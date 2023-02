[(株)overflow/Offers]

~3/22(水) 19:30~ CTOWeek 2023 by Offers のWeek4にて登壇~



ITエンジニア/デザイナーの副業・転職サービス「Offers(オファーズ)」を運営する株式会社overflow(本社:東京都港区、代表取締役: 鈴木裕斗・田中慎 以下、overflow)は、開発組織のマネージメント担当者に向けたイベント「CTOWeek 2023 by Offers」の第4回に、株式会社BuySell Technologies取締役CTO 今村雅幸氏(いまむら まさゆき)氏の登壇が決定したことをお知らせします。



※「CTOWeek 2023 by Offers」とは、あらゆる業界をリードしてきたCTOをお招きし、開発組織のマネージメント担当者が感じる課題や悩み、トレンドなどについてお話しするイベントです。3/1(水)から1ヶ月にわたり、週1回(計4回)のイベントを開催します。



株式会社BuySell Technologies 取締役CTO 今村雅幸氏 登壇内容









[Week4] 3/22(水)19:30~20:30 オンライン開催

「プロ経営者としてのCTOが実践するテックカンパニー化請負術」

話者:株式会社BuySell Technologies 取締役CTO 今村雅幸氏



■概要

CTOは技術に精通することはもちろん、その技術をどのように経営やビジネスに活かせるかを考えて実行するかという経営者の視点が求められます。さらには、CTOとしてあらゆる企業の課題を解決する場合、これらのスキルだけでなく、メンバーや周りからの信頼関係を構築し会社が目指すべき方向に導くということも重要です。しかし、既に出来上がった組織に入り新しい仕組みを構築していくことは容易なことではありません。

本イベントでは、株式会社ZOZOテクノロジーズや株式会社BuySell TechnologiesでCTOとして参画し、テックカンパニーへと導いてきた今村氏にその秘訣をお話しいただきます。



■今村氏プロフィール

2006年ヤフー株式会社に入社。Yahoo! FASHIONやX BRANDなどの新規事業開発に従事。 2009年に株式会社VASILYを創業し、取締役CTOに就任。200万人が利用するファッションアプリ「IQON」のプロダクト開発やエンジニアリング組織をリード。2017年にVASILYをスタートトゥデイ(現ZOZO)に売却。会社統合とともに2018年4月、ZOZOテクノロジーズの執行役員に就任。CTOとしてZOZOのプロダクト開発やエンジニア採用・教育・評価などのエンジニアリング組織マネジメント、情報システム、セキュリティリスクマネジメントなど、幅広くDXを推進。2021年4月より株式会社BuySell Technologies取締役CTOに就任。





「CTOWeek 2023 by Offers」の開催概要



当社は先日1/26に、プロダクト開発組織の生産性を最大化するサービス「Offers MGR(オファーズマネージャー)」オープンβ版をリリースしました(https://offers-mgr.com/lp)。「Offers MGR」を通して、開発メンバーの業務やコンディションを可視化することで、開発マネジメント担当のマネジメント課題の解決・メンバーのセルフマネジメントでの課題の解決を実現します。



リリースを記念し、開発組織のマネージメント担当者に向けたイベント「CTOWeek 2023 by Offers」を開催するに至りました。あらゆる業界をリードしている開発マネジメント経験者をお招きし、日々感じている課題や悩み、トレンドなどについてヒントとなる場を提供します。





■開催概要











ITエンジニア/デザイナーの副業・転職サービス「Offers(オファーズ)」とは



Offersは、ITエンジニア・デザイナー・PdM(プロダクトマネージャー)など、プロダクト開発に携わる人材に特化した副業・転職サービスです。Offers登録者へのオファー送信や、「Offers Jobs」への求人掲載を通して、企業とプロダクト開発に携わる人材との出会いを創出し、個人のキャリアや事業成長を支援しています。





プロダクト開発組織の生産性最大化を支援するサービス「Offers MGR(オファーズマネージャー)」とは



「Offers MGR (オファーズマネージャー)」は、プロダクト開発組織の生産性向上を支援するサービスです。SlackやGitHub、Figma、Notion、Jiraなど開発業務で利用するサービスからデータを抽出し、個人やチームのアウトプットを可視化することで、作業効率の見直しや個々のモチベーション管理に役立てることができます。

LP:https://offers-mgr.com/lp

さらに、ITエンジニア/デザイナーの副業・転職サービス「Offers」と連携することで、雇用形態別でのメンバーのコミットメントが可視化され「副業転職」※の支援も実現します。

※「副業転職」とは、副業で就業経験をした後に正社員として転職することを指します。





株式会社overflowとは



株式会社overflowは2017年6月に設立し「時間をふやす」をVisionに掲げ事業を展開しています。2019年9月にはITエンジニア/デザイナーの副業・転職サービス「Offers」の提供を開始し、「働く」において誰もが自由な選択を持ち、自分にとって幸せだと感じる時間をふやす支援を行っています。



■株式会社overflow 会社概要(https://overflow.co.jp/)

・会社名:株式会社overflow

・所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目1番21号 新虎ノ門実業会館 5F

・代表取締役:鈴木 裕斗・田中 慎

・設立:2017年6月9日

・資本金:2億880万円



