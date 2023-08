[FENNEL]

プロeスポーツチーム「FENNEL」を運営する、株式会社Fennel(所在地 : 東京都渋谷区、代表取締役会長 : 遠藤 将也、以下 FENNEL)は、IT・デジタルコンテンツ分野のスペシャリストを育成する専門学校である「HAL」と産学連携パートナーシップを締結したことをお知らせいたします。







FENNELはこれまで、全国の高校生を対象としたeスポーツ大会「VALORANT HAL CUP vol.1 supported by BenQ」への協力や、VALORANT部門のコーチを講師として派遣するなど、HALの活動をサポートしてまいりました。今後はこれまでの活動に加え、オフラインイベントの共同開催など、様々な企画を予定しており、HALと共に、更なるeスポーツ業界の発展、価値向上に取り組んでまいります。



専門学校HALについて





専門学校HALは、東京・大阪・名古屋のターミナル駅前に校舎を構え、ゲーム、CG、ミュージック、カーデザイン、ITまで、IT・デジタルコンテンツ分野の即戦力を育成している専門学校。専門教育の理想とされる「産学連携」を追求し、第一線のプロによる直接指導、企業からの依頼で学生が取り組むプロジェクト、プロも認めたソフト・ハードを導入。希望者就職率100%を実現しています。



また、専門学校としては先駆けて、企業とともに数多くのeスポーツ大会を開催。eスポーツのトッププロデューサーから業界動向を学ぶ特別講義も実施するなど、eスポーツを通じてゲーム、エンターテインメント業界で活躍する人材を育成してきました。2022年5月には公式eスポーツチーム「HAL Gaming」が発足。「VALORANT」を採用し、約40名のメンバーで活動しています。



HAL公式サイト:https://www.hal.ac.jp/



FENNELについて







2019年に設立、日本最大規模のゲーミングベースを横浜に構える、プロeスポーツチームです。現在、11部門 約70名の選手・ストリーマーが所属。VALORANT部門や荒野行動部門を始め、数々の国内・国際大会で優勝、VALORANT女子部門は世界ベスト8入りを果たしています。



「eスポーツに熱狂を。」をミッションに掲げるFENNELは、先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開。主催するeスポーツ大会「FFL」は毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催し、最大同時接続者数は12万人を記録、自社アパレルブランド「FNNL」は、DIESELとコラボレーションを実施、TEAM合計のSNS総フォロワー数は460万人、YouTube総再生回数は4億回を超えるなど、今最も勢いのあるeスポーツチームという評価をいただいています。



部門:荒野行動、Apex Legends、VALORANT、VALORANT女子(FENNEL HOTELAVA)、第五人格、League of Legends、League of Legends: Wild Rift、Clash Royale、Honor of King、大乱闘スマッシュブラザーズ、Streamer



会社概要





会社名 : 株式会社Fennel

代表取締役会長:遠藤 将也

代表取締役社長:堀田マキシム アレクサンダー

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ :https://fennel-esports.com

公式 Twitter :https://twitter.com/FENNEL_official

公式 YouTube :https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw



