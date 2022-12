[ケイト・スペード ニューヨーク]

「Let’s Have a Ball」の世界観をアニメーションで表現したジョイフルなオンライングリーティングカードも登場



セレブレーションを年間テーマに掲げ、日常のあらゆる出来事に意味を見出し、もっと大きな喜びをもって全ての出来事をセレブレート出来るように女性たちを誘う一年の締めくくりとして、ケイト・スペード ニューヨークは、12月8日から12月12日まで、5日間限定の体験型イベント「Let‘s Have a Ball」を原宿で開催します。







古き良きニューヨーク”を思い起こさせる白黒のチェッカーフロア、会場全体を覆いつくすシルバーティンセル、ノスタルジックなリボンキャンディーやジュエリーモチーフデザイン、遊び心に溢れたゼブラプリントなど、Holidayコレクション「Let’s Have a Ball - ダンスパーティで楽しいひとときを」の世界観を具現化した空間には、自身のスマートフォンで360°ムービー撮影が楽しめるフォトブースやティンセルのフォトスポットが設置されます。大切な人と共に特別な空間で過ごす楽しいひとときとおもてなしを通して、来場者はperfectly imperfect(完璧ではないけれども特別な)ホリデーセレブレーションを体験出来ます。





Kate Spade New York 「Let’s Have a Ball」 Event in Harajuku



■開催日時:2022年12月8日(木) – 12月12日 (月) 11:00 - 20:00

■会場:ZeroBase神宮前 / 渋谷区神宮前6-4-1

■来場特典:

1.シーズンの代表的なモチーフの一つであるキャンディーのオリジナルアソートメントセット

2.スタッフによるインスタントカメラ撮影&プリント版のプレゼント (※お一人様につき一枚まで)

3.生見 愛瑠さん出演ホリデーコレクションカタログ

※全て無くなり次第終了

■入場方法: 入場無料 / ケイト・スペード ニューヨーク公式LINEアカウントのお友達登録にて

※イベント詳細:https://bit.ly/katespade_special



「Let’s Have a Ball」 Greeting Card







ソーシャルメディアやメッセージアプリから気軽に送れる、「Let’s Have a Ball」の世界観をアニメーションで表現したジョイフルなオンライングリーティングカードが登場。

「Let‘s Have a Ball」スペシャルサイト内:https://bit.ly/holiday2022card

kate spade new york:

1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだってオリジナリティーあふれる視点で、perfectly imperfect lifestyle(完璧ではないけれども特別なライフスタイル)を送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。

https://www.katespade.jp



<問い合わせ先>

ケイト・スペード カスタマーサービス

Tel: 050 5578 9152

https://www.katespade.jp/



「Let‘s Have a Ball」 スペシャルサイト:https://bit.ly/katespade_special



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/07-16:46)