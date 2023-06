[ラピュタロボティクス株式会社]

ロボティクスプラットフォームを提供するラピュタロボティクス株式会社(東京都江東区、代表取締役 CEO:モーハナラージャー・ガジャン、以下ラピュタロボティクス)は、安田倉庫株式会社(東京都港区、代表取締役社長: 藤井 信行、以下安田倉庫)の東雲営業所に、「ラピュタ自動フォークリフト」を、試験運用のために納入いたしました。今回の試験運用は本導入を見据え、実際の倉庫現場で自動フォークリフトの動きを確認するため、6月上旬から開始しております。







■背景と目的

安田倉庫はDX事業推進室を新設し、さまざまな物流課題解決のため、自動化ソリューションを活用した省人化・省力化を進めています。2022年11月には、本導入した場合と同じサービス品質、条件で実際にAMRを活用頂き、対象現場でAMRが作業スタッフと最適に連携できているか、また生産性が向上されるかを確認できるAMRの体験本導入プログラムを利用いただきました(参考プレスリリース:安田倉庫、ラピュタロボティクス「体験本導入プラン」での「ラピュタPA-AMR」の稼働を開始 https://www.rapyuta-robotics.com/ja/2022/11/22/yasuda-soko/)。その後、現場でのロボット体験活用を通じて生産性をご確認いただき、ラピュタPA-AMRの本導入を決定いただいております。



AMRでの体験本導入プラン、本導入を通じて現場で活用できるロボットの機能、倉庫への適合性、生産性向上を確認いただけた結果、次の自動化ソリューションとして、ラピュタ自動フォークリフトを検討いただく事となりました。また、カスタマーサクセスに力を入れ、物流現場の自動化において確かな実績を構築してきた結果も評価いただけました。加えて、自社開発のロボティクスプラットフォームrapyuta.io、それを用いたロボット群制御AIのソフト技術、また、国産のハードウェアを用いた精度の高い製品とサービスにも期待をいただいております。



■安田倉庫におけるラピュタ自動フォークリフト、試験運用の目的

1. AMRのオペレーションノウハウを蓄積した経験を活かし、次なるDX推進に自動フォークリフトを活用したい

2. 実際に自動フォークリフトを本導入した場合と同様の条件で稼働させて、生産性向上や省力化の確認をしたい



今後もラピュタロボティクスと安田倉庫は、ラピュタPA-AMR 、ラピュタ自動フォークリフトを活用し、物流におけるさまざまな課題解決に向けて取り組んでまいります。



■安田倉庫株式会社 営業企画部 DX事業推進室長 新井康一様

ラピュタ自動フォークリフトは、従来の自動フォークリフトで必要な反射板や磁気誘導が不要であり、LiDARとロボティクスプラットフォーム、そして群制御AIで稼働する業界最先端の自動フォークリフトになり得るものです。当社では厚木営業所にてラピュタPA-AMRを導入しておりますが、省人化・省力化の効果のみならず、rapyuta.ioや群制御AIの技術が卓越かつ信頼に値するものと評しており、本自動フォークリフトも当社が推進する「物流現場DX」に資するソリューションとして大いに期待しております。試験運用では期待生産性はもちろん、労働環境改善といったサステナブルの観点等の評価項目の実証も含め、持続可能な倉庫内作業環境の構築に向け、ラピュタ社と共に取り組んで参ります。



■安田倉庫について

所在地: 東京都港区芝浦三丁目1番1号

代表者: 代表取締役社長 藤井 信行

事業内容:倉庫業、運送事業・利用運送事業、通関業・港湾運送事業、物流機器の販売・賃貸業、物流情報システムの開発・運営業、不動産業、その他関連事業

URL: https://www.yasuda-soko.co.jp/



安田倉庫は、1919年(大正8年)の創立以来、大消費地である首都圏・関西圏を中心に拠点を展開し、お客さまに最適なロジスティクス・サービスを提供しています。倉庫・輸送サービスにとどまることなく、医療機器の修理業やIT機器のキッティング、事務プロセス効率化支援などのお客様の課題解決に資するソリューションを強化しております。従来の経験にとらわれない柔軟な発想力と創造力をもとに、お客さまのニーズへスピーディにお答えする高品質な物流サービスを総合的にご提供いたします。

創立以来手がけてきました不動産事業では、東京・横浜地区を中心にオフィスビル・マンションを展開するほか、都市環境との調和にも考慮しながら必要に応じた再開発を行っています。



■ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学(ETH Zürich)発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界でも最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクス・プラットフォーム「rapyuta.io」の開発と、「rapyuta.io」を弊社自身で活用した、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界20ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/23-23:40)