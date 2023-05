[NEP]

今年で22回目を迎える都市型ジャズフェスティバル「東京JAZZ」、8月25日(金)開催決定!







東京から発信する最先端のシンフォニック・ジャズ



世界を舞台に活躍するジャズ作曲家・指揮者の挾間美帆が、ジャンルを超えて音楽シーンの今を牽引するアーティストたちと “幻想未来(ミラージュフューチャー)”を描く



国境を越え、世代を超えて、現在進行形のジャズを届け続けている「東京JAZZ」。東京芸術劇場がプロデューサーに挾間美帆を迎え2019年より新しいシンフォニック・ジャズを発信してきた「NEO-SYMPHONIC JAZZ at 芸劇」。両者がコラボレートし、お届けするスペシャルプログラム。



世界を舞台に活躍するジャズ作曲家・指揮者の挾間美帆のもと、今回ゲストに迎えるのは、現代音楽シーンの最先端を走るBIGYUKI、日本が誇るヒップホップの女王・Awich、そしてポップカルチャーとジャズとの融合を希求するPatrick Bartley 。東京フィルハーモニー交響楽団とともにエモーショナルなパフォーマンスを繰り広げます。坂本龍一、スティーヴ・ライヒ、カマシ・ワシントンなど、そしてBIGYUKIの楽曲をフィーチャー。ジャンルや時空を超えた音楽の可能性と未来をお届けします。



--------------

挾間美帆コメント



2019年から毎年夏に東京芸術劇場で開催されているNEO-SYMPHONIC JAZZ at 芸劇、今年も昨年と同様に東京 JAZZとのコラボレーションで更にパワーアップしたプログラムをお送りします。ジャズは現在進行形の音楽で、様々な他文化、音楽的要素、電子機器とどんどんコラボレーションして発展し続けています。今回はそこに着目し、ジャズ音楽的要素をいち早く最先端カルチャーに取り込んだ曲の数々をピックアップしました。ゲストには、キーボード奏者・BIGYUKI、サクソフォン奏者・Patrick Bartley、そしてラッパーでありシンガーのAwichをお迎えします。どうぞご期待ください!



挾間美帆



--------------



東京JAZZ 2023

NEO-SYMPHONIC JAZZ at 芸劇

- Mirage Future -



プロデュース・指揮:挾間美帆



出演:

東京フィルハーモニー交響楽団

featuring: BIGYUKI (Keys) 、 Awich (Rap & Vo) 、Patrick Bartley (Sax)



日時:2023年8月25日(金) 19時開演(18時開場)



会場:東京芸術劇場 コンサートホール



演奏プログラム(予定):

・スティーヴ・ライヒ Steve Reich / Eight Lines

・坂本龍一 Ryuichi Sakamoto / 0322_C#_minor

・カマシ・ワシントン Kamasi Washington / The Space Travelers Lullaby

・BIGYUKI / LTWRK 2023

・BIGYUKI / TSUBASA feat. Awich

ほか





挾間美帆 MIHO HAZAMA

2012年ジャズ作曲家としてデビュー後、数々のアーティストやTV番組等に作品を提供。自身のジャズ室内楽団m_unitの「ダンサー・イン・ノーホエア」は米グラミー賞にノミネート。2019年ニューズウィーク日本版「世界が尊敬する日本人100」に選ばれる。デンマークラジオ・ビッグバンド首席指揮者、メトロポール・オーケストラ(オランダ)の常任客演指揮者としても活躍中。





BIGYUKI ビッグユキ

6歳からピアノをはじめ、バークリー音大在学中からセッション・プレイヤーとして活躍。ア・トライブ・コールド・クエストとJ.コールの全米チャート1位獲得アルバムに参加し、JAZZシーンの最重要人物であるロバート・グラスパーやカマシ・ワシントンらと共演。ソロ・アーティストとしても拠点であるNYで結成したバンドで日本や海外の多くのフェスに参加。2019年フジロックのレッドマーキー出演。2021年ユニバーサルからアルバム「Neon Chapter」リリース。2023年は日本全国ツアーを敢行し、5会場8公演を大成功に収めた。





