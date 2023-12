[株式会社on the bakery]

SNS・インフルエンサーマーケティングを支援する株式会社on the bakery(本社:神奈川県横浜市 代表取締役:井戸 裕哉)は、2023年12月19日(火)・20日(水)に『フォロワーUP!売上UP!SNS・LINEセミナー』を開催します。

セミナーのご予約をいただいた方に、Zoomの視聴用URLを発行します。







詳細・お申込みはこちら







・12月19日(火)

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_u-40AlXyQwGstjJ8zVE3Ew



・12月20日(水)

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Y7DgbEzqT6SwiAEUf0kTug



セミナー概要







セミナー名:フォロワーUP!売上UP!SNS・LINEセミナー《12/19・20 11:00開催@Zoomセミナー》

開催日時 :2023年12月19日・20日 11:00~12:00 ※両日、講演内容は同じでございます

開催形式 :オンライン(Zoom)

対象者 :法人のみ参加可

参加費 :無料



講演内容 :

SNSのトレンドや公式LINEの有効的な活用方法をご紹介する2023年最後のセミナーでございます。



今年、消費者庁から「10月1日からステルスマーケティングを景品表示法違反とする」という発表もありました。



SNSのトレンドもルールも日々変容し、特にここ1、2年の動きは非常に大きいものです。



そのため、企業のご担当者様にとって、必要な情報の収集は非常に骨が折れる作業かと存じます。



当セミナーは、企業のInstagram、TikTok、XなどのSNS活用の概況から、具体的なLINE活用事例まで解説させていただきます。



同じ内容のセミナーを2日間開催いたします。

ご都合良い日程にてぜひご視聴くださいませ。



プログラム





【第一部】

2023年、企業のSNS利用概況と各種SNSの活用方法総論



【第二部】

無料で、明日から自社でもできる企業の公式LINEの運用テクニック



このようなお悩みがある方におすすめ







・企業としてどのSNSに注力すれば良いかわからない

・SNSを活用しているがいまいち効果を感じられていない

・何を指標(KPI)に設定すれば良いかわからない

・公式LINEの必要性は理解しているが手がつけられていない

・なかなかLINEの友達が増加しない



登壇者プロフィール







株式会社on the bakery

井戸 裕哉



新卒で野村證券に3年間ほど営業を経験した後、ベンチャー企業にてWebマーケティングコンサルタントに転身。



その後、動画マーケティング会社においてYouTuberを起用したプロモーションのセールスから、同社独自の分析ツールの営業組織立ち上げ、営業部門全体を見る部長職を担う。



2021年11月より、株式会社on the bakeryを経営。SNS・インフルエンサーのマーケティングを支援してきたノウハウをもとに「COCO PARK」・「インフルエンサーフォース」・「クロワッサン」を開発・提供している。





株式会社on the bakery

中島 圭汰



新卒で京都銀行入社後、学生時代からInstagram運用代行などを行ってきた経験を元にフリーランスとして独立。



その後、公式LINEツール「プロラインフリー」認定コンサルタントとして活動。2年ほどで約700名以上のスポットでのコンサルティングを実施。



現在は、小規模事業者から法人を中心に公式LINEの構築代行・コンサルを実施。



株式会社on the bakeryで公式LINE事業を担当している。



診断コンテンツ・ガチャ作成アプリ「クロワッサン」について







▼ クロワッサンの詳細はこちら

https://www.lp.croissant.buzz/



クロワッサンは、診断コンテンツ・オンラインガチャでリード獲得率をアップするWebアプリです。



・SNSやメディアでリーチ数が増えても見込み顧客が増えていなくて困っている

・公式LINEのお友達登録数を増やしたい

・SNSのフォロワー向上を図りたい



というご企業のご担当者様向けに、ノーコードで、診断コンテンツ・オンラインガチャ作成アプリを提供しています。



診断コンテンツ・オンラインガチャの途中に「LINE友達追加」や「SNSのフォローページ」へ遷移させるステップを挟むため、自然に自社の公式LINEの友達追加等を促すことができます。



企業向け「インフルエンサーフォース」について







▼ インフルエンサーフォースの詳細はこちら

https://lp.company.influencerforce.me



インフルエンサーフォースは、インフルエンサーとの連絡や情報、案件を一元管理できるクラウドサービスです。



・インフルエンサーとの連絡方法がいくつもあって大変

・エクセルやスプレッドシートでの管理が煩雑

・社内でプロモーションの情報を共有できていない



といった企業の担当者向けに、インフルエンサーとのやり取りを効率化し、SNSマーケティングの効果を最大化します。





株式会社on the bakeryについて







当社は、SNS・インフルエンサーのマーケティングを支援してきたノウハウをもとに「COCO PARK」・「インフルエンサーフォース」・「クロワッサン」を開発・提供しております。

また、SNSマーケティング全般のご支援も行なっておりますので、ぜひご相談くださいませ。



<会社情報>



会社名 :株式会社on the bakery(株式会社オンザベーカリー)

代表者 :代表取締役 井戸 裕哉(イド ヒロヤ)

所在地 :神奈川県横浜市中区常盤町3丁目30番1 SOLACUBE横濱関内3・4階

事業内容:プラットフォーム「COCO PARK」と「インフルエンサーフォース」の開発・運営

URL :https://www.onthebakery.co.jp/



<本件に関するお問い合わせ>



株式会社on the bakery

カスタマーサポート:佐藤 奈々(サトウ ナナ)

お問い合わせ先 : satou@onthebakery.co.jp



