[株式会社IGNITE]

別注ブレスレット、ヴィーガンネイルポリッシュとヨガレッスンの受講が特別セットに



株式会社IGNITE(本社:東京都渋谷区神宮前5-16-13 Six Harajuku Terrace 2F 代表取締役:エドワーズ壽里)が運営する「IGNITE YOGA(イグナイトヨガ)」は、株式会社サザビーリーグ(本社:東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 代表取締役社長 角田 良太)が展開するジュエリーブランド「ARTIDA OUD(アルティーダ ウード)」と初コラボレーションし、「IGNITE YOGA」別注ブレスレットを制作いたしました。2023年5月13日(土)より「ARTIDA OUD」のオンラインストアにて販売開始いたします。







「IGNITE YOGA(イグナイトヨガ)」はアジア初の「lululemonカントリーアンバサダー」にも抜擢された人気ヨガインストラクターのエドワーズ壽里が主宰し、『より多くの方に「ヨガで進化する」ライフスタイルを届けたい。』という想いのもと、2017年より活動を続けております。



このたび、「IGNITE YOGA」は、ジュエリーブランドと初めてコラボレーションし、別注のブレスレットを制作しました。初コラボレーションしたのは、ありのままの姿が放つ煌めき=Raw Scents of Glimmer をコンセプトに掲げるジュエリーブランド、「ARTIDA OUD(アルティーダ ウード)」です。自分らしさを大切にしている「IGNITE YOGA」と、ありのままの姿が放つ煌めきを大切にする「ARTIDA OUD」の理念に共鳴し、今回のコラボレーションが実現しました。今回は、「IGNITE YOGA」の代表エドワーズ壽里がブレスレットのコードのカラーを選定しました。そして、社会貢献や女性支援を積極的に行うエドワーズ壽里は、ドネーションを行っている「ARTIDA OUD」との共通点も多く、このたびの別注ブレスレット“I am” Donationも、1点販売につき、1,000円をインド・ビハール州における「子どもたちの教育環境改善プログラム」に寄付いたします。



別注ブレスレット“I am” Donation は、2023年5月13日(土)より、「ARTIDA OUD」オンラインストア/THE ANOTHER MUSEUM (※6月の営業日より販売)にて販売開始いたします。別注ブレスレットとヴィーガンネイルポリッシュに加え、「IGNITE YOGA」のオンラインスタジオが3か月間の受講可能になるサブスクリプションと、コラボ限定特別ヨガクラスが3回受講できる、「IGNITE YOGA」ならではの特別セットプランとなります。



「IGNITE YOGA」はこれからも、様々なジャンルの方とのコラボ―レーションを積極的に行い、自分の進化を感じながら、心身ともにより豊かな人生を体感していただけるよう、現代のライフスタイルに寄り添った、上質なヨガの時間ライフを提供いたします。

「IGNITE YOGA」× 「ARTIDA OUD」 Special Collaboration Set概要







・「IGNITE YOGA」別注の“I am” Donation ブレスレットとヴィーガンネイルポリッシュ

・「IGNITE YOGA」のオンラインスタジオが3か月間の受講可能になるサブスクリプション

・コラボ限定特別ヨガクラス3回受講



価格:¥9,900(with tax)

販売場所:「ARTIDA OUD」オンラインストア/THE ANOTHER MUSEUM (6月の営業日より販売)

ご購入はこちら:https://www.artidaoud.com/item



「IGNITE YOGA」別注の“I am” Donation ブレスレット



商品1点につき1,000円が寄付できる、 「ARTIDA OUD」の“I am” Donation ブレスレット。寄付先はインド・ビハール州における「子どもたちの教育環境改善プログラム」へ。今回のコラボレーション限定のブレスレットは、コードのカラーをエドワーズ壽里が選定し、ヨガをしているときにもお守りのように着けていたいと想いを込めました。

“I am” Donation プロジェクト (https://www.artidaoud.com/iamdonationproject/iamdonation )



ヴィーガンネイルポリッシュ

ブレスレットと相性の良いカラーのヴィーガンネイルポリッシュが1本セットに。動物由来の成分を一切使用せず、じゃがいもやきび砂糖などの植物自然由来成分を70%以上も使用。19もの有害とされる成分を限界まで排除し、環境にも人にも配慮しています。



