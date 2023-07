[株式会社ファイントゥデイ]

ヘアケアブランド「フィーノ」が取り組む医療用ウィッグプログラム【HAIR TOUCH YOU】が主催する夏休みワークショップに抽選で7組14名様をご招待!



株式会社ファイントゥデイ(本社:東京都港区、代表取締役 社長 兼 CEO 小森哲郎)が展開するヘアケアブランド「フィーノ」が昨年スタートした新しい社会貢献のカタチ、医療用ウィッグに関わる全ての人が360°つながるプログラム【HAIR TOUCH YOU のばせば届く。】では、この夏、親子で参加する医療用ウィッグとヘアドネーションを学ぶワークショップに参加できる、「#髪からはじめるちょっといいこと」夏休みキャンペーンを7月6日(木)より開始いたします。







「ただしく知ること・伝えること」が誰かのサポートになる - ヘアドネーションの先にあるちょっといいことを親子で体験 -

日本人の2人に1人ががんになる時代(※1)で、健康に関する国民の基礎的教養としてがんの最低限の知識は身に付けておくべきという厚生労働省の考えのもと、近年の学習指導要領の改訂で小中高での「がん教育」が必修化されました。

こうした環境を受け、2年目を迎え新たに始動したキャンペーン、「#髪からはじめるちょっといいこと」の一環として、小学生の子どもたちを対象に、医療用ウィッグユーザーの声や、医療用ウィッグカットをする美容師の方の声、そしてヘアドネーションをして医療用ウィッグになるまでの仕組みを、ワークショップなどを通し小学生の子どもたちが参加できる社会貢献活動として、体感しながら学べるイベントを開催予定です。夏休みに親子で一緒に学び、体験することで、「誰かに伝えたくなる」、「自分にも何かできる事があるかも」という新しい想いが芽吹くような経験をお手伝いする夏休みのキャンペーンです。



※1 国立研究開発法人国立がん研究センター 「最新がん統計」



<親子参加型「#髪からはじめるちょっといいこと」夏休みキャンペーン概要>

■賞品・当選者数:フィーノが主催する夏休みワークショップへのご招待/7組14名様の親子

■日程:2023年8月22日(火)

■場所:東京都渋谷区周辺

■応募資格:本規約に同意いただいた方、日本在住の方

■応募方法:応募フォームに入力 https://krs.bz/fino_cp2023/m/oyako_reg

■応募期間:2023年7月6日(木)10:00~7月25日(火)23:59

■当選連絡・賞品発送:応募期間終了後、抽選にて決定

※抽選の結果、当選者のみに、キャンペーン事務局からメールでご連絡。文面記載の期日までにイベント出欠可否についてご回答ください。



<「#髪からはじめるちょっといいこと」キャンペーン概要>

ヘアケアブランド・フィーノが展開する医療用ウィッグを取り巻くすべての方をつなぐプログラム【HAIR TOUCH YOU】の一環でスタートする、医療用ウィッグやヘアドネーションに関心のある方が”髪”を通してすべての方が参加できるキャンペーン。「#髪からはじめるちょっといいこと」というキーワードのもと、7月3日に開始したTwitter投稿キャンペーン他体験型イベント等、様々な活動を展開してまいります。





【HAIR TOUCH YOU のばせば届く。】について



医療用ウィッグをとりまく方々の想いが重なる場が生まれる

「まるで美しさが生まれ変わるような体験」を。

すべての方に、その一日がより満たされ、気持ちまでもが生まれ変わるような体験をお届けするために、医療用ウィッグをとりまくすべての方をフィーノがつなぐプログラム【HAIR TOUCH YOU のばせば届く。】が始動。

【HAIR TOUCH YOU】“髪”を通してあなたの・私の感動が生まれ、【のばせば届く】今まで届けたくても届きにくかった、ドネーションをした方々、レシピエント、美容師や医療従事者の方々の想いを見える化し、つないでいく仕組みを作る新しい社会貢献のカタチです。

“髪”がつながるきっかけとなり、医療用ウィッグに関わる方すべての「生まれ変わり体験(※2)」をお手伝いしてまいります。

【プロジェクトサイト】https://brand.finetoday.com/jp/fino/hair_touch_you/



※2 フィーノが提案する「生まれ変わり体験」とは、まるで美しさが生まれ変わるような体験を通して、気持ちまで前向きになること。すなわち「気持ちまでもが生まれ変わるような体験」です。









フィーノについて



2004年のブランド誕生以来、スキンケア発想のアプローチでヘアケア商品を展開。現在は、「プレミアムタッチ 浸透美容液ヘアマスク」、「プレミアムタッチ 浸透美容液ヘアオイル」を展開しており、ヘアマスクはインバストリートメント6年連続売上No.1(※3)、ヘアオイルはアウトバストリートメント2年連続売上No.1(※4)に成長しています。

フィーノはこれからも、お客さまの期待を超える、まるで美しさが生まれ変わるような体験を通して、気持ちまでも生まれ変わるような体験を提案してまいります。



【公式サイト】https://brand.finetoday.com/jp/fino/

【公式SNS】

Instagram:https://www.instagram.com/fino_jp/

Twitter:https://twitter.com/fino_jp



※3 インテージSRI+ インバストリートメント市場 2017年1月~2022年12月 金額シェア SKUランキング

※4 インテージSRI+ オイル市場 2021年2月~2023年1月 金額シェア SKUランキング



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-12:46)