[株式会社Thirdverse]

株式会社Thirdverse(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:國光 宏尚)は、2023年2月22日にソニー・インタラクティブエンタテインメントより発売される、PlayStation VR2に、VRマルチプレイ超絶剣戟アクション『ALTAIR BREAKER(アルタイル ブレイカー)』、マルチプレイVRタクティカルシューター『X8(エックスエイト)』を対応させることをお知らせいたします。











タイトル名:PlayStation VR2版『ALTAIR BREAKER(アルタイル ブレイカー)』







対応プラットフォーム:PlayStation VR2

発売日:2023年2月22日

価格:未定(ダウンロード版)

ジャンル: VRマルチプレイ剣戟アクション

音声:日本語、英語

スクリーン言語: 日本語、英語、フランス語、スペイン語、繁体中文 、簡体中文 、韓国語

プレイ人数:1-4人同時プレイ(オンライン専用)

IARCレーティング:IARC 12+



PlayStation(R)VR2版アナウンストレーラー









公式サイト:https://altair-breaker.com/ja/

Twitter:https://twitter.com/AltairBreaker_J

Discord:https://discord.com/invite/9tGJfZs4gZ



『ALTAIR BREAKER(アルタイル ブレイカー)』とは

本作は、仮想世界『ALTAIR(アルタイル)』の中で、VR世界ならではの剣戟アクションを体験することができる”VRマルチプレイ超絶剣戟アクション”です。ハイスピードな剣戟アクション、敵の切断や空中コンボ、必殺技による広範囲攻撃など、現実世界では実現不可能な超絶剣戟アクションが、VRならではの直感操作で、誰でも簡単に体験することができます。また、最大4人でのマルチプレイが可能で、全世界のユーザーとボイスチャットによるコミュニケーションをとりながら共闘することができます。



PlayStation VR2版『ALTAIR BREAKER(アルタイル ブレイカー)』は、PlayStation VR2 Sense テクノロジーをはじめ、様々な要素に対応しています。





視線トラッキングによるフォビエートレンダリング

ヘッドセットフィードバック

Meta Quest 2版、PCVR版で配信した大型アップデートVer2.0.0『EVENT HORIZON』までのゲーム内容



















タイトル名:PlayStation VR2版『X8(エックスエイト)』







対応プラットフォーム:PlayStation VR2

発売日:未定

価格:未定(ダウンロード版)

ジャンル:マルチプレイVRタクティカルシューター

音声:日本語、英語

スクリーン言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、繁体中文 、簡体中文 、韓国語

プレイ人数:最大10人(5vs5)(オンライン専用・Meta Quest2版、PCVR版とのクロスプラットフォーム対戦に対応予定))

IARCレーティング:IARC 7+



PlayStation VR2版アナウンストレーラー









公式サイト:https://playx8vr.com/

Discord: https://discord.gg/VZbfMX4wc4

Twitter: https://twitter.com/PlayX8VR_J



ゲームバックストーリー

『X8』は、異なるシューティングゲームの世界で活躍する様々なヒーロー達が時空を超えて集結し、驚異的な能力を駆使して戦い合うVRタクティカルシューターです。原因不明のデジタル大変動が突如発生し、ヒーロー達が住まう全てのシューターゲームワールドが無へと分解(リブート)されてしまった。ヒーロー達は自らの世界を復元するために、共通の起源と言われるゲームエンジンを手にするため競い合う事になる。



ゲームプレイについて

プレイヤーは個性豊かなヒーローとなり、VRジェスチャーにより発動する特殊能力や様々な武器を使用して対戦します。各ヒーローは「アルティメット」「インスタント」「ベーシック」の3つの特殊能力を持ち合わせており、さらに、エンジンウェポンと呼ばれる独自機能を持った銃とヒーローアイテムと呼ばれる特殊アイテムを使用する事ができます(※特殊能力は合計数十種類)。



ゲームモードについて

プレイヤーは最大5vs5の2つのチームに分かれ、「エクストラポレーター」と呼ばれる起爆装置を設置・起爆する攻撃チームと、それを阻止する防御チームに分かれ、攻守を交代しながら3分 x 複数ラウンドを戦います。ゲームモードはアップデートにより複数導入を計画しております。











◆ 株式会社Thirdverse 概要

Thirdverseは「10億人が生活する、新しい仮想世界の創造」実現のため、日米スタジオの2拠点においてVRゲームの企画開発・パブリッシングを、シンガポールにおいてブロックチェーン関連事業を管轄する子会社を設立しました。



所在地:東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F WeWork内

代表取締役CEO:國光 宏尚

設立:2013年4月30日

コーポレートサイト:https://www.thirdverse.io/



(C) Thirdverse, Co., Ltd.







