[株式会社ログラス]

プロダクトビジョン「MAKE NEW DIRECTION」のもと、ARRは3.2倍に成長



株式会社ログラス(本社:東京都港区、代表取締役CEO:布川友也、以下ログラス)は、経営管理クラウド「Loglass 経営管理」の正式リリースからの3年を、データと歴史で振り返るインフォグラフィックを公開しました。







Loglass 3周年記念インフォグラフィックページ





インフォグラフィックでは、この3年の「Loglass 経営管理」を表すいくつかのデータと、創業時からの会社のあゆみをまとめています。

カスタマーサクセスを重視し、お客様と共に進化を続ける「Loglass 経営管理」には、ご利用いただいている企業様や経営企画担当者様のご助力が不可欠です。3年という節目を迎えた今、これまで関わってくださった皆様への感謝を形にすると共に、「Loglass 経営管理」の軌跡を振り返ります。

URL:https://www.loglass.co.jp/3rd-anniversary



「Loglass 経営管理」 3周年のあゆみ(インフォグラフィックページから抜粋)





「Loglass経営管理」は、経営企画出身の創業メンバーがプロダクトを0から設計し、クローズドリリースよりおよそ3ヵ月で、上場企業を中心に10社以上にご導入いただきました。

そこから3年の間で、シードラウンドで8,000万円、シリーズAラウンドで17億円の資金調達を実施するなど、日本における経営管理クラウドのフロントランナーとして事業を拡大してまいりました。

ARR成長率は前年同月比の3.2倍を記録、従業員数も直近1年で約2倍に増加するなど、急拡大しています。

インフォグラフィックページ(https://www.loglass.co.jp/3rd-anniversary)からこれまでのあゆみを抜粋してご紹介します。





▼Business

ARRは3.2倍に成長







▼Customer

医療・スポーツ・不動産など、導入業界が拡大







▼Customer Success

「Loglass 経営管理」によって経営管理のあり方が変化したという声が多数







▼Corporate

正社員数は前年比で2倍に成長





経営に関わる人間が本来価値を発揮すべき仕事に専念できる。目標達成を支え、より高い企業価値を創出できる。

そんな未来を創るために、私たちログラスは立ち上がりました。



経営企画は企業の“心臓”として、「企業価値の向上」を使命に、経営にまつわる攻めと守りのあらゆる業務の進行を担っています。

しかし、経営管理は定型化しきれず、工数が大きい業務となっていて、投資や経営分析といった付加価値の高い業務に割くべき時間を奪っている現状があります。



「Loglass 経営管理」を通して経理管理業務を効率化することで、CFOや経営企画担当者が、経営分析や新規事業開発といった、より本質的な業務へ時間を割くことを可能にしています。





「Loglass 経営管理」について





当社が提供する「Loglass 経営管理」は、企業の中に複数存在する経営データの収集・一元管理・分析を一気通貫で実現する次世代型経営管理クラウドです。「MAKE NEW DIRECTION」というプロダクトビジョンを掲げ、全ての部署が高度に連携し、高速で業績向上に向けて施策を打てる環境を構築します。

公式HP:https://loglass.jp/





各ポジションにて採用を強化中





ログラスでは「良い景気を作ろう。」というミッションと「MAKE NEW DIRECTION」というプロダクトビジョンを達成するために、全ポジションにて採用を強化しています。ログラスの未来に共感いただける方は、ぜひ、下記の採用ページよりご応募ください。まずはカジュアルに話を聴いてみたいという方は、YOUTRUSTのカジュアル面談にお申し込みいただけます。



●採用情報

Loglass Job Board:https://job.loglass.jp/



●YOUTRUST カジュアル面談

CEO: 布川(https://youtrust.jp/users/5c129f22d32dd10628fc727a31446e92)

COO:竹内(https://youtrust.jp/users/masatotakeuchi_biz)

CTO:坂本(https://youtrust.jp/recruitment_posts/7ea14d4894c55876b1e1d819df8ec39a)

VPoE:伊藤(https://youtrust.jp/recruitment_posts/2e6089c87591616eebdd0124ffa96d6a)





株式会社ログラスについて





代表者:代表取締役CEO 布川 友也

設立:2019年5月

所在地:〒108-0014 東京都港区芝5-33-1 森永プラザビル21階

URL:https://loglass.co.jp

事業内容:「Loglass 経営管理」「Loglass IT投資管理」の開発・提供



