[Sasuke Financial Lab(株)]

生命保険業界全般の動向を営業に関するデジタル戦略の方向性を見極める視点から俯瞰。



Sasuke Financial Lab株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:松井清隆、以下「当社)は、White Paper「『生命保険の動向』から見える営業のデジタル戦略」を公開したことをお知らせ致します。







『生命保険の動向』から見える営業のデジタル戦略

▼PDFはこちら

https://sasukefinlab.com/pdf/SFL_WP001_20221229.pdf



■要旨

一般社団法人生命保険協会が公表した『生命保険の動向(2022年版)』と2021年度(2022年3月期)の個別会社情報から、生命保険業界の動向を俯瞰します。



■執筆者:取締役 宮脇 信介(みやわき のぶすけ)

2017年からSasuke Financial Lab株式会社の取締役を務める。東京大学経済学部を卒業後、日本興業銀行等で金融市場分析や株式・債券の運用業務に従事。米国カリフォルニア大学バークレー校でMBAを取得後、ブラックロック等外資系運用会社に勤務し、債券運用ならびに債券投資プロダクト開発等を行う。尚、2014年に日本フェンシング協会常務理事に就任、2017年より専務理事を務める。協会運営の透明化・ガバナンス強化、企業と連携した副業兼業プロジェクトによる外部人材の活用など、様々な経営課題の解決に取り組む。



〈主な資格〉

CFA協会認定証券アナリスト(CFA)

日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)



≪引用・転載時のクレジット表記のお願い≫

本ホワイトペーパーやリリースの引用・転載時には、必ず当社クレジット「Sasuke Financial Lab株式会社 ( https://sasukefinlab.com/ )」を明記いただけますようお願い申し上げます。



以下、抜粋









■会社概要

会社名: Sasuke Financial Lab株式会社 ( https://sasukefinlab.com/ )

本社所在地: 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2F FINOLAB内

設立: 2016年3月

代表者: 代表取締役 松井 清隆

事業内容: デジタル保険代理店事業、Insurtech事業

デジタル保険代理店「コのほけん!」

保険の診断・一括比較・見積もりなら【コのほけん】オンライン相談可

WebサイトURL:https://konohoken.com/



■Sasuke Financial Lab株式会社について

URL:https://sasukefinlab.com/

自分に合った保険を、自分で選べる世界を。

保険はむずかしいものというイメージを払拭し、ネットで気軽に保険に加入できる・見直せるそんな世界を目指し、よりデジタルを通じて保険をわかりやすく、より簡単に感じられる世界の発展に寄与していきたいと考えております。



■デジタル保険代理店「コのほけん! 」について

URL:https://konohoken.com/

どこのほけんか迷ったら、コのほけん!であなただけの「コの保険」を選びませんか?

この保険を、この決め方で。

「コのほけん!」は、あなたのための、新しいオンライン保険サービス。個人ひとりひとりが「この保険に決めた!」と納得できるように、プロの知見とテクノロジーが融合したサービスです。保険の診断・一括比較・見積もり等、オンラインでお客様の保険選びをサポート致します。



【二次元コード】

Sasuke Financial Lab株式会社HP







デジタル保険代理店「コのほけん!」







企業プレスリリース詳細へ (2022/12/29-15:46)