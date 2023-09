[株式会社アクシージア]

「目もとケア」3STEPセット購入で限定かっさをプレゼント 2023年9月13日(水)~2023年9月26日(火)



株式会社アクシージア(本社:東京都新宿区、代表取締役:段 卓)は、 2023年9月13日(水)から2023年9月26日(火)まで、大丸梅田店にてPOP UP ショップを開催します。









アクシージアは、2011年にエステサロン専売スキンケアブランドとして誕生しました。「アジアの美を日本から世界へ発信する総合ビューティーソリューションカンパニーを目指す」という信念のもと、成長を続けてきました。目もとケアを中心に、国内生産かつ成分や使用感にこだわった、サロンクオリティのケアをご自宅で実現するアイテムを多数展開しています。現在は中国やシンガポールなどのアジア各国に加え、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでも展開をし、「幸せ美しい」を世界に向けて発信しています。



今回の大丸梅田店POP UP ショップでは、エステクオリティの目もとケアアイテムを取りそろえる「アクシージア ビューティーアイズ」シリーズをはじめ、エイジングケア*¹の最高峰*²「THE B MAISON」シリーズ、アクシージア史上最高処方の美容ドリンク「AGドリンクX」、美容と健康をテーマにしたサプリメント「ヴィーナスレシピ」シリーズなどを販売いたします。また、ビューティーアイズの「目もとケア」3STEPセットのご購入でアクシージア限定の「かっさ」をプレゼントするほか、「フェイスマスク」や「炭酸パック」のお得なセットなど、POP UP ショップ限定のキャンペーンをご用意しています。



大丸梅田店POP UP ショップ開催概要





日時:2023年9月13日(水) ~ 2023年9月26日(火)まで

場所:大丸梅田店 2F コスメイベントスペース

販売商品:目もとケアシリーズ“ビューティーアイズ”

エイジングケア*¹シリーズ“ザ ビー メゾン” など



*¹ 年齢に応じたお手入れのこと *² 当社比



「大丸梅田店POP UP ショップ」お得な特別セット





大丸梅田店でPOP UP ショップの開催を記念して、「目もとケア」3STEPセットのご購入につき「限定かっさ」をプレゼントします。美容液、シート、クリームに加えて、さらに「かっさ」を使用して贅沢な目もとケアをお楽しみください。また、「フェイスマスク」や「炭酸パック」をお得にご購入いただけるPOP UP ショップ限定セットもご用意しています。



■POP UP ショップ限定セット



○かっさ目もとケア特別セット

エステの目もとケアメニューのエッセンスをホームケアへ届けたいという想いから誕生した「アクシージア ビューティーアイズ」シリーズ。本シリーズの目もとケアアイテムの内、以下3種類を1点ずつご購入いただいた方に限定ノベルティ「フェイス ライン ケア ツール(かっさ)」をプレゼントいたします。



・対象商品



-ビューティーアイズ「エッセンスシート プレミアム プラス」

<目もと用シート>

-ビューティーアイズ「ルーティンケア エッセンス プレミアム」

<目もと用美容液>

-ビューティーアイズ「ルーティンケア クリーム プレミアム」

<目もと用クリーム>



・限定ノベルティ

-アクシージア フェイス ライン ケア ツール「かっさ」(非売品)

















○「フェイスマスク」お得なまとめ買いセット

保液力優れるコットンリンターのシート1枚に美容液をたっぷり25mL使用したエステ発想のシートマスク「トリートメント マスク [GK/MW/AG]」から、肌悩み・肌状態に合わせてお好きな組み合わせを3箱選べるセットです。





・3種からお好きなものを組み合わせて、3箱お選びいただけます。

-ビューティーフォース「トリートメント マスク GK」

<ゆらぎ肌ケアタイプ>

-ビューティーフォース「トリートメント マスク MW」

<潤い・ツヤ肌ケアタイプ>

-ビューティーフォース「トリートメント マスク AG」

<エイジングケア*¹タイプ>



・販売価格:計3箱で11,000円(税込)



*¹ 年齢に応じたお手入れのこと



○「炭酸パック」特別増量セット

アクシージア史上最も上質なサロン向けスキンケアライン「THE B MAISON」の炭酸パック「スパークリングマスク」は、プルプルなジェルが炭酸ガスを閉じ込め肌にアプローチ。10回分と2回分がセットになったお得な増量セットです。





・セット内容:

-THE B MAISON「スパークリングマスク」(10回分)

-THE B MAISON「スパークリングマスク」(2回分)



・販売価格:セットで14,080円(税込)





アクシージア ビューティーアイズシリーズについて







エステの目もとケアメニューのエッセンスをホームケアへ届けたいという想いから誕生した「アクシージア ビューティーアイズ」シリーズ。目もとケアに向けたアイテムを、目もと美容液~目もとシート~目もとクリームまで3ステップで取りそろえ、魅せる目もとへの”本気ケア”を提案します。デリケートな目もとのためにこだわりぬいたアイテムが、あなたを美しく輝かせます。

THE B MAISONシリーズについて









エイジングケア*¹を楽しみたい大人世代に向けたアクシージア史上最も上質なスキンケアラインです。豊富な美容成分を含む「ユーグレナエキス*³」と、様々な環境要因を受け過敏になった肌にハリを与える「ペプチドコンプレックス*⁴」が肌の様々なお悩みにアプローチ。厳選された美容成分と高揚するような芳醇な香りで毎日のスキンケアを特別なひと時へ導きます。



*¹ 年齢に応じたお手入れのこと *³ 保湿成分

*⁴ ハリ成分:ステアレス-20、N-ヒドロキシコハク酸イミド、クリシン、パルミトイルトリペプチド-1、パルミトイルテトラペプチド-7





AXXZIA(アクシージア)について





アクシージアは、2011年にエステサロン専売スキンケアブランドとして誕生しました。2016年に「目もとエステのエッセンスをホームケアへ」というコンセプトで開発された“ビューティーアイズ”シリーズは、中国を含むアジアで大ヒット。現在、中国の他、シンガポールなどのアジア各国をはじめ、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでも展開しています。日本国内では、直営店舗の「AXXZIA GINZA SIX店」「AXXZIA 羽田エアポートガーデン店」「AXXZIA 大丸心斎橋店」をはじめ、百貨店やバラエティショップなど多くの店舗で、みなさまにご好評をいただいています。





アクシージア公式サイト・SNS





・公式HP: https://axxzia.co.jp/

・お取り扱い店舗: https://axxzia.co.jp/stores/

・公式ONLINE SHOP: https://axxzia.co.jp/online-shop/

・公式Instagram:

@axxzia_jp https://www.instagram.com/axxzia_jp/?hl=ja

@the_b_maison https://www.instagram.com/the_b_maison/?hl=ja



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/07-19:46)