Awich エイウィッチ

Awichは本名の漢字の直訳であるAsia Wish Childを略した造語。沖縄県生まれ。ヒップホップクルー、 YENTOWN 所属。2006年にEP「Inner Research」でデビュー。2022年にAlbum「Queendom」をリリース。同月に初の日本武道館公演を実現し大成功を収める。Appleアルバム部門総合1位を獲得したほか、数々のアワードを受賞。日本を代表する「ヒップホップ・クイーン」として国内外で活躍している。





Patrick Bartley パトリック・バートリー

1993年、アメリカ・フロリダ出身のサックスプレイヤー、作曲家。高校在学中に、第52回グラミー賞にノミネートされたデイヴ・マシューズ・バンドに参加。マンハッタン音楽学校に学び、ウィントン・マルサリスやザ・チェインスモーカーズとも共演経験を持つ。ジャズを通してJ-POPの世界を探求するバンド「J-MUSIC Ensemble」を主宰。活動開始以来、大きな注目を集め世界中に多くのファンを持つ。





東京フィルハーモニー交響楽団 Tokyo Philharmonic Orchestra

1911年創立。日本のオーケストラとして最古の歴史を持つ。名誉音楽監督チョン・ミョンフン、首席指揮者アンドレア・バッティストーニ、特別客演指揮者ミハイル・プレトニョフ。自主公演の他、新国立劇場他でのオペラ・バレエ演奏、NHK他における放送演奏など、高水準の演奏活動を展開。また、海外公演も積極的に行い、国内外から高い注目を集める。 「NEO-SYMPHONIC JAZZ at 芸劇」には第1回から参加している。





<開催概要>



名称:

東京JAZZ 2023

NEO-SYMPHONIC JAZZ at 芸劇

- Mirage Future -



会場:東京芸術劇場 コンサートホール (東京都豊島区西池袋1丁目8-1)



日時:2023年8月25日(金)19時開演(18時開場)



◆ ◆ ◆



主催:

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京芸術劇場

株式会社NHKエンタープライズ



協賛:

一般財団法人セガサミー文化芸術財団

KDDI株式会社 南日本運輸倉庫株式会社

ヤマハ株式会社 株式会社IMAGICA GROUP



助成:

文化庁文化芸術振興費補助金

劇場・音楽堂等活性化・ネットワーク強化事業(地域の中核劇場・音楽堂等活性化)

独立行政法人日本芸術文化振興会



◆ ◆ ◆



チケット料金(税込):

S席8,500円 A席7,000円 B席5,500円

高校生以下1,000円

※未就学児入場不可

※高校生以下は東京芸術劇場ボックスオフィスのみ取扱い



チケット発売:

芸劇メンバーズ先行(WEB先着)発売/5月13日(土)10:00~5月19日(金)23:59まで

一般発売/5月20日(土)10:00~



チケット取扱:

東京芸術劇場ボックスオフィス

・電話 0570-010-296(休館日を除く10:00~19:00)

※一部携帯電話、PHS、IP電話からは、ご利用いただけません。

・窓口 営業時間:休館日を除く10:00~19:00

・WEB https://www.geigeki.jp/t/

※24時間受付(メンテナンスの時間を除く)

チケットぴあ https://pia.jp/t/geigeki/

イープラス https://eplus.jp/geigeki/

ローソンチケット https://l-tike.com/



お問い合わせ:

東京芸術劇場ボックスオフィス

0570-010-296(休館日を除く10:00~19:00)



公式サイト(東京芸術劇場) https://www.geigeki.jp/

公式サイト(東京JAZZ) https://www.tokyo-jazz.com

公式Facebook https://www.facebook.com/tokyojazzfestival

公式twitter https://twitter.com/Tokyo_Jazz_Fes

公式Instagram https://www.instagram.com/tokyojazzfestival_official/

お問い合わせ info@tokyo-jazz.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/12-17:46)