・アニメ等日本のコンテンツのグローバル展開を牽引して参ります。



URL: https://astar.network/ja



株式会社リードエッジコンサルティングについて







リードエッジコンサルティングは世の中の「あらゆるモノ」が保有する価値をデジタルの力を通じて世の中に届けていくことを目的として事業を行っております。価値化することが困難な領域に業界問わず挑戦的なアプローチを行うことで『事業』という形に変え、実行させていくことが我々のシゴトです。

NFT事業では、マス・アダプションSaaS「NFT配布くん」やNFTマーケットプレイス「LEADEDGE」の開発をはじめ、NFTコレクションの企画開発から運営に至るまで、NFT開発の上流から下流まで、幅広い範囲のプロダクト・ソリューションの開発・提供に取り組んでおります。



