[株式会社gumi]



株式会社gumi(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:川本寛之、以下「gumi」)は、gumiの連結子会社としてブロックチェーン事業を展開するgC Games Singapore Pte. Ltd.(本社:シンガポール、代表者:川本寛之)が、レイヤー1のブロックチェーンSuiのバリデータ(※1)として参加し、ノード運営(※2)を開始したことをお知らせします。



Suiは、Mysten Labsによって開発されたレイヤー1ブロックチェーンであり、高い取引処理能力と低い手数料(ガス代)を両立させる有力なスマートコントラクトプラットフォームとして注目されています。また、開発言語として安全性重視の「Move」が採用されており、クリエイターや開発者にとって、ユーザーフレンドリーな仕様になっています。

gumiはブロックチェーンゲームの開発を推進しつつ、今後Suiとの協業を検討してまいります。



なお、gumiグループは、既に複数のノード運営に参加しており、今後も様々なブロックチェーンのノード運営に参加していくことで、分散型ネットワークの構築とブロックチェーン領域の産業発展に貢献していく方針です。



(参考)Sui公式サイト: https://sui.io/



(※1) バリデータ…ブロックチェーンのネットワークに接続し、トランザクションが正しいかを検証するノード(コンピューター端末)またはその運用者のこと。運営者は、その貢献度等に応じた報酬が得られる仕組みとなっている。

(※2) ノード運営…ブロックチェーン上での取引承認の合意形成が正常に稼働する状態を担保すること。



gC Games Singapore Pte. Ltd. 会社概要





gC Games Singapore Pte. Ltd. は、gumiの連結子会社で、ブロックチェーンゲームの開発・運用やノード運営を担っています。





株式会社gumi 会社概要





gumiは、「Wow the World! すべての人々に感動を」をMissionに掲げ、モバイルオンラインゲーム事業とブロックチェーン事業の二つの事業を展開しています。モバイルオンラインゲーム事業ではオリジナルタイトルの開発とともに、他社IPタイトルの開発も行っています。ブロックチェーン等事業では、ブロックチェーン領域におけるブロックチェーンゲーム等のコンテンツ開発、海外を中心としたファンド投資、有力ブロックチェーンのノード運営に注力するとともに、XR領域における投資も行っております。





企業プレスリリース詳細へ (2023/06/09-17:46)