[株式会社ドリコム]

コラボ記念アイテムがもらえるキャンペーンも実施中





株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下「ドリコム」)のグループ会社の株式会社スタジオレックス(本社:東京都品川区、代表取締役社長:粕田澄人、以下「スタジオレックス」)提供の新感覚スマホRPG『ぼくとドラゴン』『猫とドラゴン』において、2023年1月18日(水)より、TVアニメ『モブサイコ100 III』とのコラボキャンペーンを実施することをお知らせいたします。





■TVアニメ『モブサイコ100 III』とは

学校生活に除霊のアルバイトと、忙しい日々をおくるモブ。

一方、霊幻は新人所員・芹沢と、霊とか相談所に次々と舞い込む奇妙な依頼に奔走している。

そんな中、街の中心にそびえ立つ巨大なブロッコリーは、

いまや“神樹”として崇拝され街の人々を魅了していた。

再びモブの前から姿を消したエクボに、新たな盛り上がりを見せるサイコヘルメット教……。

街の危険を察知したモブたちはブロッコリーへと向かう。

果たして神樹の中では何が起きているのか……!?

“1 and Only One”友情、恋、そして自分自身―― モブの青春が爆発するシリーズ第三弾!

公式ホームページ https://mobpsycho100.com/



■『ぼくとドラゴン』とは

『ぼくとドラゴン』は起動後0秒で遊べるサクサク簡単操作、スタミナ消費なしで誰でもお手軽にスライム討伐が楽しめる新感覚のスマホRPGです。スライムを狩ってレベルアップ、そしてドラゴン討伐でドラゴンを仲間に!最大の魅力は3Dアクションと1日3回、30分限定で開催されるド迫力リアルタイム協力バトル。 リアルタイム協力バトルは、最大20人対20人でギルド同士のバトルを、仲間とチャットで戦略を練り連携技を決めるなど、協力バトルの醍醐味を十分に味わえます。



■『猫とドラゴン』とは

「手軽だけど本格的なゲームをみんなと一緒に楽しみたい!」そんなオトナのワガママに答える、大人の協力バトルゲームです。

「オーブ」と「ドラゴン」の2種類のユニットを育成し、最大15vs15のギルドバトルで勝利を目指します。



■『ぼくとドラゴン』『猫とドラゴン』× TVアニメ『モブサイコ100 III』コラボキャンペーン概要

『ぼくとドラゴン』『猫とドラゴン』にTVアニメ『モブサイコ100 III』のキャラクターが登場!



コラボガチャには、UR オーブ「影山茂夫」URオーブ「霊幻新隆」SRオーブ「影山律」が登場!

さらに、「サモンズゲート」「大勧誘!スカウトラッシュ!」などにUR オーブ「花沢輝気」が登場!



今回はログインボーナスやイベントへの参加に応じてコラボガチャチケットが獲得できます。参加すればするほど、より多くのコラボガチャチケットを獲得できるので、この機会を逃さず、是非お楽しみください。



【コラボ開催期間】2023年1月18日(水)~ 2023年2月2日(木)(16日間)

※『ぼくとドラゴン』は1月18日(水)16:00 ~ 2月2日(木)15:59

※『猫とドラゴン』は1月18日(水)14:00 ~ 2月2日(木)13:59



1.『モブサイコ100 III』コラボガチャ

UR オーブ「影山茂夫」が獲得できる「影山茂夫BOX」と、URオーブ「霊幻新隆」が獲得できる「霊幻新隆BOX」の 2つのガチャが登場!

コラボ期間中、ログインやイベントへの参加に応じてコラボガチャチケットを獲得することができ、無料で単ガチャを引くこともできます。



<コラボガチャで獲得できるコラボ限定ユニット>

【怒り100%】影山茂夫(URオーブ)







※イラストは最終進化時のものです。



【奇跡の霊能力者】霊幻新隆(URオーブ)







※イラストは最終進化時のものです。



【破壊意思】影山律(SRオーブ)







※イラスト、肩書は最終進化時のものです。



2.『モブサイコ100 III』のキャラクターが登場!「サモンズゲート」「大勧誘!スカウトラッシュ!」

期間限定イベント「サモンズゲート」「大勧誘!スカウトラッシュ」に『モブサイコ100 III』のキャラクターが登場!

