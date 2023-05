[株式会社レザボア]

株式会社レザボア(東京都渋谷区)が運営するファッションブランド「led.tokyo(レッドトーキョー)」が、アパレル・服飾雑貨の企画・製造を行う株式会社イーカムグループ(本社:福岡件福岡市 / 代表:迎 祐次)が商標権を持つブランド「LOVE BOAT(ラブボート)」とのスペシャルコレクションを2023年5月25日(木)にled.tokyo 公式オンラインストア、ルミネ新宿店、ZOZOTOWNにて発売いたします。







LOVE BOAT は、1994年にSHIBUYA109でスタートしたファッションブランド。

1990年代後半より、当時のファッションを牽引していた人気を誇るモデルやアーティストがLOVE BOATの服を愛用しており、メディアに取り上げられた影響で爆発的にヒット。「へそ出しルック」や「ミニスカート」などの個性豊かな商品が 2000年代の“渋谷ギャルカルチャー”を代表するブランドとして若者から人気を博していきました。また、昨今の「 Y2K ファッション」の流行により2000年代ファッションが改めて注目の存在になり、2000年代を代表する当ブランドが再注目されています。



led.tokyoでは、《あの頃の東京・渋谷カルチャーのミックスアップ》をテーマに掲げて、当時ギャルファッションを楽しんでいた方やY2Kファッションを楽しむ方へ向けて、トレンド感のあるサテン生地を使用しLOVE BOAT のロゴをあしらったTシャツとニットキャミソールを展開します。

2000年代のトレンドをled.tokyoらしくモダンにミックスアップした「 led.tokyo & LOVE BOAT 」をぜひあなたらしいスタイリングで自由にお楽しみください。



LOVE BOAT × ASYMMETRY SLIT TEE







ロゴはサテンを使用して抜け感をプラス。シャイニー感が今の気分にぴったりな1枚に。

スリットはヘルシーな肌見せを叶えてくれるこだわりポイント。

生地とロゴのトーンを合わせて、モードな印象に。



COLOR: WHITE / BLACK

PRICE: ¥9,000(+TAX)

SIZE: FREE









LOVE BOAT × MULTI PATTERN HG TOP







LOVE BOATのロゴが刺繍されたキャミソール。ヘルシーで健康的な印象にしてくれるアメスリデザイン。メンズライクな雰囲気も出してくれるアイテムで着用するだけでY2Kミックスのスタイリングに。ニットの編地でボーダーを表現することによりスポーティーさとキュートさをプラスしてくれるアイテム。



COLOR: BLACK / MULTI

PRICE: ¥8,000(+TAX)

SIZE: FREE







【取り扱い店舗】





■ 5月25日(木)販売開始

・公式オンラインストア

・ルミネ新宿店

・ZOZOTOWN led.tokyo



--------------------------------------------------------



<About led.tokyo>



-So many women, so many styles-



スタイルはあなたから生まれる



ひとつのアイテムで、たくさんの着こなし



十人十色それぞれのスタイル



新しい時代を自由に、もっとあなたらしく



『led.tokyo』は、“新しい時代を自由に、もっとあなたらしく”をコンセプトにデザイナーが多くの影響を受けた90 年代のTOKYO、そして現代のリアルな東京のミックスアップ感覚をアイテムに落とし込んでいます。



それぞれのアイテムは袖が取り外せたり、前・後ろで着られるなど、ひとつのアイテムで様々な着こなしが実現できるほか、長く大切に着ていただけます。



人それぞれが十人十色の着こなしができる。



『led.tokyo』のスタイルは着る人それぞれが自由に作っていきます。



【SHOP INFORMATION】



<led.tokyo LUMINE SHINJUKU STORE>

場所:ルミネ新宿 ルミネ2 2階 PLAZA前

住所:東京都新宿区新宿3丁目38-2 2F

営業時間:11:00~21:00



<led.tokyo 公式オンラインストア>

URL:https://led-tokyo.com

INSTAGRAM:https://www.instagram.com/led.tokyo_official



<LOVE BOAT 公式インスタグラム>

https://www.instagram.com/loveboat_official/



