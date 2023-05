[株式会社Stayway]

地域企業の支援を行う会計事務所グループを通じて企業の補助金活用を支援



株式会社Stayway(本社:大阪府大阪市、代表取締役: 佐藤 淳、以下「Stayway」)は、補助金のDXを推進する「補助金クラウド」が、経営管理に関するワンストップサービスを提供するかがやきグループに導入されたことをお知らせします。本導入をきっかけに、補助金を活用した地域企業の支援に向け同グループとの協業を推進していくと共に、さらなる支援地域・サービス範囲の拡大を目指し、同様の取り組みを強化してまいります。







「補助金クラウド」導入の背景





かがやきグループは、経営管理に関するお客様のあらゆる悩みにワンストップで対応している企業グループです。企業、自治体、個人といったお客様向けに、会計・税務、経営コンサルティング、補助金申請支援、M&A、人事・労務、行政手続きなど幅広い領域で業務を提供しています。

これまでも、お客様への支援の一部として補助金活用を検討されてきましたが、国や自治体ごとに情報が散在し、申請様式等も異なるなど、補助金活用を支援する上での煩雑な業務に課題を感じており、これらの解決を目的に「補助金クラウド」を導入いただくこととなりました。

「補助金クラウド」導入概要





「補助金クラウド」は、補助金情報の検索においてキーワード検索が可能なほか、1.地域、2.事業規模、3.対象業種、4.目的、5.公募開始日、6.公募終了日の6項目の検索軸を用いて検索が可能となっており、お客様の情報を入力することにより瞬時に利用可能性のある補助金・助成金が一覧表示されます。また一覧の中から、お客様へのおすすめの補助金を選択して、CSVまたはPDFで一括ダウンロードすることも可能です。ダウンロードしたCSVを加工してお客様へ提供、またはダウンロードしたPDFをそのままお客様へ提供することも可能です。

かがやきグループは「補助金クラウド」のこれらの機能を活用し、補助金情報収集の効率化を図るとともに、収集する情報の質を高めることにより、顧問先からの補助金に関する相談対応の強化を図り、お客様への積極的な補助金支援を推進してまいります。

補助金クラウドの導入をきっかけに、両社は提供するサービスの相互補完を行い、中小企業等をはじめとした顧客への業務範囲の拡大を進め、より広範囲で高品質なサービスの提供を目指していきます。

かがやきコンサルティング 取締役 斉藤年正様 コメント







弊社の主要顧客は中堅・中小企業です。お客様から補助金の相談を受けることも多くあり、補助金を活用したいというニーズも年々高まっています。しかし、補助金には、情報が分散している、申請要件が複雑でわかりづらいという性質があり、弊社においてもタイムリーな情報のキャッチアップが行えておらず、お客様のニーズに十分に対応しきれていないという課題がありました。補助金クラウドの導入により、有益な補助金情報のキャッチアップを効率的に行えることができ、お客様への積極的な補助金情報の提供など、補助金に関するお客様のニーズへの対応が可能になるものと考えております。また、弊社でもすでに一部の補助金について申請コンサルティングサービスの提供を行っておりますが、より広範囲の補助金申請コンサルティングを行うStaywayとの連携を強化することにより、お客様へ提供可能なサービス領域を拡大していく方針です。

「補助金クラウド」シリーズについて





「補助金クラウド 」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに散財している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。



詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト:https://www.hojyokincloud.jp/



株式会社Staywayについて





Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関/事業会社と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFintecスタートアップに選抜されております(https://stayway.co.jp/news/126/)



・社 名: 株式会社 Stayway

・代 表: 代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関

・設立日: 2017年7月7日

・事業内容: 補助金・助成金DX事業

・会社概要 https://stayway.co.jp/

・運営サービス



◆補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://stayway.co.jp/contact/ (お問い合わせ先)

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です(商標登録第6488996)



◆専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/



