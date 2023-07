[株式会社ユニリタ]

株式会社ユニリタ(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 北野 裕行)が運営を委託されている、日本最大規模のシステム管理者のネットワーク「システム管理者の会」(以下、本会)は、システム管理者が自身のスキルを磨き、ビジネスに貢献できる人材として、働きがいを持ってもらうための環境を創造すべく、ITシステムを支える方々の支援活動に取り組んでいます。



米国では2000年からシステム管理者の労をねぎらうための記念日として制定されている7月の最終金曜日。日本では2006年にBSPグループ(現:ユニリタグループ)が「システム管理者感謝の日」を広める活動を開始し、毎年7月の最終金曜日を「システム管理者感謝の日」として日本記念日協会に登録しています 。そして、今年は7月28日(金)が本記念日にあたります。



この「システム管理者感謝の日」に先立つ記念行事として、日々のシステム運用を支えているシステム管理者の方々に感謝すると共に、新たな取り組みを後押しする最新情報や事例を学ぶことができる恒例のイベント、「システム管理者感謝の日イベント」を来る7月12日(水)、日経ホールにて開催します。また同時にWEB配信もします。



17回目の開催となる今年のテーマは、「もう、システム管理者なしではビジネスできない ~No Administrators, No Business.~」です。

最先端テック企業のITサービスの裏側や、今話題のChatGPTの企業での活用事例が聞ける貴重な機会となります。



第17回 システム管理者感謝の日イベント概要





<タイトル> もう、システム管理者なしではビジネスできない

~No Administrators, No Business.~

<開催日時> 2022年7月12日(水) 15:00~17:30

< 参 加 費> 無料

<開催方法> 日経ホールにて開催(同時にWEB配信)

<登壇者情報>

【基調講演タイトル】技術者「育成」のパラダイムシフト:主体的な学びと成長を引き出す人材育成

株式会社リコー

人事部 タレントディベロップメントCOE室長

辻 真樹子 氏



【特別講演タイトル】ChatGPTの登場で始まるシステム管理の新しいパラダイム

日本マイクロソフト株式会社

カスタマーサクセス事業本部 クラウドソリューションアーキテクト (Data&AI)

Azure OpenAI Champ

蒲生 弘郷 氏



【特別講演タイトル】システム運用体制の必要性(ITサービスマネジメントの定着)

LINE Financial株式会社

システム運用チーム マネージャー

岩井 健男 氏



イベント詳細およびお申し込みについては「第17回 システム管理者感謝の日イベント」特設サイトをご覧ください。



・特設サイト:https://www.sysadmingroup.jp/event_seminar/thanks_day/year-2023/





株式会社ユニリタ https://www.unirita.co.jp

ユニリタの強みは、IT領域における「データマネジメント」「サービスマネジメント」「プロセスマネジメント」。これらの力を活かし、デジタル社会でのビジネス貢献と業務効率化や生産性向上を実現するための製品とサービスを提供しています。サステナブルな社会基盤を支えるお客さまのDXを支援するため、IT課題、事業課題、そして社会課題をデジタル技術で解決すべく事業の拡大を図っています。



【システム管理者の会についてのお問い合わせ】

株式会社ユニリタ システム管理者の会 事務局 清野、出崎

E-mail:sysadmingrp@unirita.co.jp



