[北海道イエロースターズ]

☆フレッシュな笑顔とパワーで試合を盛り上げます!☆



11月4日(土)・11月5日(日)に北ガスアリーナ札幌46にて開催される、2023-24 V.LEAGUE Division2 MEN北海道イエロースターズ開幕戦「ワクワク☆どんぐりカップ」の始球式に北海道イエロースターズ公式アンバサダーに就任したモデル・タレントの山口はのんが登場することが決定したことをお知らせします。







■山口はのん出演概要

日時:2023年11月4日(土)

出演内容:始球式(14:58頃)

※進行の都合上、時間は前後する可能性がございます。



■山口はのんコメント

北海道イエロースターズのアンバサダーに就任させていただきました。

昨年に引き続きチームに関わることが出来て本当に光栄です!

今年もパワーアップしたチームでバレーも北海道も盛り上げていきたいと思います!

11/4には私も会場まで応援に行きますので沢山応援して、いい開幕戦にしましょう!



■山口はのんプロフィール

1999年7月15日生まれ 兵庫県出身

ミスマガジン2019 読者特別賞受賞。2023/8/28発売号では、表紙を務めた。

アイドルグループ「夢みるアドレセンス」のメンバー(2021年12月卒業)として芸能界デビュー。

高身長なルックスを活かし、モデルとしても活動。

現在「マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2023」公式アンバサダーとしても活動中!



■ 山口はのん Official X(旧:Twitter) : @hanon_0_7

■ 山口はのん Official Instagram : @hanon_0_7

■ 山口はのん Official TikTok : @hanonyamaguchi









■北海道イエロースターズ開幕戦概要

【試合名】

2023-24 V.LEAGUE Division2 MEN 北海道イエロースターズ開幕戦

『ワクワク☆どんぐりカップ』

【日時】

11月4日(土)

11:00 開場

<14:00 オープニングセレモニー(Ms.OOJA Live他)>

15:00 試合開始 vs アイシンティルマーレ



11月5日(日)

10:00 開場

13:00 選手公開練習

14:00 試合開始 vs きんでんトリニティーブリッツ



【会場】北ガスアリーナ札幌46(北海道札幌市中央区北4条東6丁目2)

チケットの購入はこちら:https://hy-stars.jp/news/posts_news_380/



■北海道イエロースターズ/ HOKKAIDO YELLOW STARS

北海道イエロースターズは、北海道札幌市を拠点に活動するV2リーグ所属の男子プロバレーボールチームです。今年6月に「サフィルヴァ北海道」から改名し、外国籍選手やV1経験者といった新戦力の獲得をはじめ、チーム全体のさらなる強化を行いV2リーグ優勝を掲げています。



■会社概要

・会社名:株式会社北海道イエロースターズ

・会社住所:〒067-0920 北海道札幌市中央区南20条西8丁目2-22

・代表者:代表取締役 三木智弘/平野龍一

・ホームページ:https://hy-stars.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-18:46)