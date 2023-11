[チエル株式会社]

~11月28日(火)の東京を皮切りに全国10カ所を巡回~



学校教育向けにICT利活用を支援するチエル株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:粟田 輝)は、Google Cloud(TM) パートナー企業であり学校でのICT活用支援に多くの実績を持つ株式会社ストリートスマート(所在地:大阪府大阪市北区、代表取締役社長:森田 竜次、以下「ストリートスマート」)と共同で、教育DX・教育データ利活用をテーマにした全国セミナーを開催します。





2023年11月28日(火)の東京を皮切りに、北は札幌から南は沖縄まで全国10カ所で開催。GIGAスクール構想第2期(GIGA2.0)の準備を進めている教員や教育委員会担当者、教育関係者の皆様のご参加をお待ちしております。







<ポイント>



▶ GIGA2.0に向けた取り組みにお悩みの方は是非ご参加ください!

→全国の学校現場、都道府県及び市区町村の教育委員会の研修やICT推進の担当者向けのセミナーです



▶ Google Workspace for Education の先進事例をご報告します!

→Google Workspace for Education の活用先進事例や Google Workspace for Education Plus によって実現可能なダッシュボードやデータ利活用についてご紹介します



▶ 札幌から沖縄まで全国10カ所で開催予定!

→11月28日の東京を皮切りに、札幌、仙台、金沢、高松、広島、名古屋、大阪、福岡及び沖縄の計10カ所で開催します。東京開催以外の詳細は後日お知らせします



GIGAスクール構想によりICT環境が整備され、次のステップであるGIGA2.0に向けて端末のさらなる活用が求められています。本セミナーでは、Google for Education(TM) 先進事例をご紹介するとともに、教育DX、働き方改革、教育データ利活用等多様化する各自治体様のニーズに沿ったご提案が可能な「教育DXパッケージ」をご紹介いたします。



◼️セミナー概要(東京開催)



対象

全国の学校現場、都道府県及び市区町村の教育委員会の研修やICT推進の担当者等





開催日時

東京:2023年11月28日(火)





場所

Google 渋谷オフィス

(〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目21−3 渋谷ストリーム)







当日のプログラム(予定)

16:00~16:10 主催者挨拶





16:10~16:45 Google 基調講演



16:45~17:25 ストリートスマート

・Google Workspace for Education Plus で実現するICT活用

・ Google Classroom 新機能「演習セット」紹介





17:25~18:00 チエル

・チエル製品連携によるデータ利活用の未来



18:00~19:00 情報交換会(軽食をご用意)





主催・協力

主催:チエル株式会社 株式会社ストリートスマート

協力:Google Cloud Google for Education







◼️参加費・定員

参加費:無料(事前登録制)

定員:80名

*教育関係企業の方もお申込みいただけますが、申し込み状況により、学校現場や教育委員会の担当者様を優先させていただく場合がございます。



■申し込み先

https://go.chieru.co.jp/l/708673/2023-11-01/wj65q





■セミナーに関するお問い合わせ先

チエルセミナー事務局

E-mail: seminar@chieru.com

(営業時間 : 10:00~17:00 土日祝・弊社指定休日は除く)



※ 記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

※Google Cloud および Google for Education は、Google LLC の商標です。



チエル株式会社

「子供たちの未来のために、世界中の先生の授業を ICT で支える」を企業理念に掲げて設立。シェア NO.1 のフルデジタル CALL システムや、タブレット対応授業支援システム、クラウド型教材配信サービスなどの開発・制作を手がける、教育市場に特化した ICT 専業メーカーです。



【会社概要】

会社名 :チエル株式会社【東証スタンダード・コード番号:3933】

代表者 :代表取締役社長 粟田 輝

本社所在地 :東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー22F

設立 :1997年10月1日

資本金 :3.36億円

従業員連結 :連結:210名、単体:62名(2023年3月末時点)

事業内容 :教育ICT事業

ホームページ:https://www.chieru.co.jp



取材に関するお問合せ先

チエル株式会社 広報PR部 E-mail:tm-pr@chieru.co.jp