「IGNITE YOGA」 ONLINE STUDIO 3month

好きな時間にどこからでも受講できる100本以上の録画コンテンツと、ライブで参加できるストリーミングクラスで、スタジオに行かなくてもIGNITE YOGAをライフスタイルに。こちらのセットでは、3か月間のプランとなります。



特別YOGAクラスの受講



2回の特別オンラインクラスと、1回のエドワーズ壽里による特別対面クラスを開催。

コラボレーション限定の特別クラスとなります。

「ARTIDA OUD」について





ARTIDA OUDは

どんな時もありのままに

輝こうとする女性に寄り添い、

その肌を美しく、

センシュアルに彩ります。



西は地中海から悠久の砂漠を越え、

ユーラシア大陸を

遥か東方へむかう旅から

生まれるジュエリー。



数千年ものあいだ地中に眠り、

自然の偶然によってうみだされた、

天然石の内包物も

美しい個性として生かすのが

わたしたちの使命。



大切にするのは、

ありのままの姿が放つ煌めき

ーRaw Scents of Glimmer



Webサイト:artidaoud.com

Instagram:@artidaoud / Facebook:@artidaoud / Twitter:@artidaoud

Shop:THE ANOTHER MUSEUM(東京都渋谷区松濤1-26-21)

エドワーズ壽里について







東京都出身。大学時代を過ごしたカリフォルニアでヨガに出会う。その後拠点をハワイに移し、ヨガインストラクターとしての道を歩みはじめる。形にとらわれないスタイルが支持され、ハワイを代表するインストラクターとして数々のイベントに出演。当時からアンバサダーを務めていたルルレモンの日本法人立ち上げを任され2015年に日本に帰国。ルルレモンの「達人」兼ブランドマネージャーとして、イベントの企画やブランディグ戦略などに携わり、日本での認知度アップに貢献した。また帰国直後から日本でもトップインストラクターとして数々のイベントやメディアに出演。2018年、ルルレモンから独立したと同時に、アジア初のルルレモン「カントリーアンバサダー」に抜擢された翌年、東京・原宿にIGNITE YOGA STUDIOをオープン。独自のメソッドで展開されるモダンスタイルなヨガスタジオは、年齢や性別問わず、多くの人から支持され、人気を博す。 2020年にコロナ禍で実施したクラウドファンディングでは1800名以上から支援され、オンラインスタジオを立ち上げる。スタジオ外でも、Four Seasons Otemachiや、Shangri La Hotelなどでレッスンを展開中。また2021年、オリジナルアルバム「IGNITE -A Journey into your soul」をリリース。様々な分野で活動の場を広げている。ヨガだけでなく、サーフィン、トライアスロン、スノーボードなど、アクティブな趣味を持ち、フルマラソンはサブ4を達成。鉄人レースと言われる長距離トライアスロン、アイアンマンレースでは12時間15分で完走した経験もある。

◇ Juri Ko Edwards インスタグラム:https://www.instagram.com/jurikooo/

◇ ニュースレターにて、毎月コラムやスケジュールをお送りしています。

ご登録はこちら:https://www.juriedwards.com/



「IGNITE YOGA」について







Juri Edwards(エドワーズ壽里)主宰。「IGNITE YOGA」は、ヨガをより効率よく現代的にしながら、ヨガだからこそ得ることができる心と体への効果や、マインドフルで充実したライフスタイルを大切にしています。有酸素と筋力トレーニングも含まれたフィットネス要素の高い「IGNITE FIT」や呼吸と合わせて動く「IGNITE ONE」と「IGNITE TWO」、ゆっくり動きながら呼吸を深めていく「IGNITE SLOW」、そして体を緩めることに特化した「RE-IGNITE」まで、その日の気分によってお選びいただけます。忙しい方のライフスタイルにフィットするよう、すべてのプログラムが一時間。一生懸命「今」を生きる皆さまが生活に取り入れやすい、モダンスタイルなヨガスタジオです。

◇ 「IGNITE YOGA」公式WEBサイト https://igniteyoga.jp/

◇「IGNITE YOGA」オンラインスタジオ https://igniteyoga.jp/online_studio/



◇毎月、企業ニュースレターを配信しております。配信ご希望の方は、下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ:igniteyoga-pr@igniteworks.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/13-18:16)