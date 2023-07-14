【佐賀市】YouTube「エガちゃんねる」と絶品佐賀牛ハンバ…
［佐賀市役所］
https://youtu.be/sweQbIDH-_k
佐賀市のふるさと納税返礼品が「エガちゃんねる 」 で紹介されました！
動画はこちら↓（YouTube：エガちゃんねる）
https://youtu.be/sweQbIDH-_k
（一社）佐賀市観光協会では、佐賀市のふるさと納税で取り扱う返礼品の魅力をより多くの方に知っていただくため、ふるさと納税ポータルサイトやWeb 広告、SNSで情報発信 を行う等、様々な取り組みを行っております。
この度、佐賀県出身の人気芸人 江頭2:50 さんが出演される YouTube チャンネル【エガちゃんねる EGA CHANNEL 】にて、佐賀市のふるさと納税返礼品の中でも大人気のハンバーグをご紹介いただきました。
佐賀市の美味しいグルメや佐賀市の魅力を、より多くの方に知っていただける内容です！
◆エガちゃんねるEGA CHANNEL とは・・・
佐賀出身のお笑い芸人・江頭2:50 さんが開設した、チャンネル登録者数370 万人を超える大人気 YouTubeチャンネル。
◆企画内容
佐賀市のふるさと納税返礼品で大食い対決！
結果はいかに・・・！
◆登場返礼品
・佐賀牛を使った贅沢ハンバーグ 4 個： A005-011 （寄附額 5,000 円）
・バスクチーズケーキ： A005-007 （寄附額 5,000 円）
・「実り咲かす」農薬・化学肥料不使用 さがびより精米 2.7kg A008-024（寄附額8,000 円）
・有明海一番 焼海苔（桐箱入）： B035-008 （寄附額 35,000 円）
◆返礼品情報はこちらから（抜粋）
・ふるさとチョイス https://www.furusato-tax.jp/city/product/41201
・楽天ふるさと納税 https://www.rakuten.ne.jp/gold/f412015-saga/
・ふるなび https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1529
【問い合わせ先】
一般社団法人佐賀市観光協会 ふるさと納税課
TEL：0952-20-1107
E-mail：furusato@sagabai.com
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/14-20:16）
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