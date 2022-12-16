［株式会社LeanGo］

SEO対策からサイト改善までCVに至る施策を一気通貫で講演します！



株式会社LeanGo(本社：東京都品川区、代表取締役：平井 翔吏)は、株式会社ディーボ（本社：北海道札幌市、代表取締役：藤沢 竜志）と12月21日（水）12:00～13:00に無料オンラインセミナーを開催いたします。

https://leango20221221.peatix.com/view











プログラム内容



■ウェビナー概要

17年以上SEO対策を最前線で取り組み、検索順位1位を獲得するためのノウハウを保持する株式会社ディーボと、1000件以上のABテストで得た知見をシステム化した、CVR改善率140%を誇る「dejam」を運営する株式会社LeanGoの2社で、すぐに実施できるSEO対策～サイト改善まで解説するセミナーを実施します。



■講演内容

- 株式会社devo

実践編！1ページまるっとSEO対策実例でお見せします！



- 株式会社LeanGo

2023年おさえておきたいサイト改善ナレッジ10選と、

分析→企画→制作まで1本で完結！Webサイト・LPの自動最適化ツール「dejam」の紹介



■こんな方におすすめ

- 具体的なSEO対策やサイト改善を知りたい方

- SEO対策やサイト改善をどう進めたらよいかわからない方

- SEOに効くコンテンツマーケを実施したい方

- サイト改善に必要なツールを知りたい方



▼お申し込みはこちら▼

https://leango20221221.peatix.com/view





開催概要













講師紹介







■南保 生明

【株式会社ディーボ SEO事業部 ウェブツール開発チーム 営業統括マネージャー 】

2006年 株式会社ディーボ入社 営業のトップとして、ウェブマーケティング全般の提案・コンサルティングに従事 現在は首都圏と、オンラインを中心に全国のクライアントへコンテンツマーケティングツール、SEOウェブツール等の営業統括マネージャーとして奔走中 コンテンツマーケツール「キーワードファインダー」の利用実績を累計7,000ユーザー以上に成長させる。 趣味は空手とサーフィンとラーメン食べ歩き







■木村 景都

【株式会社LeanGo 広報・マーケティング責任者】

2017年株式会社リクルートへ新卒入社カーセンサー、ゼクシィの営業を経てリクルートの同期である代表平井が立ち上げた株式会社LeanGoへ2022年転職。自身の会社も立ち上げるため日々勉強中。







dejamとは









dejamは無料で使えるWebサイトやランディングページの自動最適化ツールです。Webマーケティング初心者でも最短5分で成果を出すことができます。「競合調査」や「ヒートマップ機能やGoogleアナリティクスの自動解析」「サイト改善案の獲得」などの機能があり、Webマーケティング業務の必需品を目指しています。



■公式HPはこちら

https://leango.co.jp/dejam/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216

■無料アカウントはこちら

https://leango.co.jp/dejam/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216

■導入事例はこちら

SHE株式会社様

https://leango.co.jp/dejam/case/she_202111/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216

マルコ社株式会社様

https://leango.co.jp/dejam/case/maruko_202205/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216

株式会社プロトソリューション

https://leango.co.jp/dejam/case/proto-solution_202209/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216





LeanGoについて









株式会社LeanGoは「社会の居心地をよくする」をビジョンに掲げ、WebマーケティングのPDCAサイクルを高速化するためのプラットフォーム「dejam」を運営しています。Webマーケティング業務に精通した株式会社リクルートや株式会社サイバーエージェント出身のメンバーが過半数を占めるスタートアップです。

代表取締役：平井 翔吏

設立：2020年4月1日

URL：https://leango.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216





その他お役立ち情報



■無料ツール

・LPOチェッカー

https://leango.co.jp/dejam/tools/lpochecker/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216



■dejamの機能紹介

ヒートマップ

https://leango.co.jp/dejam/function/heatmap/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216

ファネル分析

https://leango.co.jp/dejam/function/funnel/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216

GA自動分析(Googleアナリティクス自動分析)

https://leango.co.jp/dejam/function/google-analytics/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216

競合リサーチ

https://leango.co.jp/dejam/function/research/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216

デザインのデータベース

https://leango.co.jp/dejam/function/library/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216

CROサジェスト

https://leango.co.jp/dejam/function/cro-suggest/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216

改善データベース

https://leango.co.jp/dejam/function/cro-knowledge/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216

プロジェクト管理

https://leango.co.jp/dejam/function/project-management/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216



■dejamが公開するお役立ち記事

LPとは？運用のメリットとデメリット・特徴などを細かく解説！

https://blog.leango.co.jp/article0183/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216

LPの作り方の8つの手順とは？構成の要素や注意したいポイントも解説

https://blog.leango.co.jp/article0180/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216

デザインの参考になるギャラリーサイト16選│自社にぴったりなLPの作り方も

https://blog.leango.co.jp/article0179/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216

LPデザインの参考おすすめ17サイト！成功に導くポイント・見せ方のコツも紹介

https://blog.leango.co.jp/article0173/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216

デスクトップで使えるToDoリストのおすすめツール12選｜活用するメリット

https://blog.leango.co.jp/article0155/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216

グロースハッカーになるには？｜必須スキルや素養・勉強法とは

https://blog.leango.co.jp/article0091/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216

成功に導くグロースハックツールとは？｜機能や料金・活用のコツを伝授

https://blog.leango.co.jp/article0090/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/16-11:16）