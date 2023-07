[カンコー学生服]

子どもたちと学校を取り巻くさまざまな社会課題を解決するスクールソリューションカンパニーの菅公学生服株式会社 (本社:岡山市北区駅元町、代表取締役社長:尾崎 茂 以下:カンコー学生服)は、「ペンを使って渡していく最大のオンラインビデオチェーン」に挑戦し、参加人数1,863名が最多記録として、2023年7月14日(金)、170周年記念イベント内でギネス世界記録(TM)に認定されました。







今回の挑戦は、カンコー学生服がまもなく創業170周年を迎えることを機に、改めてビジョンを共有しチャレンジスピリットを醸成することを目的としております。そこで、ブランドスローガンである「未来に、エールを。」のもと、~すべては子どもたちの未来にために~を体現すべく、従業員一人一人が、子どもたちのために実現したいことや挑戦したいことに向き合い、「私は子どもたちのために〇〇をします」と宣言しました。この動画をつなげて、一つのビデオチェーンを作成しています。

カンコー学生服は、これからも、子どもたちと学生生活を支えるすべての人々に寄り添いながら、エールを送り続けます。



◆記録名(日本語):ペンを使って渡していく最大のオンラインビデオチェーン

(英語):Largest online video chain of people passing and using a pen

◆チャレンジ内容:本記録は、ペンを使ってメッセージを書き、そのペンを受け渡していく様子をひとりずつ撮影した動画をつなげて一つのオンラインビデオチェーンを作成し、その参加人数を競うものです。

◆記録:1,863名

◆日時:2023年7月14日(金)

◆場所:ヒルトンシーホーク福岡(福岡県福岡市中央区)

◆動画イメージ(ギネス世界記録(TM)認定された動画ではなくダイジェスト版です)



◆イベント当日の様子







【菅公学生服株式会社】

1854年(安政元年)創業。学校制服・体操服に代表される「ものづくり」と子どもたちが未来を生きるために必要な力を育む「ひとづくり」を通じて、子どもたちと学校を取り巻くさまざまな社会課題を解決するスクールソリューションカンパニー。



