ファンデーション、ハイライト、コントゥアが一つになった画期的な「HDスキン スカルプティングパレット」を2023年9月6日(水)より新発売



メイクアップフォーエバーは、骨格や輪郭を自然な陰影で美しく整え、顔に立体感を与えることで、一人ひとりの最高に美しい印象を引き出す「HDスキン スカルプティングパレット」を新発売。プロのメイクアップアーティストが施したようなコントゥアフェイスをご自身で再現できるこのパレットで自由にメイクを楽しんで!https://www.makeupforever.com/jp/jp





■HDスキン スカルプティングパレット



SCULPTING MADE EAZY

●こだわりの12シェード

さまざまな肌トーンにマッチする12色のシェードは、ファンデーション6色とコントゥア2色、ハイライト4色といったプロのメイクアップアーティストこだわりセレクション。単色使いはもちろん、複数の色を混ぜてもOK。無限に広がる色の表現をお楽しみください。



●アーティスティックなメイクからデイリールックまで自由自在

舞台やフォトシューティングなど大胆に骨格を強調するメイクが求められるシーンはもちろんのこと、毎日のナチュラルなメイクにも幅広く使えます。一人ひとりのニーズにあったオーダーメイドしたようなルックを作ることができます。



●軽やかで快適なつけ心地

肌に溶け込むテクスチャーで、均一に伸ばしやすく、重ね付けしても厚塗り感を感じさせません。軽やかで快適なつけ心地が12時間*持続します。



●3つのプルーフ処方

ウォータープルーフ・スウェットプルーフ・スマッジプルーフで12時間*崩れにくく、屋外のアクティビティにも最適です。

*メイクアップフォーエバー調べ。効果には個人差があります。





▼TO UNIFY

統一感のある肌に仕上げる6色

▼TO CONTOUR

輪郭を強調し、骨格を際立たせる2色

▼TO HIGHLIGHT

パールの輝きでハイライトと血色感を補う4色



HDスキン スカルプティングパレット

価格:13,500円(税込14,850円)

内容量:27.2g

全国発売日:2023年9月6日(水)



PRO TIPS

◆自然で柔らかな肌印象に

柔らかな毛で丸みを帯びた小さめの「ハイライターブラシスモール140」を使い、顔全体にくるくると小さな円を描きながらをカラーをなじませれば、ふんわりとした肌印象に。

◆太陽を感じるヘルシースキン

ゴールドのハイライトシェードはヘルシーな印象に。頬や鼻の高い位置にのせれば、陰影のあるメリハリ顔に。

◆フレッシュなピュアグロウスキン

頬などの高い位置だけでなく、顔全体にピンクカラーのハイライトシェードをのせることで、健康的でフレッシュなツヤ肌に。

◆小顔テクニック

コントゥアシェードをこめかみの上から額の上に向かってぼかし、髪の生え際に馴染ませれば、小顔の印象に。



上写真 HDスキンシリーズ 右:HDスキンファンデーション/左:HDスキン ツイストライト



<MAKE UP FOR EVER - メイクアップフォーエバー>

世界中の才能あふれるメイクアップアーティスト達が製品開発に関わる、フランス・パリ発の世界的プロフェッショナルメイクアップブランド。 進化を続ける機能的なアーティスト性に溢れる製品は全世界60か国以上で展開され、世界中のメイクアップアーティストやメイクファンに支持されています。



【お取り扱い店舗】

https://www.makeupforever.com/jp/jp



