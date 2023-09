[株式会社平城苑]

期間限定 10月1日(日)~10月31日(火)



高級焼肉チェーン『平城苑』などを展開する株式会社平城苑(本社:東京都足立区 / 代表取締役社長:田華 久登)は、ステーキレストラン『BLT STEAK GINZA』『BLT STEAK OSAKA』にて、10月1日(日)~10月31日(火)の期間限定で、毎年恒例の季節限定コース「Halloween Course」を提供いたします。







『BLT STEAK GINZA』『BLT STEAK OSAKA』では、季節ごとに特別コースを提供しており、会食や接待利用されるビジネスパーソンのお客様を中心に好評いただいております。「Halloween Course」では秋に旬を迎える食材を使用した前菜やスイーツをご堪能いただけます。普段のシックな印象からは趣をガラッと変えた鮮やかな色彩を意識した料理で、味覚だけではなく“視覚”からもハロウィンをお楽しみいただけるコースに仕上げました。

『BLT STEAK GINZA』では、一般に流通量の少ない「オレンジ白菜」や、柿などシェフ自らの足で探したこだわりの食材をふんだんに使い、素材の味を最大限に活かす味付けに。また『BLT STEAK OSAKA』では、濃厚な味わいが特徴の旬の戻り鰹を使用し、紫野菜や南瓜を使って色でハロウィンを表現しました。



概要 / 店舗情報





2023 Halloween Course

店舗:BLT STEAK GINZA / BLT STEAK OSAKA

期間:2023年10月1日(日)~10月31日(火)

時間:ランチタイム 11:30-15:00(L.O.14:00) / ディナータイム 17:00-22:00(L.O.21:00)



店名:BLT STEAK GINZA

住所:〒104-0061 東京都中央区銀座5-4-6 ロイヤルクリスタル銀座8F

電話:03-3573-1129

予約:https://www.tablecheck.com/shops/bltsteak-ginza/reserve



店名:BLT STEAK OSAKA

住所:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ハービスPLAZA 1F

電話:06-6453-2911

予約:https://www.tablecheck.com/shops/bltsteak-osaka/reserve



BLT STEAK GINZA Halloween Course







<価格>

¥12,500 ※ディナータイムは別途サービス料10%を頂戴いたします。

<コース内容>

Amuse アミューズ

Popover ポップオーバー

Appetizer 柿と真鯛のカルパッチョ

Salad オレンジ白菜と林檎のサラダ

Soup さつまいものポタージュ

Main プライムサーロイン 200g

Side Dish パンプキンクリームのニョッキ

Dessert 南瓜と紫芋のマーブルチーズケーキ カシスのソルベと無花果



BLT STEAK OSAKA Halloween Course







<価格>

¥6,800・¥9,900・¥14,000・¥15,000

※ディナータイムは別途サービス料10%を頂戴いたします。

<コース内容>

Amuse アミューズ

Popover ポップオーバー

Appetizer 鰹の炙り 紫キャベツのシュークルート

Salad 紫野菜とパンチェッタサラダ アンチョビのビネグレット

Main ※メインによって価格が異なります。

USミスジステーキ 400g………¥6,800

USハンガーステーキ 600g………¥9,900

プライム ドライエイジング NYストリップステーキ 750g………¥14,000

プライム ドライエイジング トマホークステーキ 750g………¥15,000

Side Dish マッシュポテト

Dessert パンプキンピーカンクランチ 紫芋アイス添え

Cafe コーヒー 又は 紅茶



※写真はイメージです。※価格は全て税込みです。

BLT STEAKについて







アメリカ国内外において世界的に有名なステーキレストランの一つであるBLT STEAKは、2004年に旗艦店となる「BLT STEAK NY(ニューヨーク店)」のオープン以来、BLT STEAK、BLT PRIME、BLT BURGERをはじめ15店以上のBLTブランド他、多彩なブランドレストランを世界各国に展開しています。BLTブランドは、「ニューヨーク・タイムズ」2つ星、「ニューヨーク・ポスト」、「デイリーニュース」、「クレインズ・ニューヨーク・ビジネス」3つ星、「Esquire magazine」ベストニューレストランなどの評価を得ています。



クラシックなステーキハウスにビストロの雰囲気を添えた、モダンアメリカンステーキハウスBLT STEAK。自社専用熟成庫にてじっくりと自然乾燥させ、最高の柔らかさ、旨味、香りを封じ込めた自慢の牛肉は、USDA(アメリカ農務省)認定の格付け最高位プライムグレードを使用しております。アメリカから輸入したステーキ専用窯を使用し、925度の高温で焼き上げ旨味を閉じ込めます。最後にハーブバターで仕上げたステーキは、お好みのBLTオリジナルソースとともにお楽しみいただけます。https://bltsteak.jp/



会社概要

社 名:株式会社 平城苑

代 表 者:代表取締役社長 田華 久登

創 業:1970年12月

設 立:2012年3月

所 在 地:東京都足立区綾瀬3-15-5 1F

資 本 金:4,500万円

事業内容:飲食業の経営

ブランド:焼肉 平城苑 / 東京焼肉 平城苑 / 東京焼肉 一頭や / 和牛放題の殿堂 肉屋横丁 / BLT STEAK / Wagyu Burger / BEEF DINING 和牛特区

出店状況:国内38店舗、海外2店舗(2023年9月25日現在)



