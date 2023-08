[FENNEL]

株式会社Fennel(所在地 : 東京都渋谷区、代表取締役会長 : 遠藤 将也、以下 FENNEL)が運営するプロeスポーツチーム「FENNEL」は、2023年8月12日より銭湯カルチャーを発信するアパレルブランド「FROCLUB(フロクラブ)」とのコラボレーションを開始し、POP UP SHOPを京都の白山湯高辻店にて開催することをお知らせいたします。







「FROCLUB」はこれまでに世界最大級のCDショップチェーン「TOWER RECORDS」など様々なカルチャーを代表するブランドとコラボレーションを行ってきた、京都をベースに銭湯カルチャーを発信するアパレルブランドです。



本コラボレーションでは「Game 2(to) Game」をコンセプトに、「ゲームをプレイし銭湯に入り、またゲームをプレイする」という、新しいライフスタイルをデザインに落とし込んだ限定Tシャツや手拭いなどを制作。POP UP SHOPで先行販売を行い、後日FENNEL公式オンラインストアでの販売も予定しています。



コラボレーションアイテム





・GAME 2 GAME T-SHIRT





6,600円(税込)

Color:BLACK / WHITE

Size:M,L,XL





・FRO ESPORTS CLUB T-SHIRT





6,600円(税込)

Color:BLACK / WHITE

Size:M,L,XL





・FENNEL × FROCLUB KEY HOLDER



2,750円(税込)

Color:PINK / YELLOW





・FENNEL × FROCLUB TENUGUI



2,750円(税込)



POP UP SHOP概要





・開催日時

2023年8月12日(土) 13:00~19:00



・開催場所

白山湯 高辻店

京都府京都市下京区東中筋通松原上ル舟屋町665



・参加ゲスト

FENNEL所属ストリーマー部門:つぶら

Twitter:https://twitter.com/tsubra_





FROCLUBについて





京都をベースに銭湯カルチャーを発信するクリエイティブ不特定多数集団です。銭湯を日常生活の一部に取り入れてほしいという想いから、様々なGOODSを作成中。これまでに「KEBOZ」「atmos」「TOWER RECORDS」などと人気コラボレーションアイテムを展開しています。



公式オンラインストア:https://froclub.shop/

公式Instagram:https://www.instagram.com/fro_spadupa_club26/



FENNELについて







2019年に設立、日本最大規模のゲーミングベースを横浜に構える、プロeスポーツチームです。現在、11部門 約70名の選手・ストリーマーが所属。VALORANT部門や荒野行動部門を始め、数々の国内・国際大会で優勝、VALORANT女子部門は世界ベスト8入りを果たしています。



「eスポーツに熱狂を。」をミッションに掲げるFENNELは、先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開。主催するeスポーツ大会「FFL」は毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催し、最大同時接続者数は12万人を記録、アパレル事業はDIESELとコラボレーションを実施、TEAM合計のSNS総フォロワー数は460万人、YouTube総再生回数は4億回を超えるなど、今最も勢いのあるeスポーツチームという評価をいただいています。



部門:荒野行動、Apex Legends、VALORANT、VALORANT女子(FENNEL HOTELAVA)、第五人格、League of Legends、League of Legends: Wild Rift、Clash Royale、Honor of King、大乱闘スマッシュブラザーズ、Streamer



会社概要





会社名 : 株式会社Fennel

代表取締役会長:遠藤 将也

代表取締役社長:堀田マキシム アレクサンダー

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ :https://fennel-esports.com

公式 Twitter :https://twitter.com/FENNEL_official

公式 YouTube :https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw

公式オンラインショップ:https://fennel-store.com/



