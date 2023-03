[Black Card I 株式会社]

~3月9日(木)、ディナーイベント”ラグジュアリーアイコン”を開催~



LUXURY CARD(本社:ワイオミング州ジャクソン、代表取締役社長:林 ハミルトン、以下ラグジュアリーカード)は、昨年衝撃のデビューを果たした「THE LAST ROCKSTARS」のギタリストMIYAVIがプロデュースする日本酒「MIYAVISAKE」と、2024年末まで満席の予約困難店「SECRETO」のスペシャル・コラボレーション・ディナーを3月9日(木)に開催します。

本イベントは、予約困難店や完全会員制の店をカード会員限定で貸し切る当社の人気優待 “ラグジュアリーアイコン”の一環です。

「Experience More(R)」をブランドスローガンに掲げ、ここにしかない体験を届けるラグジュアリーカードは、ライフスタイルをより豊かにするエクスクルーシブな優待を毎月新たに提供しています。











一夜限定で提供される「MIYAVISAKE×SECRETOスペシャルコース」



SECRETOの薮中章禎シェフとMIYAVISAKEが、この一夜限りのイベントのためにスペシャルコースを考案。「MIYAVISAKE」から着想した春を感じる厳選素材と驚きに富んだクリエイティブフュージョンに、MIYAVISAKE4種(PREMIUM 純米大吟醸、STANDARD 純米大吟醸、Light純米、SPARKLING純米)、SAKEカクテルなどから構成される限定のドリンクペアリングを提供します。





SECRETOについて



「好奇心のすべてを、超え続ける。」

神楽坂の閑静な住宅街に佇むレストラン『SECRETO(セクレト)』。扉を開けると非日常の世界が広がります。世界一予約が取れないとも評され、惜しまれながら2011年に閉店したスペインの3つ星レストラン「エル・ブジ」を経て、マンダリンオリエンタル東京「タパスモラキュラーバー」のスーシェフを務めた薮中章禎シェフが、2017年にオープン。フレンチやスパニッシュ、和の要素が融合した、五感で味わうフュージョン料理を提供します。







公式ホームページ:https://www.secreto-tokyo.com/





MIYAVISAKEについて



「世界を酔わせる、雅”みやび”な酒。」

MIYAVIと「月の桂」十四代目当主・増田徳兵衛の出会いは、ある偶然から産まれました。2018年秋、日本の素晴らしさを世界に発信したいと考えていたMIYAVIが、酒処・京都伏見で最古の酒造に雅(みやび)な酒があるとの噂を耳にして「月の桂」を訪問。実際に酒造りの工程を見学し、その奥深さ、丁寧さ、「月の桂」が造り出す味、香り、こだわり、伝統、歴史の重みに感銘を受け、その場で徳兵衛氏と意気投合、共に世界を目指す「MIYAVI SAKE」を創ることを決心しました。ギターを武器に世界を躍らせてきた MIYAVI が、今、京都 伏見、最古の酒蔵「月の桂」とタッグを組んで、世界を、酔わせます。



MIYAVISAKE WEBサイト:https://miyavisake.jp/

月の桂 WEBサイト: https://tsukinokatsura.co.jp/





MIYAVIについて



常に世界に向けて挑戦を続ける【サムライ・ギタリスト】MIYAVI。エレクトリックギターをピックを使わずに全て指で弾くという独自の“スラップ奏法”でギタリストとして世界中から注目を集め、これまでに約30カ国 350公演以上のライブと共に、8度のワールドツアーを成功させている。

映画『Mission: Impossible - Rogue Nation』日本版テーマソングのアレンジ制作、HONDA CM楽曲、SMAPへの楽曲提供をはじめ様々なアーティスト作品へ参加するなど、国内外のアーティスト/クリエイターから高い評価を受けている。

アンジェリーナ・ジョリー監督映画「Unbroken」(2016年日本公開)にてハリウッドデビューを皮切りに、俳優としても、また、モデルとしても2018年「Yohji Yamamoto」コレクションにてパリコレデビュー、2020年GUCCIグローバルコレクション「Gucci Off the Grid collection」の広告にも抜擢。2017年には日本人として初めてUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の大使に就任。



日本ロック史上に名を刻んだレジェンドYOSHIKI(X JAPAN)、HYDE(L’Arc~en~Ciel/VAMPS)、SUGIZO(LUNASEA/X JAPAN)、MIYAVIの4人からなるロックバンド、「THE LAST ROCKSTARS(ザ・ラスト・ロックスターズ)」の一員として、ロック界の頂点に君臨し、その名を世界に馳せている4人が同じ志を胸に、「最後のロックスター」として世界へ向けて挑戦表明したことは記憶に新しい。



ラグジュアリーカードについて







日本で初めてMastercard最上位ブランド「World Elite™Mastercard(R)」を採用、Mastercard(R) Black Diamond™をフラッグシップとして、世界80以上の特許を取得した日本初の縦型金属カードを発行するラグジュアリーカードは、2008年に米国の連続起業家スコット・ブラム氏が創業、プレミアムカード市場に参入以来、常識を超えるアイデアで、圧倒的な価値と究極のステータスを実現してきました。従来のクレジットカードでは飽き足りない、高い価値基準と審美眼を持つ経営者層に選ばれ続け、パーソナルにカスタマイズされた優待サービス、最高レベルのおもてなしが高い評価を得ています。特に若年経営者層の占める割合が高く、ラグジュアリーカードという一つの共通点から会員同士が繋がり、ビジネスにプライベートにネットワークを発展させるコミュニティの提供に注力しています。



公式HP https://www.luxurycard.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-20:16)