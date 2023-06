[住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社]

愛犬のためのフルサービスホテル「inumo芝公園」のご宿泊者様を羽田空港、東京駅などに無料で送迎。国土交通省 交通・観光連携型事業 (地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化)



日本初の愛犬専用バスを開発したB・I・G株式会社(本社:東京都葛飾区、代表取締役:萩原正規、以下B・I・G)と、愛犬のためのフルサービスホテル「inumo芝公園 by Villa Fontaine(東京都港区、以下inumo芝公園)」を運営する住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:桝井俊幸)は、東京のペットツーリズムをさらに加速させる取り組みとして、羽田空港・東京駅・湾岸エリアなどとinumo芝公園を無料で送迎する共同実証運行事業「TOKYO DOG TRANSPORT(以下、本事業)」を2023年7月1日(土)より開始いたします。







背景・事業概要







コロナ禍における在宅時間の増加なども影響し、新たにペットを家族に迎え入れる家庭が増えるなか、地方におけるペットツーリズムは自家用車の普及などにより成熟傾向にあるものの、東京都心は愛犬連れ旅客にとって交通利便性に課題があります。本事業では、航空機や鉄道を使って東京に訪れた愛犬連れ旅客に対し、宿泊施設や観光地に向かう際の移動手段を提供することで課題解決に取り組むとともに、東京のペットツーリズムをさらに加速させ、愛犬と一緒に生活をするという生活スタイル(=ダイバーシティ)を創造することで港区を中心とした東京観光の高付加価値化を目指します。



2022年に実施された全国犬猫飼育実態調査(一般社団法人 ペットフード協会)によると、犬の新規飼育頭数は過去10年間で最多の426千頭と増加しているのに対し、非飼育者の阻害要因の上位に「旅行など長期の外出がしづらくなる(26.4%)」が挙げられるなど、ペットを飼育すると旅行に行きづらくなる、と感じる人が多いことが分かります。実際、ペットを飼っている人を対象にした愛犬と旅行に関する意識調査(株式会社ピーネストジャパン)では、8割以上が旅行に愛犬を連れて行くと答え、愛犬を連れて行かない理由の1位に「移動が心配(35.8%)」が挙げられるなど、ペットツーリズムにおける交通利便性向上の必要性の高さが伺えます。

本事業は、我が国の首都である東京においてペットツーリズムが抱える交通利便性の課題に、愛犬専用バスを用いて各交通網と宿泊施設、観光施設を繋ぐことにより取り組むとともに、その持続可能性や旅客ニーズの実態を把握するための共同実証運行を行うものです。



交通・観光連携型事業(地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化)について





交通事業者が、地域の観光資源とタイアップし、観光イベントの実施、車両などの観光資源化・関連施設の高品質化などにより、地域の集客力とアクセス性の向上を両立しつつ、地域観光の高付加価値化を目指す事業の取組について支援を行い、もって、観光地の魅力向上と交通事業者の高品質化の両立を図る事業です。

本事業は、交通事業者であるB・I・G株式会社と宿泊事業者である住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社などが企画し、実証運行事業として実施いたします。



日本初の愛犬専用バス「わんわんトラベルバス」について









本事業で使用する車両は、愛犬家から寄せられた沢山の意見が反映された日本初の愛犬専用バスを使用します。このバスは、「バス移動」に新しい視点を発見し、今までにない価値を届けるB・I・G株式会社が開発。

愛犬と快適に乗車できる各種仕様を盛り込み、実用新案として登録されています。(登録第3235573号)



ポイント1.

大型犬も同乗できる広々とした座席スペース

125cmのワイドピッチは通常のバスの約2倍の広さです。バギーも置けるスペースを確保して、大型犬も余裕で同乗できます。

ポイント2.

バス内なのにロールスクリーンで完全個室化

座席にあるロールスクリーンを引くことで通路との間に仕切りを作り、あっという間にわんルームのようなプライベート空間が実現します。

ポイント3.

隣のわんちゃんが気にならない内部設計

互い違いに設計された席だから、隣のわんちゃんが気になりません。車両空調はプラズマクラスターを2台も搭載、臭いが気になりません。

ポイント4.

愛犬が快適に歩ける木目調の床

小型犬から大型犬まで安心、わんちゃんが滑らない木目調の床を採用。さらにシートなどは防水・防臭・抗菌仕様で安心の環境です。



運行スケジュール(予定)・利用方法







羽田空港、東京駅などターミナルのほかに、愛犬連れの観光やお買い物に便利なお台場、銀座を周遊します。

途中の乗降も出来るため、チェックイン前後の移動手段のみならず滞在中のお出かけにも活用が可能です。



発着場所:

(1)羽田エアポートガーデン団体バス乗り場

(2)お台場海浜公園 自由の女神像付近

(3)東京駅丸の内北口付近

(4)銀座8丁目交差点付近



運行日時: 2023年7月1日(土)~2023年12月25日(月)までの木曜日~月曜日

※木曜日はinumo芝公園12:05発便より、日曜日はinumo芝公園10:00発便からinumo芝公園までの1周のみ運行。

利用料金: 無料

※詳細条件は下記利用方法・条件をご確認ください。

※運行ルート、時間は変更となる場合があります。

※天候、道路状況等事情により、発着時間が前後する場合があります。

利用対象者: 下記のいずれかに該当する方は無料でご利用いただけます。

(1) inumo芝公園に宿泊する方 (滞在中、チェックイン・チェックアウト当日を含む)

