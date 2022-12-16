【Webマーケター向けの無料ウェビナー】2023年先取り！今…
［株式会社LeanGo］
SEO対策からサイト改善までCVに至る施策を一気通貫で講演します！
株式会社LeanGo(本社：東京都品川区、代表取締役：平井 翔吏)は、株式会社ディーボ（本社：北海道札幌市、代表取締役：藤沢 竜志）と12月21日（水）12:00～13:00に無料オンラインセミナーを開催いたします。
https://leango20221221.peatix.com/view
プログラム内容
■ウェビナー概要
17年以上SEO対策を最前線で取り組み、検索順位1位を獲得するためのノウハウを保持する株式会社ディーボと、1000件以上のABテストで得た知見をシステム化した、CVR改善率140%を誇る「dejam」を運営する株式会社LeanGoの2社で、すぐに実施できるSEO対策～サイト改善まで解説するセミナーを実施します。
■講演内容
- 株式会社devo
実践編！1ページまるっとSEO対策実例でお見せします！
- 株式会社LeanGo
2023年おさえておきたいサイト改善ナレッジ10選と、
分析→企画→制作まで1本で完結！Webサイト・LPの自動最適化ツール「dejam」の紹介
■こんな方におすすめ
- 具体的なSEO対策やサイト改善を知りたい方
- SEO対策やサイト改善をどう進めたらよいかわからない方
- SEOに効くコンテンツマーケを実施したい方
- サイト改善に必要なツールを知りたい方
▼お申し込みはこちら▼
https://leango20221221.peatix.com/view
開催概要
講師紹介
■南保 生明
【株式会社ディーボ SEO事業部 ウェブツール開発チーム 営業統括マネージャー 】
2006年 株式会社ディーボ入社 営業のトップとして、ウェブマーケティング全般の提案・コンサルティングに従事 現在は首都圏と、オンラインを中心に全国のクライアントへコンテンツマーケティングツール、SEOウェブツール等の営業統括マネージャーとして奔走中 コンテンツマーケツール「キーワードファインダー」の利用実績を累計7,000ユーザー以上に成長させる。 趣味は空手とサーフィンとラーメン食べ歩き
■木村 景都
【株式会社LeanGo 広報・マーケティング責任者】
2017年株式会社リクルートへ新卒入社カーセンサー、ゼクシィの営業を経てリクルートの同期である代表平井が立ち上げた株式会社LeanGoへ2022年転職。自身の会社も立ち上げるため日々勉強中。
dejamとは
dejamは無料で使えるWebサイトやランディングページの自動最適化ツールです。Webマーケティング初心者でも最短5分で成果を出すことができます。「競合調査」や「ヒートマップ機能やGoogleアナリティクスの自動解析」「サイト改善案の獲得」などの機能があり、Webマーケティング業務の必需品を目指しています。
■公式HPはこちら
https://leango.co.jp/dejam/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
■無料アカウントはこちら
https://leango.co.jp/dejam/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
■導入事例はこちら
SHE株式会社様
https://leango.co.jp/dejam/case/she_202111/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
マルコ社株式会社様
https://leango.co.jp/dejam/case/maruko_202205/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
株式会社プロトソリューション
https://leango.co.jp/dejam/case/proto-solution_202209/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
LeanGoについて
株式会社LeanGoは「社会の居心地をよくする」をビジョンに掲げ、WebマーケティングのPDCAサイクルを高速化するためのプラットフォーム「dejam」を運営しています。Webマーケティング業務に精通した株式会社リクルートや株式会社サイバーエージェント出身のメンバーが過半数を占めるスタートアップです。
代表取締役：平井 翔吏
設立：2020年4月1日
URL：https://leango.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
その他お役立ち情報
■無料ツール
・LPOチェッカー
https://leango.co.jp/dejam/tools/lpochecker/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
■dejamの機能紹介
ヒートマップ
https://leango.co.jp/dejam/function/heatmap/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
ファネル分析
https://leango.co.jp/dejam/function/funnel/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
GA自動分析(Googleアナリティクス自動分析)
https://leango.co.jp/dejam/function/google-analytics/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
競合リサーチ
https://leango.co.jp/dejam/function/research/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
デザインのデータベース
https://leango.co.jp/dejam/function/library/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
CROサジェスト
https://leango.co.jp/dejam/function/cro-suggest/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
改善データベース
https://leango.co.jp/dejam/function/cro-knowledge/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
プロジェクト管理
https://leango.co.jp/dejam/function/project-management/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
