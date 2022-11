[ライカ ジオシステムズ株式会社]

~究極のGNSS受信機である新製品「Leica iCA202」で高い生産性を実現~



【2022年11月29日 東京】 計測テクノロジー業界のリーダーであるライカジオシステムズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:日比孝典)は、建設機械向け最新GNSS受信機Leica iCON aps200シリーズに新しく加わったLeica iCA202 (以下iCA202)について、本日から日本国内で販売開始することを発表しました。







マシンガイダンス操作に高い生産性を提供する Leica iCA202 は、マシンコントロール・ガイダンスシステム全体のパフォーマンスを向上します。稼働時間を最大限にすることで、さまざまなアプリケーションにおいて質の高い作業を、操作するマシンタイプに関係なく、スピーディに実行します。ライカジオシステムズのマシンコントロール ソリューションと組み合わせることで、土木工事、道路工事、その他の建設用機械で、このパワフルなGNSS 受信機の機能をもとに構築されたマシンのオートメーション化を実現します。



尚、建設機械向けデュアルGNSS受信機については、現行モデルのLeica iCON gps80シリーズが販売終了となり、今後はLeica iCON aps200シリーズのご提供となります。



【Leica iCON aps 200 製品ページ】

https://leica-geosystems.com/ja-jp/products/construction-tps-and-gnss/receivers/leica-icon-aps-200





Leica iCON aps 200シリーズ iCA202の特徴





簡単に Web インターフェイスにアクセスして設定とソフトウェア更新を実行

プライマリアンテナが使用できない場合でも継続して GNSS 信号を利用可能

統合されている二周波無線で 400MHz ~ 900MHz で簡単に変更可能

パワフルな CPU

SmartLink Fill が RTK 通信の中断を 10 分間まで補足するため、マシンのダウンタイムを削減

Leica ConX によりマシンコンピューターにリモートアクセスが提供され、すばやく確実なデータ転送とサポートを実現