(2) クラブ ヴィラフォンテーヌ会員の方で愛犬をお連れの方 (登録無料)

利用方法 :

乗車前日の正午までにご予約が必要です。ご予約が無い場合、運行をしない場合がございます。

また、乗車時にお名前の確認、ルームキーやクラブ ヴィラフォンテーヌ会員画面の提示が必要となります。

予約方法 :

お電話にてご連絡ください。

inumo芝公園 by Villa Fontaine 03-6809-2460(24時間受付)



利用条件 :

・inumo芝公園の定める宿泊規約、ペット同伴宿泊誓約書に定める条件を満たす愛犬のみご利用いただけます。

・公共交通機関や施設を利用する場合、各交通機関や施設の定める愛犬同伴ルールを順守ください。

・愛犬を連れていない、または愛犬以外の動物を連れた乗車はできません。

・羽田エアポートガーデンは、航空機に搭乗しない場合の愛犬を連れた入場は出来ません。

・羽田空港のターミナル間における移動手段は、各公共交通機関や施設のルールを順守ください。

・利用対象にならない場合、ご乗車いただけません。

・座席には限りがございます。満席の場合はご容赦ください。



愛犬のためのフルサービスホテル「inumo芝公園 by Villa Fontaine」について







2022年2月に開業。inumo芝公園は愛犬と楽しむ朝食やドッグラン、グルーミング、一時お預かりサービスなどが宿泊代金に含まれ、別料金で夕食やトリミングなども利用可能な、住友不動産グループが開発・運営する東京都心の「愛犬のためのフルサービスホテル」です。

徒歩圏内には芝公園や東京タワーなどの観光地があり、交通・観光利便性が高い都心エリアに位置しています。愛犬連れでの東京観光をより快適に楽しめる拠点としても、都内近郊にお住いの方が愛犬と気軽にリフレッシュできる場所としても愛犬と過ごす新しいホテルステイをご提案いたします。

ホテル内レストラン「Wande Shiba」では愛犬と一緒のお食事が楽しむことができ、宿泊をしなくともランチ、カフェ、ディナーのご利用が可能です。1枚1枚丁寧に焼き上げるピッツァや季節の食材を使ったアラカルト、コース料理もご用意しています。







宿泊プランのご紹介





人も愛犬も満足できる広々とした客室とアメニティ、愛犬と過ごせるレストランでのお食事や各種サービスが付いた基本プラン。お出かけの際のお預かりも利用可能なスタンダードプランです。



プラン名:【わんちゃんサービス+朝食付き】ワンちゃんと楽しむホテルステイ

2名様1室ご利用時 1名様あたり19,400円~(消費税込)

・価格は時期により変動します

予約方法:インターネットからご予約ください。 https://x.gd/gGkhU







クラブ ヴィラフォンテーヌについて







「クラブ ヴィラフォンテーヌ」は入会金・年会費無料で入会できるホテルヴィラフォンテーヌの会員プログラムです。

入会するとホテルや温浴施設、ホテルレストランなどが優待料金で利用できるほか、ポイントが貯まり、貯まったポイントも交換が可能。アプリをインストールするとホテル予約やチェックインがより簡単に。

クラブヴィラフォンテーヌに関する詳細、ご入会はこちら:https://x.gd/XHgJO



<入会するとお得になる6つのポイント>

割引料金・ポイント還元



アプリで簡単チェックイン



泉天空の湯ご優待



レストラン割引



レイトチェックアウト



メルマガ情報







住友不動産のホテルシリーズ「ヴィラフォンテーヌ」





交通アクセスが良好なロケーション、広くゆとりのある客室、ゆったりとしたベッド、スタイリッシュな内装などを備えたハイグレードな都市型ホテル「ヴィラフォンテーヌ」シリーズを東京中心に16店舗と、大阪・神戸に展開。このほか、伊豆高原と京都にリゾート型ホテル「ヴィラージュ」を、愛犬特化型ホテル「inumo芝公園」を展開しています。運営するホテルは合計で21店舗、5,385室となっており、2022年12月には羽田空港に日本最大のエアポートホテル「ヴィラフォンテーヌ プレミア/グランド 羽田空港」を開業しました。また、新事業として温浴施設「泉天空の湯」の運営も行っております。







本リリースに関するお問い合わせ





<住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 広報担当宛>

・本事業、わんわんトラベルバス、ホテル等の取材や広報に関するご連絡は、下記へご連絡ください。

03-5925-7293(代表)



※お客様からのお問い合わせはinumo芝公園で承ります※

<inumo芝公園 by Villa Fontaine>

03-6809-2460

受付時間/24時間



住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 動物取扱業に係る標示





氏名 : 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 代表取締役 桝井 俊幸

事業所の名称 : inumo 芝公園

事業所の所在地 : 東京都港区芝公園1丁目6番6号B1F

登録年月日 : 令和4年1月28日

有効期限の末日 : 令和9年1月27日

動物取扱責任者 : 和田 咲良

保管 : 21東京都保第007294号



B・I・G株式会社 一般乗合旅客自動車運送業に係る標示





関東運輸局 関自旅1第110号



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/17-20:40)