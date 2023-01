[株式会社Rehab for JAPAN]

トライトキャリアがリハビリ支援ソフト「リハプラン」を全国のデイサービスに提供開始



デイサービス向けリハビリ支援ソフト「リハプラン」(https://rehaplan.jp/training/)を開発・提供する株式会社Rehab for JAPAN(本社:東京都千代田区、代表取締役 大久保 亮 以下「当社」)は、新たに、医療・福祉分野等の人材紹介・派遣サービスを行うトライトグループ傘下の株式会社トライトキャリア(本社:大阪府大阪市、東京本部:東京都品川区、代表取締役CEO:笹井 英孝、以下「トライトキャリア」)と業務提携を締結しました。2023年1月よりトライトキャリアは、デイサービスへの提案サービスとして「リハプラン」の提供を開始します。













業界背景





全国に約44,000事業所、要介護者200万人が利用するデイサービスでは、約90%の事業所において、リハビリテーション(以下、リハビリ)専門職が在籍しておらず、看護師が看護業務などと兼務しながらリハビリを提供しています。そのため、加算取得に必要な各種計画の策定や日々の記録、取り組み実施後の身体評価など、業務難易度の高さと事務業務の多さが課題となっています。

また、2021年度の介護報酬改定では、介護サービスにおける生産性を高め、介護の価値を向上させることを目的に、厚生労働省が提供する科学的介護情報システム「LIFE」に関する加算要件が加わりました。介護ヘルスケア業界における自立支援・重度化防止の取り組みが加速する中、「現場の業務負担を軽減し、効率的・効果的なリハビリを実現できるソフト」の必要性はさらに増加しております。









リハプランについて







「リハプラン」は、2018年3月のサービス開始以来、機能訓練業務を誰でも簡単・安心・効果的に行える「デイサービス向けリハビリ支援ソフト」として、職員の書類業務負担を軽減、介護事業所の差別化・売上アップを支援してまいりました。当社がすでに技術特許(特許第6792892号)を取得しているリハビリプログラムの自動提案技術により、リハビリ専門職でなくても利用者ごとに最適なリハビリ計画の立案が可能になります。これにより、通常30分程度かかる計画策定が約3分程度に短縮できます。また、「リハプラン」が有する2,200種類の運動プログラムから、リハビリ方法の具体的なプログラムにも悩むことなく指導することができます。



2022年6月現在、以下のLIFE関連加算に対応しております。

個別機能訓練加算、科学的介護推進体制加算、入浴介助加算、運動器機能向上加算、ADL維持等加算、口腔機能向上加算









提携の背景





トライトキャリアは、看護師、介護職、保育士などの医療・福祉系人材紹介・派遣サービスにおいて、約58,000箇所の施設等の採用支援を実現してきました。2020年には、医療・福祉における人材紹介サービスの累計登録者数が100万人を突破しています。

数多くの施設や事業所への人材支援を行う中で、採用だけではなく、売上アップや業務効率化、顧客満足度向上など、様々なご相談を受ける機会が増えています。

医療・福祉領域で全国にネットワークを有するトライトキャリアが、「リハプラン」を提供する事で、より多くの介護現場の課題解決、及び利用者の生活機能向上を支援することに貢献してまいります。









株式会社トライトキャリアについて





株式会社トライトキャリアは、医療・福祉事業に特化した人材紹介・派遣サービス事業を行う企業です。「ひとりの明日を変えることから、社会の未来を変えていく。」というビジョンのもと、主軸サービスである人材紹介・派遣業に加え人材育成・キャリア支援を強化し、医療・介護・保育業界を取り巻く慢性的な人材不足に関わる社会課題の解決へ寄与することを目指しています。



・商号 :株式会社トライトキャリア

・設立 :2004年

・代表者 :代表取締役CEO 笹井 英孝

・事業内容:医療・福祉業界への人材紹介・派遣サービス等

・URL

-コーポレートサイト :https://tryt-career.co.jp/









株式会社Rehab for JAPANについて





当社は「介護に関わるすべての人に夢と感動を」をビジョンとし、より多くの高齢者が健康的に長生きすることで幸せに長く暮らせる世界(健康寿命の延伸)に向けて、「エビデンスに基づいた科学的介護」の実現を目指すスタートアップ企業です。介護現場のリアルデータを収集し、高齢者が元気になることを科学していきます。



・商号 :株式会社Rehab for JAPAN

・創立 :2016年6月10日

・代表者:代表取締役 大久保 亮

・事業内容:リハプランの企画・開発・運営・販売

・URL

-コーポレートサイト :https://rehabforjapan.com/

-リハプラン :https://rehaplan.jp/training/



