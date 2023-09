[Casetagram Limited]

新型iPhone 15シリーズにも対応







2023年9月26日(火):カスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで世界をリードするグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY(ケースティファイ・www.CASETiFY.com/)」。この度CASETiFYは、グローバルスーパースターBTSとの最新コラボコレクションを発表。『Dynamite』、『Butter』、『Permission to Dance』などの楽曲にインスパイアされたアーカイブデザインの他、新作アートワークもラインナップ。

最新コレクションは、CASETiFYオンラインストア https://www.casetify.com/co-lab/bts-2023や各店舗にてご購入いただけます(一部のアイテムはCASETiFYオンラインストア限定)。



CASETiFYは、『Boy With Luv (Feat. Halsey) 』にインスパイアされた2019年のファーストコレクションを皮切りに、『ON』、『Dynamite』、『Butter』、『Permission to Dance』をテーマにした計5つのコレクションを発表してきました。



最新コレクションでは、各コレクションのアーカイブからピックアップされたデザインだけでなく、新作アートワーク2種を発売!CASETiFY公式Instagramの人気投票によって選出された楽曲『Boy With Luv (Feat. Halsey) 』にちなんで、ファーストコレクションを大胆にアップデート。見る角度によってBTSのメンバーが踊っているようにデザインが変化するレンチキュラー仕様のスマホケースが登場します。



アルバムデザインを想起させるハート型の新作コレクティブル AirPodsケースの他、第4弾で大好評のうちに完売した『Butter』をモチーフにしたコレクティブル AirPodsケースもCASETiFY公式オンラインストアにてリストック!数量限定のAirPodsケースはファン必見です。



他にも、新デザインのApple Watchバンドや、MagSafe対応のモバイルバッテリーやグリップスタンドなどのテックアクセサリーもそろえています。



新型iPhone 15シリーズ対応ケースでは、落下時の衝撃を吸収する独自のEcoShock(TM)素材を採用。ケースのプロテクションレベルに応じて2.5mから10mの落下試験をクリアし、高い耐久性を誇ります。



iPhoneだけでなくSamsungやGoogleの最新デバイスに対応します。(アイテムによって対応機種が異なります)



BTS | CASETiFY コレクションは、9月26日(火)日本時間17時よりCASETiFYオンラインストアで販売を開始。CASETiFY各店舗でも、同日9月26日(火)より販売いたします(一部のアイテムはCASETiFYオンラインストア限定)。他にも詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP、X : @CASETiFY_JP、Threads:@casetify_jp、TikTok : @casetify_jp、LINE:@casetify ) でご確認いただけます。



さらに、CASETiFYのCo-lab用アプリをダウンロードいただくと、最新のコラボ情報をいち早くキャッチいただけます。コラボ商品の画像、動画などを友人に共有することができるだけでなく、お支払い情報、配送先住所、iPhoneのサイズなどの情報を保存しておけるので、購入手続きがよりスムーズになります。

本コレクションはアプリからもお買い求めいただけます。詳しくはこちら(CASETiFY Co-lab アプリ:https://apps.apple.com/jp/app/casetify-colab/id1571080117)をご覧ください。





BTS | CASETiFY コレクション



商品内容:スマホケース(Apple、Samsung、Googleデバイスに対応)、テックアクセサリー

販売価格:スマホケース 5,000円~、テックアクセサリー 4,300円~(すべて税抜価格)

販売場所:CASETiFY公式オンラインストア、CASETiFY OSAKA、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、名古屋PARCO店、ルクア大阪店、アミュプラザ博多店



※一部のアイテムはCASETiFY公式オンラインストアのみでの限定発売となります。予めご了承ください。

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

※CASETiFY公式オンラインストアでの販売商品は非課税、店舗での販売商品に関しては上記価格に別途消費税がかかります。



コレクションページはこちら: https://www.casetify.com/co-lab/bts-2023



【CASETiFYについて】

CASETiFYは、テックアクセサリーのカスタマイゼーションを特徴とし、サスティナブルな活動にも取り組むD2C (Direct To Consumer) ライフスタイルブランド。これまで、キャラクターやアート、ファッションなど、多岐にわたる業種と、革新的なコラボレーションを実施しており、世界中から注目を集める。最高品質の素材と最先端のデザインを用いて、無限大のオプションでパーソナライズができるだけでなく、オリジナリティあふれるテックアクセサリーを制作。CASETiFYはまた、アーティストのインキュベーターであり、ブランドのデザインスタジオであり、私たちのお客様も関わる重要な慈善団体や社会貢献活動の国際的なパートナーでもある。詳細は www.CASETiFY.com/。



