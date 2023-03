[大和ライフネクスト株式会社]

2023年3月2日(木)~ 3月28日(火)まで入場無料



大和ハウスグループの大和ライフネクスト株式会社 (本社:東京都港区、代表取締役社長:竹林 桂太朗)と株式会社COMMONS.(宮城県仙台市)は、ローカルの魅力を共創するライフスタイルホテル「OF HOTEL(オブホテル)」において、“東北との新しい出会いの場”をテーマに、さまざまなジャンルのプロジェクトを展開しています。今回、東京・仙台・ロンドン・サンフランシスコに拠点を置くビジュアルデザインスタジオ、「WOW」の展示会を2023年3月2日(木)から3月28日(火)まで、弊ホテルにて開催いたします。











OF HOTELの空間とビジュアルデザインスタジオWOWのコラボレーション



WOW Editionは、ビジュアルデザインスタジオWOWの映像作品の世界観を踏襲し、さまざまな印刷手法と素材を用いて1枚の絵として新たな作品として発表するプロジェクトです。

また、1階レセプションにて、流れゆく陰影で空間をほのかに演出する、美しくコンセプチュアルな灯り LUX(ルクス)をご覧いただくことができます。

ぜひ、OF HOTELの空間とのコラボレーションをお楽しみ下さい。



【開催概要】

「OF HOTEL|WOW Edition LUX exhibition」

展示期間:2023年3月2日(木)~ 3月28日(火)

観覧時間:10:00~16:00 (カフェ営業時間内)

*入場無料

*カフェご利用のお客さまがおられる場合は鑑賞にご不便をおかけする場合もございます。

開催場所:OF HOTEL(オブホテル)https://of-hotel.com/

住所:宮城県仙台市青葉区花京院1-4-14

主催:OF HOTEL

運営:TURNAROUND





WOW Editionについて







ビジュアルデザインスタジオWOWの映像作品の世界観を踏襲し、さまざまな印刷手法と素材を用いて1枚の絵として新たな作品として発表するプロジェクト。デジタル情報がますますリアリティ(=存在感)を増しつつある中、非物質である映像作品と住空間などの融合を試みる作品「motion texture 02」をベースに、映像の世界観を “一枚のリアリティ” として印刷(=物質化)し、アートピースとして展開。

(WOW Webサイトより引用)https://www.wowstore.jp/art





LUX(ルクス)について







LUXは、BLUEVOX!というプロジェクトから生まれたプロダクト。

WOWが手がけてきたビジュアルデザインには、3Dデータを駆使したモノが多い。フォルム、質感、ライティング……。それらに対するアーティスティックなこだわりや技術を駆使して実際に存在するモノに落としこんでいくのが、この「Bluevox!」プロジェクトである。

WOWが培ってきたさまざまなこだわりを、“機能性を持ったアート作品“のようなカタチで発信している。

https://www.bluevox.tokyo/concept



試みたのは、照明と呼ばれる器具ではなく“光の振る舞い”そのものをデザインすること。

流れゆく陰影で空間をほのかに演出する。美しくコンセプチュアルな灯りが、ここに。

(WOW Webサイトより引用)

https://www.wowstore.jp/bluevox-lux





作家略歴







WOW inc

東京、仙台、ロンドン、サンフランシスコに拠点を置くビジュアルデザインスタジオ。CMやコンセプト映像など、広告における多様な映像表現から、さまざまな空間におけるインスタレーション映像演出、メーカーと共同で開発するユーザーインターフェイスデザインまで、既存のメディアやカテゴリーにとらわれない、幅広いデザインワークをおこなっています。さらに、最近では積極的にオリジナルのアート作品やプロダクトを制作し、国内外でインスタレーションを多数実施。 作り手個人の感性を最大限に引き出しながら、ビジュアルデザインの社会的機能を果たすべく、映像の新しい可能性を追求し続けている会社です。





OF HOTEL(オブホテル)とは







OF HOTELは、「LOCAL SESSION」をコンセプトに、地域の人々と共創し、東北のまだ知られていない革新的な取組みと文化や歴史を未来へ引き継ぐ、クリエイティブなビジネス・クリエイションの場を提供する新たなライフスタイルホテルです。地域の人々やクリエイター、ワーカーの交流の場など、多種多様な使い方に応える「ラウンジ」を併設しています。





インスタレーション作品「TEIEN」







1階エントランスでは、OF HOTELのために「WOW」が制作したインスタレーション作品「TEIEN」が常時展示されております。宮城県産の玄昌石、秋保石や、秋田県産の十和田石を採用、内と外をつなぐ庭園に見立てた演出が印象的です。



デジタルアートの鑑賞時間:15:00~24:00





OF HOTEL概要









・ホテル施設名称:OF HOTEL(オブホテル)

・所在地:宮城県仙台市青葉区花京院1-4-14

・アクセス:JR・市営地下鉄東西線「仙台駅」徒歩約6分

・新築竣工:1975年10月(築47年)

・リノベーション竣工:2022年5月

・開業日:2022年7月1日

・運営事業主:大和ライフネクスト株式会社





大和ライフネクスト株式会社について



大和ライフネクストは、分譲マンション・賃貸マンション・ビル・物流施設・商業施設・ホテルなどの建物管理サービス、法人向け賃貸マンション・シェアハウス・カンファレンスホテル・リノベーションホテルの運営、オフィス移転サポートといった法人向けサービスなど、広くお客さまの住生活・不動産に関わる領域でサービスを提供しています。



【会社概要】

会社名 :大和ライフネクスト株式会社

所在地 :東京都港区赤坂5-1-33

代表取締役社長 :竹林 桂太朗(たけばやしけいたろう)

設立 :1983年3月

事業内容 :分譲マンション、賃貸マンション、ビル・商業施設、ホテルなどの建物管理サービス、寮社宅のサブリース、オフィス移転サポートやコールセンター業務などの法人向けサービス

ウェブサイト :https://www.daiwalifenext.co.jp/





株式会社COMMONS. について



株式会社 COMMONS.は株式会社 Nʼs Create.の関連会社として、リノベーション された建物の活用、運営、管理を行う会社です。建物管理や運営だけではなく、運営に必要なプロモーション、コンテンツ開発、Web開発・運営も行っております。これからの地方活性化のために、地域の人々と共有できる、共通の利益を創り出すことのできる、リノベーションした施設の最適な運営の担手を目指し、始動しました。



【会社概要】

会社名 :株式会社 COMMONS.

所在地 :宮城県仙台市青葉区花京院1-4-14

代表者取締役 :丹野 伸哉(たんのしんや)

設立 :2022年7月

事業内容 :ホテル運営

ウェブサイト :https://of-hotel.com/



