湘南美容クリニックを運営するSBCメディカルグループは、2023年6月9日に開催される「IMCAS ASIA 2023」にて研究結果を発表いたします。





IMCASとは、International Master Course on Aging Scienceの略称であり 、皮膚科および形成外科医の美容に関する学会です。IMCASでは、世界最先端の美容医療が研究されており、この学会内でしか得られないような貴重な一次情報も多く存在します。

世界中から最先端の美容情報や機器が一同に集まり、参加医師・企業も年々増え、昨今の美容におけるニーズの増加が窺えます。





SBCメディカルグループに所属する西川 礼華(にしかわ あやか)医師は、2023年6月9日~11日にタイにて開催される「IMCAS ASIA 2023」にて登壇することが決定いたしました。





IMCAS ASIA 2023



開催地:タイ

開催日時:2023年6月9~11日



なお、2023年1月に開催された「IMCAS World Congress 2023」においても、Melasma(肝斑)セッションにて登壇いたしました。



「IMCAS World Congress 2023」は、2023年1月26~28日にパリ(フランス)にて開催されました。

137の国々から830名のスピーカー、320の展示からなる今回の学会には約14,000名の関係者が参加。



演題:Clinical effects of RF microneedling device for patients with melasma

パルス発振式ニードルRF機器を用いたアジア人の肝斑治療における効果と安全性当施設における症例紹介や、文献的考察を交えて発表しました。当院では2020年に本機器を導入し、現在15,000以上の症例があります。





IMCAS World Congress 2023



https://www.imcas.com/en/attend/imcas-world-congress-2023

開催地:パリ(フランス)

開催日時:2023年1月26~28日





西川医師 経歴







2013年 横浜市立大学医学部医学科 卒業

国立病院機構東京医療センター

2015年 湘南美容クリニック 入職



医師コメント

美しくありたい、輝きたい、という想いをもつ、すべての方の力になれるような美容皮膚科医を目指しています。

私ども湘南美容皮膚科では、肌のお悩み、シワやたるみのお悩みはもちろん、薄毛、ダイエット、ワキガ、膣のゆるみ、刺青等の、さまざまなお悩みに対する医療を提供しております。

また、患者様にとって最善の治療を選択していただけるよう、状況に応じて外科医へ連携をとって外科的治療をご案内させていただくことも可能です。

日々美しく、キラキラと輝いていく患者様と寄り添えることが、私の医師としての幸せです。

どのようなお悩みに対しても、誠意をもって診療させていただきます。





西川医師 学会活動例(一部抜粋)



2022年8月 日本美容皮膚科学会(東京)

・当院で行っている美容皮膚科的治療:注入製剤によるフェイシャル・リジュビネーション~術後ケアまで

2022年6月 IMCAS World Congress 2022 (フランス)

・How to manage the adverse events and errors in Cryolipolysis

2022年5月 日本美容外科学会(JSAS)(東京)

・ポリヌクレオチド製剤とボツリヌストキシン製剤の併用療法によるスキンリジュビネーション効果の検討

・ラミニン5活性成分「Cebeline」を含有する「LCEバーム」を用いた内出血予防、術後ケアに関する報告

・ノッチフィルタを用いたIPLアクネ治療アップデート

2021年7月31日~8月1日 第38回日本美容皮膚科学会総会・学術大会(京都)

高周波を自動制御したBody Contouring 機器と多方向刺激の EMS による痩身治療による解決策

trueSculptiD・FLEXのコンビネーション治療

2021年7月10日~7月11日 IMCAS Asia 2021(オンライン)

・The safety and efficacy of fractional RF microneedling device with repeated short pulses for the treatment of melasma

・How to prevent and manage the complications of Cryolipolysis method for body contouring

Faculty guestとして登壇

2021年5月26日~5月27日 第109回日本美容外科学会(JSAS)(東京)

・ポリヌクレオチド配合製剤による下眼瞼のスキンリジュビネーションへの治療効果と安全性の検討

・パルス発振式ニードルRFによる肝斑、赤ら顔、毛穴への治療効果検討







SBCメディカルグループについて



SBCメディカルグループは、美容外科に留まらず、不妊治療、整形外科の再生医療治療など10以上の診療科目を展開しています。これからもよりよい「医療サービス」を提供していく上で、まずお客様に幸せになってもらうことを考え、実践する。そうすれば、スタッフは自分の仕事に誇りや、やり甲斐を感じることができます。その結果、SBCメディカルグループは社会になくてはならないクリニックとして、貢献し続けられます。

これが、当社が目指す「究極の三方良し」です。



この「究極の三方良し」を意識しながら、今後もお客様に安心して受けていただける「医療サービス」を提供し続け、日本を代表する「総合医療グループ」として存続していきたいと考えています。





