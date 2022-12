[YACYBER株式会社]

直売所検索アプリ「YACYBER」の開発、運営をするYACYBER株式会社(以下、「当社」 所在地:大阪府大阪市、代表取締役社長:唐澤太郎)は、東京都千代田区の東京サンケイビル B1F プロモコーナー Iにて、12月5日(月)~9日(金)限定、「アグリなマルシェ!- 冬の味覚をお届け - IN 大手町」を開催いたします。









アグリなマルシェ!- 冬の味覚をお届け - IN 大手町 開催概要



企画名:アグリなマルシェ!- 冬の味覚をお届け - IN 大手町



開催日:12月5日(月)~ 9日(金)



場所:東京サンケイビル B1F プロモコーナーI



時間:7:00~24:00 ※12月5日(月)10:00 開店/12月9日(金)17:00 閉店



購入方法:現金支払い、PayPay決済



内容:全国のこだわりの農産物や加工品の販売。





年末のご挨拶として<農産物>をお届け



昨年末のアグリなマルシェ!では、クライアントへの年末のご挨拶として、クリスマスディナーとして、お友達へのプレゼントとして、こだわりの農産物/加工品をご購入されるお客様が多くいらっしゃいました。今年もYACYBER厳選の農産物が東京サンケイビルに集合!



大切な方との<食>でのつながりとして、食の大切さと喜びを学びながらも破棄削減の一歩に貢献してみるのはいかがでしょうか。

東京サンケイビルにて初出品となる<いちご酢>や<いちじくジャム>、新鮮な<ブルーベリー>も並びます!この機会にぜひともお試しください。





【法人のお客様・本サービスにおけるお問い合わせ】



下記問い合わせ先へご連絡をお願いいたします。



問い合わせ先 :info@yacyber.co.jp



担当者:YACYBER株式会社 東京オフィス 経営企画室





【YACYBER直売所出店をご希望の方】



下記問い合わせ先へご連絡をお願いいたします。



問い合わせフォーム :https://yacyber.co.jp/contact/



担当者:YACYBER株式会社 大阪オフィス (本社) CSグループ





《YACYBER株式会社とは》







【YACYBER株式会社 概要】



所在地 :



・大阪オフィス(本社)/大阪府大阪市中央区平野町1-6-9 KIビル 6F



・東京オフィス/東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー 6F



・沖縄オフィス/沖縄県那覇市久米1-1-7 サマリア・久米 2F



・YACYBER 堺農園/大阪府堺市中区深井中町3213付近





代表者 : 代表取締役社長 唐澤太郎



事業内容: 《YACYBER事業》



農産物直売所の検索サービス「YACYBER」の開発、運営/https://yacyber.jp/



食と農のお役立ちメディア「やさコレ」の企画、運営/https://yasacolle.jp/



《store事業》



農業生産者D2Cプラットフォーム「YACYBER store system」の開発、運営



《クライアントワーク事業》



webサイト製作 システム開発etc