スカウトに成功するとコラボ限定ユニットであるURオーブ「花沢輝気」やコラボガチャチケットなど、豪華報酬が獲得できます。



<開催期間>

ぼくとドラゴン「サモンズゲート」:1月18日(水)18:00 ~ 1月22日(日)23:59(5日間)

猫とドラゴン「大勧誘!スカウトラッシュ」:1月18日(水)14:00 ~ 1月24日(火)23:59(7日間)



<サモンズゲート、大勧誘!スカウトラッシュなどで獲得できるコラボユニット>

【モブのライバル】花沢輝気(URオーブ)







※イラストは最終進化時のものです



3. コラボ記念ログインボーナス

期間中にアプリにログインすることでコラボガチャチケットなど、豪華アイテムが獲得できるログインボーナスを開催いたします。



4. コラボ記念ミッション

コラボ記念として特別なミッションを用意いたしました。

ミッションをクリアすることで、コラボガチャチケットなど、豪華アイテムが獲得できます。



5.「竜撃選抜GP 特別報酬戦」

バトルスタンプ報酬としてコラボガチャチケットを最大4枚獲得することができます。



<開催期間>

1月23日(月)00:00 ~ 1月25日(水)23:59(3日間)

※『ぼくとドラゴン』のみの実施となります



6.「ユニオンバトル」

バトルスタンプ報酬としてコラボガチャチケットを最大8枚獲得することができます。

<開催期間>

1月26日(木)00:00 ~ 1月31日(火)23:59(6日間)

※『ぼくとドラゴン』のみの実施となります



7.召喚バトル報酬にコラボガチャチケット追加

コラボ期間後半は、1日3回の召喚バトルに参加するたびにコラボガチャチケットを獲得することができます。



<開催期間>

1月26日(木)第2試合 ~ 2月1日(水)第3試合

※『猫とドラゴン』のみの実施となります



8. 『モブサイコ100 III』コラボ記念プレゼントキャンペーン

期間中、『ぼくとドラゴン』『猫とドラゴン』それぞれのゲーム内に設置された専用フォームより応募いただくと、抽選でQuoカードやゲーム内アイテムが当たる!

※プレゼントキャンペーンの詳細につきましては、ゲーム内特設ページをご覧ください。



【注意】

※本キャンペーンは都合により予告なく、キャンペーン期間、キャンペーン内容等が変更となる場合がございます。何卒ご了承ください。



『ぼくとドラゴン』『猫とドラゴン』は、今後もより多くのユーザーの皆様にお楽しみいただけるように、積極的なイベント運営に努めてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。





■『ぼくとドラゴン』の概要

アプリ名

ぼくとドラゴン



提供元

studiorex Co., Ltd.



提供開始日

Android版:2015年2月20日

iOS版:2015年3月12日

auゲーム版:2015年8月26日

Amazon版:2016年7月22日



ジャンル

協力バトルRPG



対応OS

Android™バージョン4.1以降

※kindle関連端末非対応となります

iPhone、iPod touch および iPad互換 iOS8.0以降



公式サイト

https://bokudora.jp/



公式Twitter

https://twitter.com/bokutodragon



価格

ダウンロード無料(アプリ内課金有り)



ダウンロード

iOS / Android

https://app.adjust.com/i4tqbo5



auゲーム

https://app.adjust.com/ty9uwxk



Amazon Androidアプリストア

https://app.adjust.com/hqwp8ln



■『猫とドラゴン』の概要

アプリ名

猫とドラゴン



提供元

studiorex Co., Ltd.



提供開始日

enza版:2019年4月3日

オリジナル版:2019年6月20日

Mobage版:2019年10月1日

Yahoo!Mobage版:2019年10月1日

GREE版:2019年12月11日

Android版:2020年7月1日

iOS版:2020年7月1日



ジャンル

協力バトルRPG



対応OS

Androidバージョン6.0以降

iOS12.0以降

※kindle関連端末非対応となります



公式サイト

https://official.nekodora.jp/



公式Twitter

https://twitter.com/nekodragons



価格

基本プレイ無料(アプリ内課金有り)



ダウンロード

enza版

https://neko.enza.fun

オリジナル版

https://game.nekodora.jp

Mobage版

http://pf.mbga.jp/12026639/

Yahoo! Mobage版

http://yahoo-mbga.jp/game/12026639

GREE版

http://mpf.gree.jp/80144/

iOS版

https://apps.apple.com/jp/app/id1511118477

Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.studioking.nekodora





(C)studiorex Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)ONE・小学館/「モブサイコ100 III」製作委員会



2023年1月18日

株式会社スタジオレックス



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/18-18:46)