■dejamが公開するお役立ち記事
LPとは？運用のメリットとデメリット・特徴などを細かく解説！
https://blog.leango.co.jp/article0183/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
LPの作り方の8つの手順とは？構成の要素や注意したいポイントも解説
https://blog.leango.co.jp/article0180/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
デザインの参考になるギャラリーサイト16選│自社にぴったりなLPの作り方も
https://blog.leango.co.jp/article0179/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
LPデザインの参考おすすめ17サイト！成功に導くポイント・見せ方のコツも紹介
https://blog.leango.co.jp/article0173/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
デスクトップで使えるToDoリストのおすすめツール12選｜活用するメリット
https://blog.leango.co.jp/article0155/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
グロースハッカーになるには？｜必須スキルや素養・勉強法とは
https://blog.leango.co.jp/article0091/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
成功に導くグロースハックツールとは？｜機能や料金・活用のコツを伝授
https://blog.leango.co.jp/article0090/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221216
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/16-11:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
話題のニュース
PR TIMES
JO1がVOCE初登場！ 11人そろったラグジュアリーな美麗ビジュアルが表紙＆特集に。 VOCE2月号(特別版)は12月21日発売(12/16 11:46)
スマホゲームでライバルと差をつける！メカニカルキーボード、マウス、コンバーター3点セット「GeeCombo」をガジェットストア「MODERN g」で販売開始(12/16 11:46)
思わず触れたくなる浮揚する土星 「Saturn-G（サターンジー）」をガジェットストア「MODERN g」で販売開始(12/16 11:46)
首や肩の負担軽減！人間工学に基づいたラップトップスタンド「Ergon Stand」をガジェットストア「MODERN g」で販売開始(12/16 11:46)
しゃべる猫“おもちさん”に魅了される読者が続出!?待望のシリーズ第2弾『おまわりさんと招き猫 おもちとおこげと丸い月』発売！(12/16 11:46)
【12/15(木)より】事業再構築補助金7回締切の交付申請サポートの受付を開始(12/16 11:46)
ライブコマース累計視聴者1万人を突破(※1)！わかさ生活が感謝を伝える「今年も1年ありがとうライブ」開催決定(12/16 11:46)
温泉サバ300g到達記念！ おふろcafe 白寿の湯にて埼玉県で育った養殖サバの試食会を開催します(12/16 11:46)
【2024年4月入学】国内MBA入試対策カリキュラム・単科講座をリリース(12/16 11:46)
クラウドリスク評価「Assured」、「シャドーIT検知」および「利用サービス管理」機能をリリース(12/16 11:46)
Jacksonより伝説のスラッシュメタルバンドDeath Angelのギタリストロブ・カヴェスタニーのシグネイチャーギター 2022年12月17日（土）国内販売開始(12/16 11:46)
フェンダーより【火】【地】【風】【水】 の要素を指す“エレメント”の美からインスパイアされた『MADE IN JAPAN ELEMENTAL シリーズ』2022年12月16日（金）販売開始(12/16 11:46)
ボーイズラブレーベル スリーズロゼコミックス 創刊6周年フェア開催！！応募券合計2枚で描き下ろしリーフレットが必ず貰える！(12/16 11:46)
SNS流行語ランキング年間大賞2022 ノミネートワードをご紹介(12/16 11:46)
AI契約審査プラットフォーム「LegalForce」、自動レビュー機能が「就業規則」に対応開始(12/16 11:46)
DJI、「Mavic 3 Multispectral」発表、世界の精密農業の発展を推進(12/16 11:46)
オカムラの人気チェアが2位に圧倒的な差をつけて1位に！2022年11月度、法人のお客様向けオフィスチェア売れ筋ランキングトップ5を発表！(12/16 11:46)
ukaとスタイリスト私物 第三弾ゼンシンシャンプー『koichirôle』発売(12/16 11:46)
IDOLATER、むすびズムの名曲をカバーしたニューシングル「まほうのカギを手に入れたら」12月16日リリース！(12/16 11:46)
本日発売！〈５年ぶりの新刊！そして……ついに完結！〉「リラックマ」キャラ原案者・コンドウ アキが描くドタバタ育児マンガ／『トリぺと８ きょうも あしたも あさっても』(12/16 11:46)
デジタル身分証とeKYCのTRUSTDOCK、成長産業カンファレンス『FUSE』のピッチコンテスト『DIVERS』にて、「AGSコンサルティング賞」を受賞(12/16 11:46)
NOVUS FUTURE DESIGN AWARD 2022 エントリー開始(12/16 11:46)
ワウテック、オフィス移転のお知らせ(12/16 11:46)
西武池袋線「保谷」駅徒歩12～13分『マインドスクェア保谷 -心和の街-（全10邸）』住まいの外にも中にもあしらった優しいしつらえに、ほっと心和む街(12/16 11:46)
「ドン・キホーテ」5万件の口コミを大調査！【週刊MEOレポート】(12/16 11:46)
ポール ＆ ジョー ウォッチコレクションより、新作 「Square Nounette」を発売いたしました(12/16 11:46)
株式会社フーディソン東京証券取引所グロース市場への新規上場のお知らせと創業者からのご挨拶(12/16 11:46)
イーライリリー社との糖尿病・代謝性疾患における複数のターゲットを対象にした研究開発・商業化に関する新規提携のお知らせ(12/16 11:46)
モビリティSaaS「Park Direct」を運営するニーリー、宮城の定番スイーツ「喜久福」で有名な100年続く伝統老舗製茶メーカー「お茶の井ヶ田」とタイアップ企画を開始(12/16 11:46)
「家計簿」をつけている家庭は6割以上！ノート？ソフト？アプリ？どんな方法が人気？ みんなが主に使っている家計簿アプリも紹介(12/16 11:46)
会員限定