アルファポリスにて大好評連載中の怪物転生下克上ファンタジー!

シリーズ累計発行部数150万部(※漫画、電子含む)の大人気小説、原作・金斬児狐によるシリーズ「Re:Monster」。



本日豊洲PIT開催されたCHANSUNG(2PM)による5年ぶりの日本でのソロファンミーティング

CHANSUNG(2PM) FANMEETING「CSBS」東京公演にてTVアニメ「Re:Monster」のOPテーマをCHANSUNG(2PM) & AK-69 feat. CHANGMIN(2AM)が務めることが発表となりました。



タイトルは「Into the Fire」。

HIPHOPとROCKが融合した疾走感のある楽曲。

ゴブリンへと転生し火の中のような過酷な世界を生き抜くゴブ朗を想起させるアツい展開となっております。



TVアニメ放送に向けて、ますます盛り上がりを魅せる「Re:Monster」。

今後の続報にもご期待ください。



CHANSUNG(2PM) からのお祝いコメント動画が到着!更に、寄せ書きサイン色紙プレゼントキャンペーンも実施決定!





TVアニメ「Re:Monster」OPテーマが「Into the Fire」に決定したことに合わせ、担当アーティストのCHANSUNG(2PM) & AK-69 feat. CHANGMIN(2AM)よりCHANSUNG(2PM)からのお祝いのコメント動画が到着!

◼︎TVアニメ「Re:Monster」OP主題歌お祝いコメント





そして、 CHANSUNG(2PM)、AK-69、CHANGMIN(2AM)による寄せ書きサイン色紙が当たるXプレゼントキャンペーンが実施となります。

貴重な機会となりますので奮ってご応募ください。



◼︎ CHANSUNG(2PM) & AK-69 feat. CHANGMIN(2AM) 寄せ書きサイン色紙プレゼントキャンペーン概要

応募方法:TVアニメ「Re:Monster」(@ReMonster_anime)をフォロー&対象ポストをRP

応募締切:11月26日(日)23:59まで

賞品:CHANSUNG(2PM)、AK-69、CHANGMIN(2AM) 3名による直筆寄せ書きサイン色紙



「Re:Monster」ティザーPVが公開中!





「Re:Monster」TVアニメ化決定ティザーPVが公開中!



ゴブリンへ転生した主人公が早速進化。

どのようにして転生後を生き抜き、下克上の道を歩むのか。

この先の展開がますます気になるPVとなっております。

PVではゴブ朗役・佐藤拓也のボイスを初公開!

アニメ本編の映像をいち早くお楽しみいただけます。

ぜひチェックくださいませ。



◼︎TVアニメ「Re:Monster」ティザーPV





原作情報







原作:「Re:Monster」

著:金斬児狐



アルファポリスにて大好評連載中の怪物転生下克上ファンタジー

原作小説計14冊、コミックス1~9巻好評発売中!

シリーズ累計発行部数150万部!(※漫画、電子含む)



<あらすじ>

ある日同僚と飲みに行った帰り道、妹的存在兼ストーカーな少女に殺された。

しかし目を覚ますと、そこは異世界。しかも弱小ゴブリンに転生してしまっていたのだ……。



喰えば喰うほど強くなる【吸喰能力】を駆使して、

あっという間にゴブリン・コミュニティのトップに君臨。

仲間とともに進化を繰り返し、奪った人間の女達も手なずけた。



仲間を危険に晒すものはモンスターであろうが人間であろうが許さない。

敵とみなせばとにかく喰って喰って喰いまくってやる!



今度こそ力の限り、弱肉強食なこの世界を生き抜くために!!





「Re:Monster」コミックス第10巻は大好評発売中!

画:小早川ハルヨシ

作:金斬児狐



原作特設サイト:https://www.alphapolis.co.jp/media/remonster



作品概要







<CAST>

ゴブ朗(CV:佐藤拓也)



<STAFF>

原作:金斬児狐 『Re:Monster』(アルファポリス刊) 原作イラスト:ヤマーダ、NAJI柳田

漫画:小早川ハルヨシ プロデュース:ジェンコ アニメーション制作:スタジオディーン



<introduction>

突如ストーカーに刺され、目覚めると最弱ゴブリンに転生していたゴブ朗。

喰えば喰うほど強くなる【吸喰能力】で異常な進化を遂げ、

あっという間にゴブリン・コミュニティのトップへ――



弱肉強食の異世界で、有能な仲間達とともに生き抜いていく痛快下克上サバイバル!

怪物転生ファンタジーが蠢き出す!!



<音楽情報>

OPテーマ: CHANSUNG(2PM) & AK-69 feat.CHANGMIN(2AM) 「Into the Fire」



<各種詳細>

原作小説公式サイト:https://www.alphapolis.co.jp/media/remonster

アニメ公式HP:https://re-monster.com/

アニメ公式X(Twitter):@ReMonster_anime (ハッシュタグ #remonster_anime )

アニメ公式TikTok:@ReMonster_anime

(C) 金斬児狐・アルファポリス/リ・モンスター製作委員会



